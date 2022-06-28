• مجموعة "دال" تدرج "انفيكتوس" للاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، بقيمة 3 مليارات درهم.

• يتم الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً 29 يونيو 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت "انفيكتوس" للاستثمار، وهي شركة تابعة لشركة "انفيكتوس" القابضة المحدودة والتابعة لمجموعة “دال"، الشركة السودانية العملاقة في مجال الاعمال وأكبر مجموعة خاصة في السودان تمتلك مشاريع دولية في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، عن ادراج أسهمها في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية غداً 29 يونيو 2022، مما يتيح للمستثمرين فرصة للاستثمار في أعمال تجارية سريعة النمو وقابلة للتطوير في مجال الأغذية الزراعية والسلع الجاهزة.

وتمتلك "انفيكتوس" للاستثمار100٪ من الأسهم في "انفيكتوس" للتجارة ش.م.ح، ، التي سجلت إجمالي مبيعات تجاوز 2.9 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأكثر من 1.75 مليار درهم إماراتي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. ولقد عززت كفاءتها الأساسية في تجارة القمح لتنويعها إلى الحبوب التكميلية، وكذلك القطن والفول السوداني واللحوم ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى والسلع المكتملة التصنيع. ونظرًا لشبكة مصادرها المتنوعة، تمكنت "انفيكتوس" للاستثمار من توسيع إستراتيجيتها للتوريد بما في ذلك للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وعبر مناطق جغرافية متنوعة، وهي توفر الآن كلاً من السلع والسلع النهائية للعملاء، مع التركيز في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "دال: "بينما ننفذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، فإننا نتبع طرقًا جديدة لجذب المستثمرين المحتملين والذين يشاركوننا رؤية لاكتشاف فرص عمل جديدة وتطوير أسواق جديدة. إن الإدراج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يؤكد تقدمنا ​​ويمثل علامة فارقة أخرى في رحلتنا حيث نتخذ خطوات كبيرة في إعداد "انفيكتوس" للنمو المستمر ".

في الأشهر الأخيرة، حققت "انفيكتوس" العديد من التطورات الإستراتيجية بما في ذلك إضافة مستثمر استراتيجي من شأنه أن يوفر معلومات مهمة عن الأعمال والسوق والتآزر للشركة. علاوة على ذلك، تعمل "انفيكتوس" على توسيع شبكتها من علاقات الموردين والعملاء عبر مناطق جغرافية جديدة، وأضافت سلعًا ومنتجات جديدة إلى عروض أعمالها وتواصل استكشاف استثمارات كبيرة في أصول المنبع والمصب للتوسع بشكل أكبر في سلاسل القيمة الأساسية. هذه الاستراتيجية المدمجة هي المفتاح لتحقيق التوازن بين تعزيز الكفاءة الأساسية للشركة وتوليد هوامش متكررة ونمو مرتفع.

و من جانبه علق أمير عبد اللطيف، العضو المنتدب لشركة "انفيكتوس": "يسعدنا الإعلان عن إدراجنا في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط، والذي يمثل علامة بارزة لشركة"انفيكتوس ويعكس التقدم الهائل الذي أحرزناه حتى الآن. لقد قمنا ببناء نموذج أعمال قابل للتطوير بدرجة كبيرة وواصلنا توسيع شبكة أعمالنا من خلال فتح أسواق جديدة ومنتجات جديدة بسرعة، مع الاستمرار في مواكبة الحقائق العالمية المتغيرة التي توفر فرصًا جديدة للنمو ".

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