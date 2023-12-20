سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو ضمن إطار التمويل الأخضر، مع فترة استحقاق 4.5 سنوات

سيتم تخصيص العائدات حصريًا للاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة

تعمل هذه السندات على توسيع نطاق استحقاق ديون إريكسون المتنوعة بشكل جيد

نجحت شركة إريكسون (NASDAQ:ERIC) في طرح سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 500 مليون دولار لمدة 4.5 سنوات. تم إصدار السندات بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التابع لشركة إريكسون (EMTN). ويأتي هذا الإصدار في أعقاب عرض ترويجي حظي بحضور جيد، حيث قدمت إريكسون استراتيجية أعمالها وكيفية ارتباطها بأهداف الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ومن خلال هذه الصفقة، توسع إريكسون حضورها في سوق سندات اليورو، أحد أكبر أسواق سندات الشركات في العالم، وسيتم تخصيص العائدات حصريًا للاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة.

وقال كارل ميلاندر، المدير المالي لشركة إريكسون: "يؤكد الطرح الناجح لهذه السندات الخضراء ثقة السوق في القدرة التنافسية لشركة إريكسون على المدى الطويل وفي طموحاتنا القوية في مجال الاستدامة. ويعد إصدار السندات نتيجة مباشرة لعملنا على دمج الاستدامة بشكل كامل في عملياتنا المالية، بما في ذلك إطلاق إطار التمويل الأخضر العام الماضي. ستدعم العائدات المجمعة استثمارات البحث والتطوير في تعزيز أداء الطاقة في كل من الحلول الحالية والمستقبلية. سيؤدي ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشغلين وتمكين المزيد من العمل المناخي المجتمعي من خلال الحلول التي أصبحت ممكنة بفضل الاتصال عبر الهاتف المحمول.

يمكّن إطار التمويل الأخضر الخاص بإريكسون الشركة من إصدار سندات خضراء وأدوات تمويل خضراء أخرى. سيتم تخصيص العائدات حصريًا للاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. تم تطوير الإطار وفقًا لمبادئ الرابطة الدولية لسوق المال للسندات الخضراء (GBP) لعام 2021. تعمل شركة CICERO Shades of Green، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم التقييمات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام، وجزء من S&P Global منذ ديسمبر 2022، كمقدم رأي الطرف الثاني.

وكان مديرو الدفاتر المشتركون هم سيتي، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك دانسكي، ودويتشه بنك، وSEB.

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