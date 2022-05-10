ستوفر هذه الخدمة الجديدة التي ستقدمها مجموعة فينيس بالتعاون مع اول ديتيلز للشركات الأدوات اللازمة للاستفادة من إمكانيات سوق الإمارات و الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد إكسبو 2020 دبي.

وقعت مجموعة فينيس للإستشارات الإدارية واول ديتيلز للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية إتفاقية تعاون مشترك فريده من نوعها، تعمل على دعم ومساندة إنطلاق الشركات وازدهارها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث ستقدم الشركتين خدمة استشارية جديدة تهدف الى المساهمة في بناء هوية الشركات الصغيرة والناشئة التي ترغب ببدء اعمالها او تطويرها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، كما انها ستعمل على توفير أهم الأدوات التي ستساعدها على هذه الإنطلاقة والاستفادة القصوى من الفرص العديدة التي تتميز بها دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على حدٍ سواء، خاصةً في مرحلة ما بعد معرض إكسبو 2020 دبي.

نشأ هذا التعاون ما بين اكبر مؤسستين إعلاميتين في مجال الاستشارات الإعلامية والإدارية في الشرق الوسط ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير مفهوم الاستشارات الإدارية والإعلامية وتقديم القدرات الأساسية والمهارات المهنية والريادية اللازمة لإنجاح الشركات الناشئة وترسيخ هويتها في مجال عالم الأعمال في المنطقة، حيث ستجمع هذه الإتفاقية مابين خبرة ريادة الاعمال لمجموعة "فينيس" والفهم الإقليمي الفريد والخبره الإعلامية الفذه لمؤسسة "اول ديتيلز" التي تتخذ من دبي مقر لها وتعمل في سوق دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من خمسةَ عشر عاماً.

وبهذا الصدد قالت إيزابيل تاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة اول ديتيلز: "ما لم تكن قد سكنت أو سافرت على نطاق واسع في الإمارات و منطقة الشرق الأوسط، فإن ممارسة الأعمال التجارية في هذه المنطقة ممكن ان تكون غير واضحة تمامًا لكون عالم الأعمال فيها يتخذ منحنياً مختلفاً عن بقية انحاء العالم، إذ لكل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل بلد في منطقة الشرق الأوسط فوارق ثقافية وتأريخية وإرث وحضارة خاصه بها وطرق متنوعة لممارسة الأعمال التجارية فيها، لهذا إذا لم تكن على دراية بتلك الفوارق الدقيقة، أو لم تكن على إطلاع على إصول عالم الأعمال في المنطقة عن كثب، فقد يؤدي ذلك إلى خوض الشركات الصغيرة والناشئة تحديات كبيرة من حيث ترسيخ الإنطباع الأول وتحقيق النتائج المرجوه."

وتهدف المؤسستان من خلال هذه الإتفاقية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عن طريق توفير المعرفة الإقليمية والإرشادات المنهجية حول طرق تطوير العمل الحديثة، إضافةً الى تصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية وتطوير أدوات وأساليب مبتكرة ترسخ علاقة العملاء بالمؤسسات الإعلامية على إختلاف أشكالها، كما ستساهم على تعزيز دور هذه الشركات في السوق المحلي وتضمن دخولها بشكل ناجح إلى سوق منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما ستقدم هذه الإتفاقية منظومة برامج مبتكرة ونشاطات متنوعة ستعمل على تعزيز اسم الشركات الناشئة والصغيرة على المستويين الإعلامي والتسويقي. حيث ستوظف المؤسستين خبراتها وتجاربها في سبيل إنجاح كافة خطط وبرامج هذه الشركات في مجال الإعلام والإدارة من خلال فريق عمل مؤهل وذو كفاءة عالية قادر على القيام بهذه المهام بأحدث الوسائل وعلى أكمل وجه. كما وضعت المؤسستين على عاتقها مسؤولية تطبيق أحدث التقنيات والأساليب في صناعة الإعلام بما يكفل تعزيز حضور هذه الشركات في السوق المحلي وموقعها الريادي في الإمارات والشرق الأوسط..

