دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول الرائدة المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن طرح ون زعبيل ذا ريزيدينسز وَون آند أونلي برايفت هومز للبيع في أكثر المعالم شهرةً في دبي.

من المقرّر أن يصبح ون زعبيل، المشروع متعدد الاستخدامات والحاصل على عدة جوائز عالمية، من أشهر المعالم المعمارية في الإمارات نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب مركز الأعمال في دبي. يجسد مشروع ون زعبيل الابداع في الهندسة المعمارية ببرجيْه الفريدين اللذين يربطهما ذا لينك أطول برج معلق كابولي في العالم مما يؤهل المشروع إلى تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يربط مبنى ذا لينك بين برجيْ ون زعبيل على ارتفاع حوالي 100 متر ويزن 13,000 طن. سيضم المبنى العديد من معالم الجذب الفاخرة في دبي كمرافق الضيافة والترفيه الآسرة، ومطاعم عالمية تستضيف أشهر الطهاة في العالم، ومسبح انفينيتي، ومنصة للمشاهدة تطل على مشاهد بانورامية ساحرة لدبي، كما سيقدم تجربة فريدةللمشي على أرضية زجاجية.

يطرح ون زعبيل تاور 94 وحدة من ون آند أونلي برايفت هومز للبيع في أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت إدارة العلامة التجارية الفاخرة ون آند أونلي. تتواجد شقق ون آند أونلي برايفت هومز في أهم الوجهات العالمية وتوفر ملاذات سكنية راقية جداً وستكون هذه الشقق في ون زعبيل على نفس مستوى الفخامة. تعكس هذه الشقق السكنية تصاميم معمارية مميزة ونمط حياة فريد من نوعه حرصت على تقديمه مجموعة ون آند أونلي. يتاح للمقيمين في ون آند أونلي برايفت هومز الدخول لجميع المرافق والاستمتاع بالخدمات المميزة في منتجعات مجموعة الضيافة الفاخرة، علاوةً على ذلك سيحظى سكان المشروع بسلسلة من المزايا والعروض الحصرية.

يضم ون زعبيل ذا ريزيدينسز 264 شقة سكنية فخمة تتميز بموقعها الاستراتيجي والمرافق الفاخرة. تتكون خيارات الشقق السكنية المعروضة للبيع من 1 و2 و3 و4 غرف نوم مؤلفة من طابق أو طابقين وبنتهاوس مؤلف من 5 غرف نوم.

ويتوافر في هذا المشروع الفريد ومتعدد الاستخدامات عدة خيارات للإيجار من بينها مكاتب فاخرة ممتدة على مساحة 26,000 متر مربع، وثلاثة طوابق من محلات البيع بالتجزئة بالإضافة الى المطاعم والتجارب الترفيهية الموزعة على مساحة 12,000 متر مربع.

يحتل ون زعبيل موقعاً استراتيجياً في قلب دبي عند تقاطع شارع الشيخ زايد الشهير ومنطقة الأعمال التجارية، وسيصبح هذا المشروع معبر للدخول لمنطقة دبي المالية ويتميز أيضاً بقربه من مركز دبي التجاري العالمي وبرج خليفة ومطار دبي الدولي.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "الهندسة المعمارية الساحرة والموقع الاستراتيجي والعروض الاستثنائية متعددة الخيارات، سوف تجعل من ون زعبيل وجهة مميزة للسكن والعمل والترفيه في أحد أكثر المعالم شهرةً في دبي، والذي يعد انعكاساً حقيقياً لرؤية دبي الطموحة."

يهدف مشروع ون زعبيل إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة عبر تطبيق متطلبات شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئةLEED الذهبية في جميع نواحي بناء وتشغيل المشروع، ويأتي ذلك تماشياَ مع هدف دولة الإمارات بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في العام 2050 .

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عن إثراء دبي:

تعمل إثراء دبي، شركة التطوير العقاري الرائدة والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على تطوير وإدارة العديد من المشاريع العقارية المميزة في دبي والأسواق الدولية الرئيسية. يقوم تصميم مشاريعها على أسس احتضان التنوع الثقافي وتشكيل مجتمعات فرحة وتحقيق الازدهار. تهدف إثراء دبي إلى تقديم مشاريع تطوير متعددة الاستخدامات تعكس الطموح والابتكار، ومصممة كوجهة عالمية تجمع بين السكن والتجارة والترفيه في مكانٍ واحد. www.onezaabeel.com

للاتصال:

يارا بوهدير pressenquiries@sabaconsultants.ae