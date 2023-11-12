وفق تقرير جارتنر للقدرات ذات المهام الحرجة لمزودي خدمات الاتصالات لشهر نوفمبر 2023

تقرير جارتنر للقدرات ذات المهام الحرجة لشبكة الجيل الخامس الأساسية لمزودي خدمات الاتصالات 2023 يشيد بشركة إريكسون.

تعكس هذه الإشادة النطاق الواسع لمحفظة إريكسون وعمق خبرتها وقدراتها على تحقيق النتائج.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن تلقيها إشادة رفيعة في تقرير جارتنر للقدرات ذات المهام الحرجة لشبكة الجيل الخامس الأساسية لمزودي خدمات الاتصالات 2023. ومن بين ثلاثة مجالات لحالات الاستخدام التي تم تحليلها في التقرير، سجلت إريكسون أعلى تصنيف في حالة استخدام شبكة الجيل الخامس في قطاع أعمال المستهلكين. كما سجلت الشركة ثاني أعلى تصنيف في حالتي الاستخدام الأخريين لشبكات الجيل الخامس الأساسية للمؤسسات المشتركة وشبكات الجيل الخامس الأساسية للمؤسسات المخصصة.

ويوفر تحليل جارتنر للقدرات ذات المهام الحرجة رؤية متعمقة حول عروض منتجات وخدمات مزودي الخدمة من خلال توسيع تحليل ماجيك كوادرنت الذي تصدره مؤسسة جارتنر. ويمكن استخدام هذا البحث لإجراء مزيد من التحقيق في تقييمات المنتجات والخدمات استناداً إلى قدرات أساسية معينة لحالات الاستخدام المهمة والمتميزة.

هذا وتعمل 20 شبكة من أصل أكثر من 35 شبكة جيل خامس مستقلة في العالم بنظام حل شبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع من إريكسون. وقد تم اختيار هذا من قبل 80% من أفضل 20 مزوداً لخدمات الاتصالات على مستوى العالم من حيث حجم الإيرادات. وتتم حالياً توفير خدمات الاتصالات لأكثر من 100 مليون مشترك حول العالم من خلال شبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع المستندة إلى السحابة الأصلية من إريكسون، مما يعكس الزخم الكبير لتبني البنية السحابية الأصلية كوسيلة لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز المرونة في المستقبل. وقد شهدت عروض تكنولوجيا الشبكة الأساسية من إريكسون نمواً استراتيجياً مذهلاً خلال سنوات من التطوير التكنولوجي، مسجلة إنجازات كبيرة على صعيد الابتكار والتحول المستمر لبناء مكانة ريادية متسقة ومستمرة عبر شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والآن الجيل الخامس. وتدير الشركة الآن أكثر من 30 شبكة حية تعمل بنظام حل شبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع وحلول السحابة الأصلية.

وفي تعليقها على الإشادة الكبيرة في تقرير جارتنر، قالت مونيكا زيتزون، رئيسة قطاع حلول حزمة سحابة إريكسون الرئيسية: "نحن سعداء للغاية بأن يتم الإشادة بقدرات شبكة الجيل الخامس الأساسية من إريكسون بهذه الطريقة رفيعة المستوى من قبل محللين مستقلين في مؤسسة جارتنر. ولا شك بأن هذا الأمر يعكس مستوى التفاني والالتزام بالتميز في الخدمة والذكاء التقني لخبراء الشبكات الأساسية في إريكسون، الذين يعملون بدون كلل أو ملل لتقديم أعلى النتائج أرفع مستويات الأداء الذي يتوقعه مزودو خدمات الاتصالات من شريكهم الموثوق".

هذا وتتمتع إريكسون بخبرة غير مسبوقة في مجال هذه البنية التكنولوجية الهامة، الأمر الذي مكّنها من اتخاذ قرار استراتيجي مبكّر لاستخدام تكنولوجيا السحابة الأصلية في الشبكة الأساسية، وإدارة حركة المرور التجارية باستخدام حلول شبكة الجيل الخامس للسحابة الأصلية المدمجة في حاويات بحلول عام 2019، وإطلاق حل إريكسون لشبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع في فبراير من عام 2020. وقد تم ترجمة هذه الخبرات إلى قدرة هائلة على التركيز بشكل كامل على خطط نمو أعمال العملاء، وذلك من خلال توفير حلول شاملة وبناء علاقات تعاون عميقة أتاح لشركة إريكسون أن تصبح شريكاً فعالاً للغاية لمشاريع تحويل الشبكة الأساسية لمزودي خدمات الاتصالات، مما يقلل من المخاطر ومن التكاليف الإجمالية.

إلى ذلك، نال اتساع وعمق قوة شبكة الجيل الخامس الأساسية من إريكسون، وبنيتها التحتية السحابية وقدراتها في مجال البنية التحتية الشاملة للشبكة، إشادة كبيرة ومهمة من خلال المزيد من التقييمات المستقلة الحديثة التي قدمتها جهات رفيعة المستوى. وقد استطاعت إريكسون المحافظة على لقبها كرائدة لسوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير Frost Radar™ لعام 2023 لسوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس. وتعكس المحافظة على هذا اللقب ريادة الشركة في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والتي تشمل حلول النفاذ الراديوي، وحلول شبكات النقل، والشبكات الأساسية. كما حققت إريكسون مكانة متقدمة وفق تقرير مؤسسة Omdia "مشهد السوق: الموردين الأساسيين لعام 2023" الصادر في شهر يوليو من هذا العام.

وفي سياق متصل، احتلت إريكسون المرتبة الأولى ضمن تقرير "ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2023" للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات للعام الثالث على التوالي.

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-انتهي-

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الإسناد: جارتنر، البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات، القدرات الحساسة لشبكة الجيل الخامس الأساسية، 25 أكتوبر 2023، بيتر ليو، وآخرون.

نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com