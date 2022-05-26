المنامة، مملكة البحرين: وقعت شركة إدامة الذراع العقاريّة لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين "شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)"، اتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي مع شركة ترايدنت ويرهاوسنغ لتأجير منشأة مساحتها 8,137 مترًا مربعًا في مستودعات سترة الصناعيّة. وقد أُبرمت هذه الاتفاقية بدعم من مجلس التنمية الاقتصاديّة في مملكة البحرين.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون شركة إدامة مع ترايدنت ويرهاوسنغ لتصميم المنشأة وتعديل خصائصها على نحو يلبي المتطلبات التقنيّة والتشغيليّة، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرات الإنتاجيّة للشركة ودعم سير عملياتها بسلاسة. وتعتبر ترايدنت ويرهاوسنغ شركاء تجاريين لشركة هوفر سيركيولار سولوشنز وهي شركة رائدة في توفير حلول التعبئة والتغليف المستدامة وإدارة الأساطيل ومقرها في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكيّة.

وبهذه المناسبة صرّح رئيس مجلس إدارة شركة إدامة والرئيس التنفيذي لممتلكات سعادة السيد خالد عمرو الرميحي قائلًا: "تواصل شركة إدامة مساهمتها في دعم اقتصاد المملكة من خلال المشاريع الجديدة والتي تتماشى مع استراتيجية ممتلكات الاستثماريّة. ويساهم هذا المشروع في دفع عجلة نمو القطاعين الصناعي واللوجستي في البحرين والذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي للمملكة."

ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريّض: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ترايدنت ويرهاوسنغ لتشغيل عملياتها في مملكة البحرين سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصاديّة تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030. كما ستساهم الاتفاقية في تعزيز أعمال شركة ترايدنت ويرهاوسنغ بفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة وما تتمتع به من بنية تحتيّة لوجستيّة ذات مستوى عالٍ."

وقال المدير التنفيذي لتطوير الاستثمار- الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بمجلس التنمية الاقتصادية السيد أحمد سلطان: "إن القطاع الصناعي هو عنصر رئيسي في خطة التعافي الاقتصادي بمملكة البحرين، وهناك طلب متزايد على المنشآت الصناعية، لذا يسعدنا أن ندعم شركة إدامة وترايدنت ويرهاوسنغ في هذه الشراكة. "

هذا وتشمل مستودعات سترة الصناعيّة حاليًا منشآت خدماتيّة ومرافق للتخزين الجاف مخصصة للأغراض الصناعيّة والتجاريّة، كما يمكن تصميم المرافق وتعديل خصائصها وفقًا لمتطلبات المستأجرين. وتبلغ

مساحة المستودعات 87 ألف متر مربع، ومن المقرر توسعتها قريبًا لإضافة 8 آلاف متر مربع لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع الصناعي.

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شركة Perceptions

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عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.