المنامة، مملكة البحرين، أعلنت شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، وبالتعاون مع مجموعة جي اف اتش المالية عن تدشين مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس"، المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لركوب الأمواج باستخدام تقنية "Wavegarden Cove" "ويف جاردن كوف" والتي تعتبر الأحدث في العالم في مجال توليد الأمواج الاصطناعية.

وسيكون بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" أول مشروع ترفيهي ضمن بلاج الجزائر، المشروع السياحي المتكامل الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، والذي حاز مؤخراً على جائزة "أفضل مشروع في قطاع الترفيه في البحرين" خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية، وإلى جانب "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم مشروع بلاج الجزائر منتجعات وفنادق وفلل وشققاً سكنية فاخرة على شاطئ البحر بالإضافة إلى مكاتب ومنشآت تجارية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة شركة إدامة: "يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" والذي سيُحدث نقلة نوعية في المشهد السياحي والترفيهي بمملكة البحرين، حيث يعد هذا المشروع الرائد تأكيداً على تفاني إدامة في دفع عجلة الابتكار والاستثمار محلياً في المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية السياحية في المملكة، إلى جانب إبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة".

من جانبه، أضاف السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية: "تعكس شراكتنا مع إدامة لإطلاق أول مشروع لركوب الأمواج في المنطقة يعمل بتقنية "ويف جاردن كوف" إلتزام المجموعة بالمشاريع المبتكرة والتحويلية. وسيوفر المشروع مركزاً ترفيهياً ممتعاً للسكان المحليين والزوار على حد سواء. ونحن فخورون بأن نشارك في هذا المشروع الحيوي".

وبدوره، قال فرناندو أودريوزولا، المدير التجاري الرئيسي في شركة "ويف جاردن" :"نحن فخورون جداً بشراكتنا مع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" ونقل تقنية أمواجنا عالمية المستوى ورياضة ركوب الأمواج الرائعة إلى مملكة البحرين، حيث تولّد تقنية "ويف جاردن كوف" مجموعة من الأمواج تعتبر الأكثر تنوعاً في هذا المجال، وهي مصممة بحيث تناسب جميع المستويات والفئات العمرية، كما سيوفر المشروع أمواجاً متناسقة بأشكال وأحجام مختلفة، وبالتالي فإنه سيكون وجهة شاطئية متميزة لسكان مملكة البحرين والمنطقة المجاورة، ولمحبي هذه الرياضة المائية الممتعة والسياح على حد سواء".

الجدير بالذكر أن مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم تجربة فريدة لركوب الأمواج، والتي سيتم فيها خلالها تدريب وإرشاد وتطوير جميع المستويات والفئات العمرية من خلال سلسلة من برامج التدريب الشاملة للمبتدئين والمحترفين. وتشتمل "كلوب هاواي اكسبيرينس" من خلال علامتها التجارية على روح هاواي، والتي تعتبر موطن رياضة ركوب الأمواج عالمياً.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع حوالي 300,000 زائر سنوياً، كما سيوفر ما يزيد عن 140,000 جلسة ركوب أمواج في السنة الواحدة. وسيضم المشروع منافذ للأطعمة والمشروبات، وشرفة واسعة، ومتجر بيع بالتجزئة، وكبائن لتغيير الملابس، ومساحة واسعة للفعاليات، ومنطقة ترفيهية كبيرة خاصة بالشركات أو المجموعات المدرسية. ومن المتوقع ان تتم استضافة مسابقة دولية كبرى لركوب الأمواج بحلول عام 2026.

ويمكن أن تستوعب بحيرة "ويف جاردن كوف" ما يصل إلى 90 راكباً وأن تنتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة، ملبية بذلك جميع المستويات لراكبي الأمواج من فئة المبتدئين إلى المحترفين. وتتمتع تقنية الأمواج الاصطناعية هذه بأنها الأقل استهلاكاً للطاقة مقارنة بمثيلاتها.

ومن المقرر افتتاح "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" في عام 2026. للمزيد من المعلومات وللاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالمشروع، تفضلوا بزيارة: www.bahrainsurfpark.com.

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.edamah.com.

عن مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. حيث تتجاوز حجم الأصول التي تديرها المجموعة إلى اكثر من 20 مليار دولار أميركي. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

عن "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس"

يعد منتزه "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" لركوب الأمواج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم تقنية "Wavegarden Cove" التي تقدم تجربة ذات مستوىً عالمي. يقع المنتزه ضمن مشروع بلاج الجزائر الحائز على جوائزكما يمتد على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وذلك بالتعاون بين إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري) ومجموعة جي اف اتش المالية. ومن المقرر افتتاح منتزه "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" في الربع الأخير من 2025، ومن المتوقع أن يجذب حوالي 300,000 زائر سنوياً، كما ستستوعب بحيرة Wavegarden Cove ما يصل إلى 90 راكباً وتنتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة، ملبية بذلك جميع المستويات لراكبي الأمواج من فئة المبتدئين إلى المحترفين. وتكمن رؤية المنتزه في خلق مجتمع نابض بالحياة يضم الجميع، وإبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bahrainsurfpark.com.

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