من جانبها قالت جو كاروانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيس: "بعد أن عملنا على نطاق واسع مع مؤسسة اول ديتيلز المتخصصة في الإعلام والعلاقات العامة في وقت سابق، نعلم مدى أهمية كيفية العمل والفهم الإقليمي لتحقيق النجاح في الشرق الأوسط، لذلك أنشأنا هذه الإتفاقية خصيصًا للشركات أو الأفراد الذين يحاولون إطلاق أو جذب عملاء جدد في المنطقة، ومنحهم كل ما يحتاجون إلى معرفته من اجل دخول السوق بنجاح، وبدون المعرفة الكافية بالسوق المحلي والإقليمي ستكون المخاطر كبيرة إذا وقعت الشركة بخطأ عن غير قصد سيكون من الصعب بعدها التعافي والعودة الى ما كانت عليه، مما قد يؤدي إلى فشل إنطلاق هذا العمل او الشركة في هذه المنطقة، التي تُعد واحدةً من أكثر مناطق العالم ربحًا ونموًا".

من الجدير بالذكر الى ان مرحلة ما بعد معرض إكسبو 2020 دبي، توجهت الأنظار نحو دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل اكبر من أي وقت مضى، حيث رحب المعرض الذي استمر على مدار ستة أشهر بدءاً من شهر أكتوبر من من عام 2021 وبمشاركة 192 جناحًا ودولة لإستعراض إبتكاراتهم من خلال التطور التكنولوجي والتجارب الثقافية لبلدانهم، فضلاً عن مجموعة من العروض والفعاليات الحية.

بطاقة تعريف

إيزابيل تاب المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة اول ديتيلز

تُعد إيزابيل المالطية المولد واحدة من أهم محترفي مجال العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط، إذا تعمل على توفير اعلى مستويات الدعم الإعلامي اللازم لعملائها ومساعدتهم على الاستفادة القصوى من الفرص الجديدة في المنطقة من خلال اول ديتيلز وهي مؤسسة علاقات عامة وإستشارات إعلامية متخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

جو كاروانا المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيس

جو كاروانا متخصصة في إدارة وتخطيط كل جانب من جوانب رحلة نجاح أعمال الشركات وترسيخ هويتهم التجارية في السوق المحلي والإقليمي. إذ تساعد مؤسسة فينيس للاستشارات الإدارية – وهي واحدة من مجموع خمس شركات صغيرة داخل المجموعة - المؤسسات على التغلب بنجاح على اكبر التحديات التي تواجهها خاصة عند تكوين الإنطباع الأول لدى عملائها، سواء كانت في الأعمال التجارية ما بين الشركات والمستهلكين أو "ب2س" او في الأعمال التجارية ما بين شركتين "ب2ب" (من شركة إلى شركة).

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذه عن مؤسسة اول ديتيلز للعلاقات العامة والاستشارات الاعلامية : www.alldetails.net

تأسست اول ديتيلز في العام 2004 في إمارة دبي في دولة الإمارات، وهي تعمل على تقديم خدماتها في مجال العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية وخدمة عملائها من الشركات والمؤسسات والمنظمات من القطاع الخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك عبر مجموعة حلول وبرامج المتكاملة.وتعد اول ديتيلز من أسرع شركات العلاقات العامة نمواً في الإمارات، وأوسعها انتشاراً على المستوى الإقليمي والعالمي، وهي تقدم عدد من الخدمات التي تشمل الاستشارات الإعلامية، عقد المؤتمرات والندوات وتنظيمها، إدارة الأزمات، وضع الخطط الاستراتيجية للعلاقات العامة للزبائن، العلاقات الإعلامية، إطلاق الحملات التوعوية وحملات المسؤولية الاجتماعية، التغطيات الإعلامية والكتابات التحريرية، وغيرها الكثير من الخدمات والحلول المبتكرة في هذا المجال.