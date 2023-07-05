المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، عن بدء أعمال التجديد في مجمّع الريف التجاري في منطقة المالكية، بما في ذلك الجدول الزمني الشامل لمراحل التنفيذ.

تشمل أعمال التجديد تطوير الواجهات الخارجية للمجمّع وإعادة طلاء الحوائط وتجديد التصميم الداخلي، واستبدال الأرضيات وتجديد الأسقف. كما ستشمل تحديث نُظم الأمن والسلامة مثل استبدال نظام كاميرات المراقبة ونظام إنذار الحرائق، وتركيب نظام متطور لمرشات إطفاء الحريق. وسيتم أيضًا تجديد جميع مرافق المجمّع وتركيب نُظم جديدة للإضاءة وتكييف الهواء.

وكجزء هام من التزام شركة إدامة بخدمة المجتمعات المحليّة، حرصت على وضع هذه الخطة الشاملة التي ستسهم في تحسين المظهر العام للمجمّع وخلق تجربة أكثر راحة ورفاهية للزوار من سكان المالكية والمناطق المحيطة. كما ستساعد على الارتقاء بالمجمّع كوجهة تسوّق جاذبة، توفير بيئة ملائمة وأنشطة ترفيهيّة آمنة وممتعة للأطفال تحت إشراف كامل من فِرق العمل المعنية.

ويذكر أن مجمّع الريف التجاري كان قد تم تدشينه في العام 2010، ويمتد على مساحة 45 ألف متر مربع، ويضم مجموعة كبيرة من منافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي ومناطق لعب الأطفال والعديد من مواقف السيّارات الواسعة.

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جهة اتصال وسائل الإعلام:

محمد عيسى

شركة Perceptions

البريد الإلكتروني: mohammed@perceptions.me

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.