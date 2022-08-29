الرياض- أعلنت شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن عقد اتفاقية مع شركة هيونداي موبيس وموزعي سيارات هيونداي وكيا المعتمدين في المملكة لتقديم خصم يصل إلى 40٪ لكباتن كريم على خدمات ما بعد البيع. ويسري هذا العرض على قطع غيار السيارات الأصلية وخدمات الصيانة المقدمة من خلال شبكة خدمات الصيانة المعتمدة حول المملكة.

ويعمل في منصة كريم أكثر من 75000 كابتن سعودي، يملك أكثر من 75٪ منهم سياراتهم الخاصة. وتعد سيارات هيونداي وكيا من بين أشهر أربع علامات تجارية للسيارات مملوكة من قبل كباتن كريم في المملكة.

من جهته قال الأستاذ غيث الجهني، المدير العام لشركة كريم في المملكة: “ستقدم هذه الاتفاقية مع شركة هيونداي موبيس خصومات كبيرة ستساعد على تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار الأصلية لكباتن كريم. يعمل الكباتن بجد ولساعات طويلة من أجل توفير رحلات آمنة ومريحة لعملائنا. لذا نعمل دائماً في كريم على عقد الشركات الاستراتيجية التي تساعدنا على تقديم أفضل الحلول والتسهيلات لكباتن كريم حول المملكة."

وعلق السيد مين سو أون، العضو المنتدب لشركة هيونداي موبيس الشرق الأوسط، قائلاً: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع كريم وموزعي سيارات هيونداي وكيا المعتمدين في المملكة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا لكباتن كريم. تعتبر سلامة السائقين والركاب والمركبات أحد أهم أولوياتنا في هيونداي موبيس. لذا نحث كباتن كريم على استخدام شبكة الخدمة المعتمدة لقطع الغيار وخدمات الصيانة. من الضروري أن يتم فحص السيارات من قبل مهندسين مدربين وبالأدوات المناسبة لضمان سلامتها ولإطالة متوسط العمر المتوقع لها ".

تقدم كريم دعمًا فنيًا على مدار 24 ساعة للكباتن في المملكة بالإضافة إلى خصومات خاصة على تنظيف السيارات وخدمة التأمين أثناء الرحلة. كما وقعت كريم اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي لتقديم 1.1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار) لتمويل 7500 مركبة على مدى ثلاث سنوات بأقساط مخفضة بقيمة 150 ألف ريال سعودي لكل مركبة.

وقد أطلقت شركة كريم عملياتها في المملكة عام 2013، وكانت البداية في كل من الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر قبل أن توسع حضورها إلى 29 مدينة في المملكة. كما شهدت الخدمات التي تقدمها منصة كريم تحولاً كبيراً لتتجاوز خدمات التنقل، حيث تقدم الآن خدمات توصيل الطعام والنقل بين المدن وخدمة حجز مواعيد لقاح كوفيد-19 مع التوصيل للموعد، وخدمة حجز موعد اختبار . PCRوقد أكمل كباتن كريم أكثر من 250 مليون رحلة حتى الآن، وتجاوزت أرباحهم في عام 2021 الـ 430 مليون ريال سعودي (115 مليون دولار أمريكي).

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لمحة حول كريم

تقدّم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل لجميع الخدمات اليومية 'Super App' الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص للتنقل وطلب الأشياء وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. تأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 95 مدينة منتشرة في 10 دولة، كما أنها توفّر أكثر من مليوني فرصة عمل في المنطقة. وقد أصبحت كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية في يناير 2020. www.careem.com

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