في خطوة جديدة تؤكد على ريادتها، قامت إريكسون بتحديد معالم مشهد الشبكات المستدامة، وذلك بإطلاقها جهازاً راديوياً جديداً ثلاثي النطاق بتغطية ثلاثية الاتجاهات، قادر على القيام بعمل تسعة أجهزة راديوية. ويتميز جهاز الراديو 6646 باستهلاك 40% فقط من الطاقة التي تستهلكها أجهزة الراديو ثلاثية النطاق ذات التغطية الأحادية، وبوزن أقل بنسبة 60% بما في ذلك معدل استخدام الألمنيوم، مما يقلل أيضاً من الأثر البيئي للموقع.

هذا ويوسع جهاز الراديو الجديد القدرات متعددة النطاقات لمنتجات إريكسون ذات التغطية ثلاثية الاتجاهات، وذلك من خلال الجمع بين النطاقات الترددية 900 و800 و700 ميجاهرتز في جهاز راديوي مدمج واحد متوافق مع شبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس. وفي سياق تلبية الطلبات المتزايدة لمزودي خدمات الاتصالات على حلول أكثر استدامة، فإن قدرات الطيف منخفض النطاق لجهاز راديو 6646 ستعزز بشكل كبير تغطية الجيل الخامس وأداء النطاق المتوسط (3.5 جيجا هرتز) بطريقة توفر الطاقة.

ويمكن أن يعادل التوفير السنوي الذي يؤدي إليه خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% لكل موقع، الطاقة التي يتطلبها شحن سيارة كهربائية 40 مرة. وعلاوة على ذلك، يساهم تقليل وزن جهاز الراديو الجديد بنسبة 60% في مساعدة مزودي خدمات الاتصالات على تقليل تكاليف نشر الأجهزة وإيجار البرج، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية. ويمكن لجهاز راديو 6646 أن يؤدي عمل تسعة أجهزة راديو أحادية النطاق.

وفي تعليقه على الجهاز الجديد، قال فيسنت أباد، مدير تكنولوجيا شبكة النفاذ الراديوي في شركة تيليفونيكا الإسبانية: "سيوفر جهاز راديو إريكسون الجديد 6646 حلاً مرناً وبحجم صغير لتوسيع تغطية الجيل الخامس بطريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة، إلى جانب أنه اقتصادي ومستدام. ونحن واثقون بأن البصمة الكربونية المنخفضة وتقليل استهلاك الطاقة في هذا الجهاز سيكونان عاملاً قوياً لتعزيز انتشار شبكة الجيل الخامس، كما أننا نتطلع قدماً لعمليات النشر الأولى لهذه الجهاز في إسبانيا".

من جانبه، قال ديفيد هامروال، رئيس وحدة منتجات الشبكات في إريكسون: "يجمع الجهاز الراديوي الجديد الموفر للطاقة إمكانات الطيف بشكل فريد ومميز ضمن شكل سهل التركيب. ويفيد هذا الأمر بتبسيط عمليات النشر وتوسيع تغطية الجيل الخامس، بدءاً من منطقة أوروبا. ومع هذا الابتكار فقد بات بإمكان مزودي خدمات الاتصالات توسيع نطاق عمليات نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة وتعزيزها بتطبيقات جديدة للمستهلكين والشركات والاتصالات ذات المهام الحرجة".

هذا وسيقوم جهاز راديو 6646 بتوسيع نطاق الوصول الواسع والتغطية الخارجية من على أسطح المنازل والأبراج إلى المواقع الداخلية، مثل المكاتب والأقبية والمخازن والمنازل. كما أنه سيزيد من قدرة شبكات الجيل الخامس، لا سيما عند دمجها مع تجميع الناقل لازدواج تقسيم الوقت (TDD) متوسط النطاق وشبكة الجيل الخامس المستقلة.

كما يدعم هذا الجهاز الجديد النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، والذي من المتوقع أن يكون أحد الأطياف الترددية الرئيسية لعمليات نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة، حيث تعمل النطاقات المنخفضة على توسيع أداء ومدى وصول ازدواج تقسيم الوقت (TDD) متوسط النطاق. ومع جمعه ثلاثة نطاقات ترددية منخفضة معاً، سيعمل جهاز راديو 6646 على تعزيز التغطية الخارجية والداخلية لجميع أجيال الأجهزة المتنقلة، من الجيل الثاني وحتى الخامس، فضلاً عن تعزيز إنترنت الأشياء. ويتم دعم هذه الترددات على نطاق واسع بالأجهزة، إذ أنها توفر إمكانات هائلة لزيادة نمو خدمات الجيل الخامس.

وجدير بالذكر أن إطلاق جهاز راديو 6646 يأتي في أعقاب إطلاق جهاز الراديو 6626 ثنائي النطاق وثلاثي الاتجاهات في عام 2021، والمتوفر حالياً على نطاق تجاري في الأسواق العالمية. وكانت شركة إريكسون قد كشفت النقاب أيضاً في وقت سابق من هذا العام عن سبعة حلول جديدة لشبكات النفاذ الراديوي من الجيل الخامس، تساهم بتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وزيادات في السعة تصل إلى عشرة أضعاف، مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية المضافة أو حتى بدونها.

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