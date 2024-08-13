دعت "إنترناشيونال أس أو أس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات مخاطر الصحة والسلامة، المؤسسات والشركات إلى التركيز على حماية صحة وسلامة موظفيها المسافرين، مع بلوغ رحلات السفر الصيفية ذروتها. وتبين الشركة بأنه في ظل وصول هذه الرحلات إلى مستويات قياسية، وخاصة من منطقة مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، تتزايد أهمية التخطيط المسبق للسفر وضرورة اتباع استراتيجيات فعالة للتخفيف من مخاطره لضمان التمتع بسفر صحي وآمن خلال فصل الصيف.

وتتسبب درجات الحرارة الصيفية العالية وما يرافقها من زيادة في الأنشطة الخارجية في مختلف أنحاء العالم بنشوء ظروف بيئية تتزايد فيها مخاطر الصحة والسلامة، وتتضاعف هذه المخاطر بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى وجهات غير مألوفة يمكن أن يتعرض فيها الأفراد للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء أو المياه أو الحشرات، ولأشعة الشمس المفرطة.

ووفقاً لآخر التقارير ذات الصلة، فإن التغير المناخي بات يتسبب بأحداث مناخية بالغة الشدة حول العالم مولداً العديد من موجات الحر القياسية في البر والبحر. وينجم عن تكرار موجات الحر هذه تهديدات صحية خطيرة، بما في ذلك الإجهاد الحراري، الذي يعد السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الطبية ذات الصلة1. ولضمان صحة الموظفين وسلامتهم، يجب على المؤسسات توفير إرشادات واضحة ووافية بشأن كيفية الاستعداد لموجات الحر، مثل شرب الماء باستمرار، وتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة الحرارية، والتعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة.

وقال الدكتور إيهاب شلبي، المدير الطبي، الشرق الأوسط، "إنترناشيونال أس أو أس": "قد يغطي حماس الناس لرحلات السفر خلال فصل الصيف على العديد من المخاطر الصحية المحتملة في بعض الأحيان. ومن الضروري أن نعي بأن بعض الحالات الصحية مثل أمراض القلب والربو والسكري يمكن أن تتفاقم خلال الظروف الجوية الحارة، مما قد يؤدي إلى أعراض أكثر خطورة أو مشاكل ومضاعفات أكبر. وللتخفيف من هذه المخاطر، يجب على المؤسسات تشجيع القوى العاملة لديها على طلب المشورة من مختصي الرعاية الصحية قبل سفرهم، مما قد يساعدهم على تحديد التهديدات الصحية المحتملة في الأماكن التي ينوون السفر إليها، وبالتالي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لها، بما في ذلك التطعيمات وممارسات الصحة العامة وإجراءات السلامة من أشعة الشمس".

وبدورها، قالت جولناز أوكاسوفا، مديرة الشؤون الأمنية، قسم المعلومات والتحليل في المشرق العربي وإيران وشرق وجنوب أفريقيا، "إنترناشيونال أس أو أس": تؤكد زيادة معدلات السفر خلال الصيف أهمية التركيز على صحة وسلامة الموظفين وضرورة نشر ثقافة صحية سليمة ضمن المؤسسات. ومن خلال إجراء بحث شامل حول وجهات السفر، يستطيع المسافرون امتلاك معرفة وافية حول مخاطر السلامة والأمن المحلي، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات تقلل احتمالات تعرضهم للتهديدات والمخاطر. ومن جانب آخر، قد تحمل البيئات غير المألوفة مزيداً من تهديدات السلامة والأمن ما يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير أمنية شخصية قوية ومحكمة".

وفيما يلي بعض الإرشادات المفيدة التي تنصح "إنترناشيونال أس أو أس" المؤسسات والقوى العاملة باتباعها للحفاظ على الصحة والسلامة أثناء السفر من منطقة الشرق الأوسط خلال هذا الصيف:

إجراء الفحوصات الطبية قبل السفر: من الضروري تشجيع الموظفين على أخذ موعد مسبق مع أحد اختصاصيي الرعاية الصحية والحصول على استشارة طبية شاملة قبل السفر، لتفقد حالتهم الصحية الحالية، وأخذ التطعيمات اللازمة والإرشادات الضرورية بشأن المخاطر الصحية الخاصة بالسفر. إجراء بحث وافٍ حول وجهة السفر: يجب نصح الموظفين بإجراء عملية بحث شامل حول المكان الذي ينوون السفر إليه، بما يضمن امتلاك فهم كافٍ حول الأنماط الجوية المحلية السائدة والمخاطر الصحية المحتملة والأعراف الثقافية ومخاطر السلامة والأمن، حيث توفر "إنترناشيونال إس أو أس" العديد من المراجع الاسترشادية المتعلقة بالسفر إلى العديد من الوجهات حول العالم. التخطيط المسبق واختيار مكان إقامة آمن وصحي: من المستحسن الاعتماد على مواقع الحجوزات الموثوقة عند اختيار مكان الإقامة، ويجب اختيار المكان بكل عناية وأخذ مراجعات المسافرين الآخرين وتقييماتهم بعين الاعتبار. التركيز على أهمية فهم المخاطر التي تستهدف المسافرين: قد يكون الزوار الأجانب أكثر عرضةً لحالات النشل والاحتيال. ومن المهم تدريب الموظفين المسافرين على أساسيات السلامة والأمان أثناء السفر. تشجيع الموظفين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس: ينبغي التشجيع على اتخاذ الممارسات الوقائية من أشعة الشمس وتذكير المسافرين بأهمية شرب الماء باستمرار. إبلاغ الموظفين بمخاطر سلامة الغذاء أثناء السفر: يصل التسمم الغذائي إلى ذروته خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المهم أن يوصى الموظفون بتوخي الحذر من مصادر الطعام والماء غير المألوفة، حيث تعد المياه المعبأة ووجبات الطعام المطبوخة جيداً خيارات أكثر أماناً بوجه عام.

نبذة عن مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس":

تعمل مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس" على إنقاذ الأرواح وحماية القوى العاملة العالمية من التهديدات الصحيّة والأمنيّة، حيث نقدم لكم حلولًا مخصصة للصحة وإدارة المخاطر الأمنية والعافية لتعزيز نموكم وإنتاجيتكم أينما كنتم.

ونحرص على تقديم خدمات الاستجابة الفورية خلال حالات الطقس القاسية، أو الأوبئة، أو الحوادث الأمنيّة لضمان راحة بالكم، حيث نعمل، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الطبّيّة والأمنية للمؤسسة، على توفير خدمات وقائية ومعلومات فورية قابلة للتطبيق وفق أعلى معايير الجودة. كما ندعم المؤسسات التي نتعامل معها في جهودها الرامية للالتزام بمسؤوليات الرعاية، مع تعزيز مرونة الأعمال واستمراريتها واستدامتها. كما نساعدها على حماية موظفيها وسمعتها ودعم احتياجاتها لإعداد تقارير الامتثال.

تأسست مجموعة "إنترناشيونال أس أو أس" في العام 1985، مقرها الرئيسي في مدينتي لندن وسنغافورة، وموثوقة من 9,000 مؤسسة من بينها معظم شركات فورتشن غلوبال 500، بالإضافة إلى الشركات متوسطة الحجم، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية. يمكنكم الاستفادة من خدمات الدعم والمساعدة التي يقدّمها 12,000 خبير أمني وطبي ولوجستي ورقمي متعدد الثقافات على مدار الساعة ومن أكثر من 1200 موقع في 90 دولة، على مدار الساعة طيلة أيام السنة.

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