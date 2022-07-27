الأولى من نوعها بالعاصمة الإدارية

أحمد عبدالعزيز: نهدف للتثقيف المالي للقطاع العقاري وتوحيد المفاهيم المالية للسوق.

باسم الشربيني: الورشة أولى مبادراتنا لدورنا المجتمعي ونقل الخبرات والعلم للعاملين بالسوق العقاري

أطلقت شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية مبادرة جديدة هى الأولى من نوعها بسوق العاصمة الإدارية، بهدف دعم وتطوير عمل الشركات العقارية بالسوق المصري، فى ظل التحديات والمستجدات التى يشهدها القطاع.

وقال باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إن "إتقان" تسعى جاهدة لتقديم كل ما هو جديد للسوق العقاري المصري، ومواكبة أحدث ما توصل إليه العالم والمساهمة فى أعمال تطوير وتحسين خطط الشركات العاملة بالسوق.

وأضاف إن المبادرة الجديدة تأتي فى إطار الدور المجتمعي للشركة، وهى مبادرة مجانية وغير هادفة للربح على الإطلاق، وتتضمن عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة لرؤساء القطاعات التجارية ومديري المبيعات العاملين بالقطاع العقاري.

وأكد على أن السوق العقاري المصري يشهد العديد من المتغيرات والتطورات فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على مختلف اقتصاديات العالم، وذلك يتطلب منا المبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التداعيات وتلافى تأثيراتها .

وأشار إلى المنافسة الشرسة التى تسيطر على سوق العاصمة الإدارية، وخاصة بمنطقة الداون تاون، لافتا إلى طرح حوالي160 مشروع بمنطقة الداون تاون بما يعكس حجم التنافسية الكبيرة بالسوق، ووهو أمر يفرض على الشركات التفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية.

ومن جانبه، قال أحمد العزيز المدير العام والاستشاري المالي بشركة إتقان، إن المبادرة خطوة مهمة تأتي ضمن مساعي الشركة للمساهمة فى تطوير أداء الشركات العقارية بالسوق المصري، وتحقيق إضافة حقيقة بالقطاع، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة لعرض أحدث المؤشرات المالية والتسويقية والبيعية بالسوق للعاملين بالقطاع العقاري.

وأضاف أن ورش العمل ستناقش عدد من الموضوعات والملفات التى تهم العاملين بالقطاع، وأبرزها الفرق بين ROI و ROE وطريقة حسابهم وكيفية إستخدامهم. تطبيقات القيمة الحالية للنقود PV والإستفادة منها في تطوير أنظمة السداد وعمل خصومات التعجيل، كيف ظهرت أنظمة السداد العائد علي المقدم والإيجار الإلزامي. الفرق بين NPV و IRR وطريقة حسابهم.

وساهمت “إتقان” فى طرح أكثر من 27 مشروع جديد فى أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة بيعية تزيد عن 50 مليار جنيه، وقدمت خدماتها لأكثر من 50 شركة فى 10 دول بمختلف دول العالم، كما قامت بتدريب 45 فريق على التسويق والمبيعات لتمثل إضافة قوية للسوق المصري ككل.

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