المنامة، مملكة البحرين: من المقرر أن تكون شركة إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري)، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، الشريك الاستراتيجي لمعرض الخليج للعقار، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك في الفترة من 22-24 مارس في مركز البحرين الدولي للمعارض، ليكون أول معرض ضخم يقام حضوريًا منذ عامين.

وتواصل شركة إدامة جهودها الحثيثة لدفع حركة البناء من أجل البحرين، وقد طرحت الشركة بالفعل العديد من المشاريع المتنوعة مع خطط لتطوير مشاريع ضخمة للمستقبل. وتقود إدامة خطة النمو طويل المدى التي تتبناها البحرين، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال زيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في المملكة.

وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، يقول أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: "يوفر معرض الخليج للعقار منصة متكاملة لترويج لقطاع العقاري، ونحن سعداء بالمشاركة فيه بعد عودته هذا العام. سوف تعرض الشركة مشروعها منتجع وسبا جميرا خليج البحرين الحائز على جوائز تقديرية، ومشروع بلاج الجزائر الذي تمت الموافقة مؤخرًا على مخططه الرئيسي ويمثل مدينة ساحلية متعددة الاستخدامات. كما سيضم بلاج الجزائر العديد من الفنادق، إضافة إلى نادٍ شاطئي، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، والمرافق الترفيهية المتميزة."

من جانبه، يقول جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، الجهة المنظمة للمعرض: "تعتبر مبادرة البناء من أجل البحرين بمثابة رؤية قوية مستنيرة ومهمة طموحة تتولى شركة إدامة تنفيذها في قطاع العقارات في البحرين."

"ولا شك أن المشاريع التي نفذتها الشركة قد ساهمت بشكل فعال في إبراز الإمكانيات الاستثمارية للبحرين على المستوى العالمي. إننا سعداء بقيام إدامة بعرض مشاريعها الحائزة على جوائز تقديرية في معرض الخليج للعقار."

تجدر الإشارة إلى أن ديار المحرق وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ومرفأ البحرين هم الشركاء الاستراتيجيون لمعرض الخليج للعقار، بينما الراعي الماسي شركة نسيج، والراعي الذهبي شركة اليال العقارية، وشريك الأعمال المعمارية المكتب العربي للاستشارات الهندسية. يقام المعرض بالتزامن مع معرض الخليج للبناء، ومعرض إنتريرز لتواصل بذلك هذه المعارض تحقيق النجاح لأكبر وجهة عرض شاملة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقار في منطقة الخليج الشمالية.

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نبذة عن شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض:

تملك شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض (HCE) خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، حيث تولت من قبل تنظيم معرض إعمار العراق، ومعرض الكويت التجاري الدولي، ومعرض دبي البحري. وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين.