القاهرة - أعلنت شركة زووم كار Zoomcar، أكبر ملتقى لخدمة مشاركة السيارات بالأسواق النامية والشركة المهيمنة على سوق السيارات ذاتية القيادة بالهند، عن اتفاق اندماج نهائي مع شركة إنوفيتف إنترناشيونال أكويزيشن كورب Innovative International Acquisition Corp، سيتم بموجبه إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية وتغيير اسمها ليصبح زووم كار هولدنجز، على أن يتم الإندماج رسمياً بحلول الربع الثاني من عام 2023.

وفي هذا السياق، أعرب السيد/ هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمصر، عن تفاؤله بهذه الخطوة، قائلاً: "يأتي إدراج أسهم زووم كار في بورصة ناسداك كدليل على إمكاناتها القوية واستثماراتها المتدفقة بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستمر، وهو ما ينعكس إيجابياً على وضع الشركة في مصر ويؤكد إلتزامنا نحو السوق المصري من أجل توفير حلول نقل صديقة للبيئة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمع المصري."

وأضاف: "تسعى شركة زووم كار في مصر إلى توفير مصدر دخل إضافي للأفراد، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تعزيز الإقتصاد التشاركي وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل."

يُذكر أن زووم كار بدأت إطلاق خدماتها في مصر في 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليون دولار، سجلت نسبة حجوزات تزيد عن 20،000 حجز خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، مضاعفة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتسعى الشركة لتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى الإسكندرية ومنها إلى كلٍ من محافظات جنوب سيناء، البحر الاحمر، الدقهلية والغربية.

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حول شركة زووم كار Zoomcar:

تفردت زووم كار Zoomcar بإطلاق أول منصة للتنقل الشخصي في الهند عام 2013. واليوم، تتصدر ريادة السوق بفضل امتلاكها منظومة شاملة للتنقل الشخصي عبر منصتها، والتي تضم أكثر من 10,000 سيارة في 5 دول. تأسست زووم كار Zoomcar في بنغالور، ويعمل بها أكثر من 300 شخص في ما يزيد عن 50 مدينة بالهند. تمكن الشركة عملائها من تأجير السيارات حسب رغبتهم، إما بالساعة أو اليوم أو لأسبوع أو الشهر. ففي عام 2020، أطلقت زووم كار Zoomcar حلولها المبتكرة للتنقل اعتماداً على تقنيات البرمجيات كخدمة والمعروفة باسم SaaS، لتغطية خدمات الاشتراك ذات العلامة البيضاء للعملاء وتقديم حلول مراقبة سلوك السائق استناداً على انترنت الأشياء. هذا وتعد زووم كار Zoomcar من أكبر مقدمي خدمات مشاركة السيارات بالأسواق النامية.