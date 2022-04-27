امتداد سوق الذهب يفتتح أبوابه للعالم ويعيد إحياء دبي "كوجهة عالمية للمجوهرات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر إثراء دبي، شركة التطوير العقاري الرائدة والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الإعلان اليوم عن الافتتاح الكبير لامتداد سوق الذهب في دبي. وحضر حفل الافتتاح ممثلون رئيسيون من إثراء دبي ومجموعة دبي للمجوهرات. سيتبع هذا الافتتاح مجموعة مميزة من عروض الترفيه والأنشطة والعروض الترويجية تستمر حتى 8 مايو لتخلق أجواءً احتفاليةً يستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

سيعيد امتداد سوق الذهب في دبي تعزيز لقب الإمارة المستحَق "مدينة الذهب"، كما سيرتقي بتجربة التسوق والتجارة وينعش قلب التجارة التاريخي في دبي. يعد امتداد سوق الذهب أحد أجمل معالم الجذب الرئيسية في إثراء ديرة، وهو مشروع حديث متعدد الاستخدامات يتضمن منطقة أعمال نابضة بالحياة تم تطويره للإقامة والعمل والتجارة والترفيه، ويضم محطة مركزية مدمجة للنقل تسهل الوصول إليه وتربط بين منطقة ديرة وباقي مناطق دبي بكلّ سلاسة.

يحافظ مشروع امتداد سوق الذهب في دبي على الخصائص الثقافية والتراثية الفريدة للسوق الأصلي وفي الوقت نفسه يقدم تجربة راقية ومريحة للمقيمين ورجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم عبر توفير ممرات فسيحة مظلّلة، مرافق حديثة من ضمنها مراكز تدريب ومساحات عمل مشتركة، ومواقف سيارات إضافةً إلى العديد من المطاعم والفنادق ومنتزه قريب منه مطل على الواجهة البحرية.

يضم هذا المشروع الحديث أكثر من 295 متجراً بينهم أكثر من 50 متجر فتحوا أبوابهم لاستقبال الزبائن منذ الافتتاح الأولي، وتقوم حالياً المزيد من العلامات التجارية والمطاعم بتجهيز متاجرها.

وقال السيد عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "يكرم امتداد سوق الذهب إرث دبي التجاري، ونفخر جداً لكوننا جزءاً من هذا المشروع. تمت ترقية هذه المنطقة التاريخية لتوفير تجربة غنية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار. سيساهم موقعه في المركز التجاري الأصيل في دبي في جعله واحداً من أهم معالم الجذب الثقافية في دبي ووجهةً عالميةً للمجوهرات لتعزيز لقب دبي مدينة الذهب."

سيعزز امتداد سوق الذهب مكانة دبي باعتبارها من أكثر المدن زيارةً في العالم. تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، تم تصميم هذا المشروع الممتد على مساحة 1181.025 قدم مربع من قبل إثراء دبي لمنح إرث الإمارة لمسة عصرية، ودعم التجارة والسياحة والنمو لتأمين مستقبل ذهبي لإمارة دبي.

من جانبها قالت سعادة ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: " من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات، نظمت مجموعة دبي للمجوهرات العديد من المبادرات بالتعاون الدوائر الحكومية المختلفة لإحياء قطاع الذهب ودفعه للأمام مع إعادة الافتتاح بعد جائحة كورونا. مع هذا الحفل الافتتاحي لتوسعة سوق الذهب، نكون قد حققنا إنجازًا آخر واضافه مميزه لتجربة السياح والمتسوقين في دبي يقع الامتداد الجديد أمام سوق الذهب الشهير في دبي، وفي الخلفية خور ديرة، سيقدم امتداد سوق الذهب تجربة راقية ومريحة من شأنها تعزيز تجربة زيارة سوق الذهب في دبي"

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- انتهى -

عن مشروع إثراء ديرة وامتداد سوق الذهب:

مشروع إثراء ديرة هو مزيج نابض بالحياة من الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة، يهدف المشروع إلى تحديث قلب مدينة دبي التاريخي للإقامة والتجارة مع الحفاظ على خصائصه الثقافية الفريدة.

تعتبر ديرة حجر الزاوية في تاريخ دبي التجاري. وهي منطقة غنيّة بالثقافة وعراقة التاريخ، ويخلق المشروع بدءاً من الشقق المطلة على الواجهة البحرية على الخور ووصولاً إلى سوق ديرة، مركزاً ناضجاً بالحياة ليضيف بالفعل نسيجاً غنياً من المجتمعات الموجودة فيه ماضياً وحاضراً.

تصل مساحة مشروع امتداد سوق الذهب بدبي إلى حوالي 1,181,025 قدم مربع، وستضم 295 وحدة بيع بالتجزئة ومساحة 255,000 قدم مربع مخصصة للمكاتب و468 وحدة سكنية ذات جودة عالية.