· توقعات بوصول دبي إلى مليون وحدة سكنية قبل حلول عام 2030، متفوقتاً بذلك على متوسط تقديرات المحللين حول قدرتها على استيعاب 25,000 وحدة سكنية جديدة فقط سنويًا

· الزيادة في الطلب تدفع التسارع في العرض مع تعافي الاقتصاد من الوباء وانتعاش النمو السكاني

· يوجد حاليًا أكثر من 740 ألف وحدة سكنية منجزة و 50,000 ألف وحدة سكنية قيد التطوير في دبي

· يعمل حاليًا أكثر من 80,000 وسيط عقاري و 3,000 شركة وساطة مسجّلة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي إلى مليون وحدة قبل نهاية هذا العقد، متجاوزتاً تقديرات المحللين حول قدرة الإمارة على استيعاب 25,000 وحدة سكنية جديدة فقط سنويًا، وذلك وفقًا لشركة الوساطة العقارية يونيون سكوير هاوس (USH).

يوجد حالياً أكثر من 740 ألف وحدة سكنية منجزة وأكثر من 50,000 وحدة سكنية قيد التطوير في دبي. ومن شأن الزيادة في الطلب جراء تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء واستعادة الزخم في معدلات النمو السكاني أن يدفع التسارع في العرض للوحدات المتبقية والوصول إلى المليون وحدة قبل عام 2030.

وفقًا لخطة دبي الحضرية 2040، حققت المدينة نمو قدره 80 ضعفًا في حجم السكان على مدار الستين عامًا الماضية. ويقدر المحللون أن دبي تحتاج إلى متوسط 550 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية احتياجات 5.4 مليون نسمة متوقعة بحلول عام 2040.

قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير: "في ظل منظومة التأشيرات المحدّثة والانتعاش الاقتصادي المتسارع، أصبحت دبي حقًا موطناً ثانياً لعدد متزايد من الأفراد والعائلات وملاذًا آمناً للمستثمرين على المدى الطويل. وتعود جاذبية المدينة إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الجهود الحكومية لتسهيل الإقامة وتيسير عملية إنشاء الأعمال وتشجيع الاستثمار. وتشمل الأسباب الأخرى التي تدفع الطلب على العقارات والزيادة في العرض، جهود التطوير المستمرة عبر كافة القطاعات، وموقع دبي الاستراتيجي واتصالها الممتاز بالوجهات الرئيسية على المستوى الدولي، وسمعة المطورين العقاريين المواتية، وعائد الاستثمار الأعلى نسبياً مقارنة بوجهات الاستثمار العالمية، وتوافر المرونة ضمن خطط السداد والرهون العقارية طويلة الأمد، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المستشارين العقاريين المؤهلين".

يعمل حالياً أكثر من 8,000 وسيط عقاري وأكثر من 3,000 شركة وساطة مسجّلة في دبي. ومع نمو عدد السكان وإضافة الوحدات السكنية بشكل متزايد، يلعب وسطاء العقار دورًا رئيسيًا في معالجة التعقيدات المتمثلة بالعثور على العقار المناسب لاحتياجات المستثمرين.

في عام 2021، حققت يونيون سكوير مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، إذ قامت الشركة بتوسعة قاعدة عملائها من ست إلى 30 جنسية، وشهدت نمو قدره ثلاث أضعاف في أداء أعمالها وضعفين في أعضاء فريقها. وقامت شركة الوساطة العقارية أيضًا بالتركيز على الأسواق الجديدة، مستفيدة من الطلب على المنازل الفاخرة من العملاء الأوروبيين والأمريكيين والكنديين.

احتلت يونيون سكوير مؤخرًا المركز الأول كأفضل وكالة عقارية في دبي، بعد حصولها على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من شركة إعمار العقارية للسنوات العشر الماضية على التوالي. وكانت قد حصلت يونيون سكوير سابقاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من مجموعة دبي للعقارات على مدى سبع سنوات متتالية، وميراس العقارية (سنتان متتاليتان)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2021)، وداماك العقارية (2021). وتشمل الجوائز الأخرى البارزة التي فازت بها الشركة: ماجد الفطيم (جائزة الشريك الأول لعام 2021)، نخيل (جائزة أفضل وكالة في المرتبة الثانية لعام 2021) وميدان، المنطقة الأولى (أفضل وكالة عقارية لعام 2021).

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