المنامة، مملكة البحرين : أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقاريّة لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين "شركة ممتلكات البحرين القابضة"، عن توافر مساحات ومرافق متنوعة في مستودعات سترة الصناعيّة.

تمتد المستودعات على مساحة 87,382 مترًا مربعًا وتضم حاليًا 4 منشآت خدماتيّة ومنشأتين مغطاتين جديدتين ومرافق للتخزين الجاف مخصصة للأغراض الصناعيّة والتجاريّة واللوجستيّة. وتحرص شركة إدامة على تصميم المرافق وتعديل خصائصها وفقًا لاحتياجات المستأجرين. كما تعتزم الشركة توسعة المستودعات لإضافة 8 آلاف متر مربع من المساحات الصناعيّة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الموقع قريبًا.

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريّض قائلًا: "لاحظنا مؤخرًا سعي المؤسسات المختلفة في هذا المجال بالمملكة إلى عقد شراكات مرنة تفي بالمتطلبات الصناعيّة، والتي لا تقتصر على وحدات التخزين فحسب. ومن هنا جاء طرح مستودعات سترة الصناعيّة التي تعتبر الخيار الأمثل لتلبية مثل هذه المتطلبات. كما إننا نعمل أيضًا على توسعة هذا المشروع المهم على نحو يفي بالمتطلبات الفرديّة للمستأجرين، وذلك من خلال توفير حلول مرنة مخصصة من الناحية اللوجستيّة والتصنيعيّة والتجاريّة والصناعيّة."

هذا وتتمتع شركة إدامة بمحفظة ضخمة من المشاريع المتنوعة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتغطي قطاعات التجزئة والضيافة والتجارة والصناعة. وتسعى الشركة من خلال هذه المحفظة المتميّزة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وإثراء المجتمع المحلي.

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جهة اتصال وسائل الإعلام:

إيمي ڤايا

المدير الإقليمي - مملكة البحرين

شركة Perceptions

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البريد الإلكتروني: amy@perceptions.me

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.