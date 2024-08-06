دبي، الإمارات العربي المتحدة: أعلنت شركة نيوجن سوفت وير تكنولوجيز، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، عن إدراجها كشركة رائدة في تقرير شركة فورستر للأبحاث المعني بمشهد برامج الأتمتة التي تركز على المهام في الربع الثالث من عام 2024 .

يُعرّف التقرير الأتمتة المرتكزة على المهام على أنها "تقنية تعمل على أتمتة المهام البشرية، وتنظيم التعامل مع المهام، وتوفير تكامل بسيط من خلال تنسيق الإجراءات بين أنظمة متعددة، حيث يقوم عميل البرنامج عمومًا بقيادة المهام والتكامل.

وقدم التقرير، الذي كتبه بيرنهارد شافريك، لمحة عامة عن 20 بائعًا وأكد على أهمية اختيار البائع المناسب بناءً على القيمة التي يقدمونها، علاوة على ذلك، أقر التقرير بالنمو السريع لسوق برمجيات الأتمتة التي تركز على المهام مدفوعًا بالتقدم في الذكاء الاصطناعي وتكامل منصات الأتمتة.

تستفيد منصة نيوجن أتمتة العمليات الذكية من أحدث التقنيات لأتمتة العمليات التجارية المعقدة التي تعتمد على المحتوى، حيث يتم تشغيل هذه المنصة الديناميكية بواسطة أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، ونمذجة العمليات، ومحرك القواعد الديناميكي لجعل العمليات سلسة وفعالة، كما تعمل التقارير في الوقت الفعلي والرؤى الذكية على رفع الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل.

وبهذه المناسبة قال رونكي جوسوامي، الرئيس العالمي للتسويق في شركة نيوجن سوفت وير: "يسعدنا أن يتم تكريمنا في تقرير شركة فورستر للأبحاث لقدراتنا في مجال الأتمتة التي تركز على المهام، وهذا ما يعكس تفانينا في تقديم حلول أتمتة قوية لزيادة عائد الاستثمار، وسنواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات المتقدمة لتزويد عملائنا بحلول متطورة تقلل من تكلفة العمليات وتعزز الكفاءة وخبرة الموظفين.

تم تصميم حلول الأتمتة من نيوجن على منصة منخفضة التعليمات البرمجية، نيوجن ون، وتساعد الشركات على تسريع النمو من خلال التحسين المستمر، حيث تركز منصة أتمتة العمليات الذكية على ثلاث مجالات أساسية تشمل كلاً من: تجربة العملاء، والتميز التشغيلي، والابتكار في مجال الأعمال، بحيث تعمل روبوتات التشغيل الآلي للواجهة الأمامية على تحويل تجربة المستخدم، بينما تعمل روبوتات الواجهة الخلفية على زيادة الإنتاجية عن طريق تقليل وقت التنفيذ الإجمالي. علاوة على ذلك، فإن إمكانات معالجة الاستثناءات المتقدمة للمنصة تجعل طاولة العمل التشغيلية مرنة للغاية.

نبذة عن شركة نيوجن سوفت وير:

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في المجال من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو المحتوى والتي تجذب العملاء. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

لمزيد من التفاصيل، تُرجى زيارة www.newgensoft.com

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