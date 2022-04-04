· إريكسون تبتكر استخدامات جديدة للجيل الخامس مع إطلاق بوابة الحزم المحلية كحل مسبق التكامل، لتمنح خدمات أسهل وأسرع لمزودي الخدمات وتوظيف خدمات جديدة للمؤسسات

· تقدم بوابة الحزم المحلية الجديدة من إريكسون نتائج محسنة ثنائية النمط لمستوى المستخدم (مستوى البيانات)، جرى تصميمها للتطبيقات داخل المباني ولتطبيقات الطرف

· الحل الجديد من إريكسون سيساعد مزودي الخدمات على خفض كلفة تجهيز البنى التحتية وإدارة عالية الأداء لدورة للأطراف

أطلقت إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، "بوابة إريكسون للحزم المحلية" التي تفتح لمزودي الخدمات آفاق جديدة وفرصاً طرفية مبتكرة في الأقسام الشبكية الهجينة والخاصة، لدعم النطاق الترددي العالي للبيانات، وحالات استخدام يتقلص فيها الزمن الذي تستغرقه عمليات الاتصال. وتعد بوابة الحزم المحلية من إريكسون جهازاً شاملاً، يضم المعدات، وتقنية خدمة الحاوية (CaaS)، والبرامج وإدارة دورة العمر، والتي تجعل تطبيقات الطرف سهلة الاستعمال والإدارة.

تعمل وظائف الخدمة ومستوى المستخدم السحابي الأصلي المُحسن على تمكين حالات الاستخدام الطرف لشبكات الجيل الخامس، ويشغل الجهاز حيزاً ضئيلاً في خادم واحد صغير المساحة، مع إدارة دورة العمر متكاملة، تتيح وقت خدمة أسرع لحالات استخدام الطرف الجديدة.

تقدم بوابة الحزمة المحلية من إريكسون مستوى ثنائي الضبط لمستخدمي شبكة الجيل الخامس الأساسية، وتقسيم الشبكة إلى الطرف، لتمكين حالات استخدام كل من النطاق العريض المتنقل والمشاريع، من مستوى مستخدم صغير في شبكة مزودي الخدمات الأساسية، إلى التوجيه إلى التطبيقات المحلية. ومن الأمثلة عن حالات استخدام المؤسسات لمزودي الخدمات، تطبيقات الأحداث الرياضية، وألعاب الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لفحص جودة المصنع.

وقال لورينت ليبوتشر، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في مجموعة أورانج، ونائب أول الرئيس في أورانج انوفيشن نتوركس: "نواصل في "أورانج" تطوير شبكات مفيدة للتكيف مع الاحتياجات والاستخدامات في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لاحتياجات عملاء المؤسسات، فإن الحل الأول هو إنشاء شبكة افتراضية خاصة على شبكة أورانج العامة، أما الحل الثاني فهو إنشاء شبكة خاصة هجينة تعتمد على المعدات المشتركة في شبكة أورانج، وتلك المخصصة في موقع العميل للتدفقات والبيانات الهامة. وستساعدنا شبكة الجيل الخامس الأساسية بالوضع المستقل من إريكسون، والتي تشمل بوابة الحزم المحلية، على تلبية احتياجات عملاء المؤسسات."

من جانبها، قالت مونيكا زيتزون، رئيسة قطاع حلول حزمة حلول إريكسون الأساسية: "اتخذنا خطوة أخرى، مع إطلاق بوابة الحزمة المحلية من إريكسون، لدعم عملاء مزودي الخدمات وتمكينهم من التعامل مع سوق المؤسسات، وذلك من خلال تقديم مستوى مستخدم قوي وأصغر حجماً، يكون سهل الاستخدام عند الطرف باستخدام إدارة دورة حياة متكاملة تجعل من السهل توسيع نطاقها."

وقالت كارولين تشابيل، مدير الأبحاث في مؤسسة أناليسيس ميسون: "يرغب مزودو الخدمات بالمرونة خلال نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة، وتقسيم الشبكة، وبالتالي سيحتاجون إلى مستوى مستخدم (مستوى البيانات) يكون سريع وسهل التثبيت والإدارة في مقرات العملاء. وستكون بوابة الحزم المحلية الجديدة من إريكسون مألوفة من منظور إدارتها، وستساعد في تخفيض وقت الخدمة لحالات الاستخدام المؤسسية الجديدة بحلولها المتكاملة وجهازها، بما في ذلك إدارة دورة العمر مدمجة، وأطراف محسنة للمؤسسات."

#بياناتشركات

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com