وقَّعت شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء "Desert Technologies" أول شركة سعودية مُصنّعة ومصدّرة للألواح الشمسية في المملكة، والرائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة المتجددة إتفاقية تعاون مع شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة لفحص واختبار الألواح الشمسية التي تنتجها الشركة وتقديم اختبارات السلامة والجودة والكفاءة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية والخليجية والسعودية. ومثَّل شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، فيما مثل شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة " “Gulf Renewable Lab المهندس محمد المعيلي رئيس مجلس الإدارة.

وقال المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة مصنع تكنولوجيات الصحراء "نحن فخورون جدًا بالعمل مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة لفحص وإختبار الألواح الشمسية التي ينتجها المصنع، هذه فرصة رائعة لتوفير واعتماد أعلى مستويات الجودة لخدمات الطاقة. وتتجاوز خبرة تكنولوجيات الصحراء أكثر من 12 عامًا، وتعد أول شركة سعودية تصنع الألواح الشمسية، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة 210 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع في طور الإعداد، تكنولوجيات الصحراء تمضي قدمًا في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية وتخطط لانتاج 1 جيجاواط من سعة الخلية والوحدة بحلول نهاية عام 2023 ، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026، ونحن نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنبٍ مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة لتعزيز مستوى الجودة والأداء والخدمات لقطاع الألواح الكهروضوئية.

وأكد الرفاعي أن هذه الاتفاقية تتوافق مع أهداف برنامج "صنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، وتعظيم المنتج الوطني ودعم الجهود الرامية إلى توطين هذا القطاع الحيوي وتعزيز المحتوى المحلي وصناعة مكونات منظومات الطاقة الشمسية محليًا، وهو ما يؤهل المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة الشمسية وتقنياتها، وتحقيق تطور ملموس في قطاع التصدير، واستهداف أسواق جديدة وزيادة صادرات المملكة من الألواح الشمسية للأسواق العالمية.

من جانبه أكد المهندس محمد المعيلي رئيس مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي للطاقة: أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة تضطلع بدورها في دعم مبادرات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء شراكات عالمية في مجال الطاقة المتجددة مع العديد من الشركات السعودية الرائدة في هذا القطاع لتقديم اختبارات الكفاءة والجودة القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، كما تقدم خدماتها من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب المهندس المعيلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء وعدَّها إضافةً مهمةً لجهود شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة لدعم الصناعات الوطنية السعودية في مجال الألواح الشمسية بما يضمن تحقيقها لأعلى مواصفات السلامة والكفاءة والجودة، كمنظومة متكاملة تسهم في تحقيق رؤية المملكة بتحولاتها الاستراتيجية المتسارعة ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة المتجددة، وتفعيل الاستفادة من مقومات المنطقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتركيز على البدائل النظيفة، وبناء القطاع بطريقة منافسة تضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة.

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عن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء:

شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء للصناعة هي منصة عالمية للتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وإدارة استثمار وتصميم وبناء مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بدأت نشاطها في 2011م ، تلتزم الشركة ببناء مستقبل لتوليد الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة ومتوافقة مع النمو الاقتصادي والسكاني العالمي، يتمثل نهجها في الجمع بين المنفعة العامة والاستثمار الخاص بهدف تحقيق صناعة طاقة متجددة تكون ذات منفعة اجتماعية ومقنعة للاستثمار المالي، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة 210 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع في طور الإعداد، تكنولوجيات الصحراء تمضي قدمًا في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية وتخطط لانتاج 1 جيجاواط من سعة الخلية والوحدة عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2023 ، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026.... لمزيد من المعلومات: https://desert-technologies.com