دبي: يسر بنك دبي الاسلامي ش.م.ع، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم، وشركة الرمز كوربوريشن ش.م.ع ، أحد أعرق المؤسسات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والرائدة في تقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة ، أن تعلنا اليوم عن إبرام إتفاقية شراكة إستراتيجية لتبادل خدمات أسواق رأس المال بهدف التوسع والتخصص في نطاق الخدمات المالية المقدمة للعملاء.

حيث تنص الشراكة أن يقوم بنك دبي الاسلامي بتقديم خدمات أسواق المال لعملائه عن طريق شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، كما سيقدم البنك خدماته المصرفية لعملاء شركة الرمز. علماً بأن بنك دبي الاسلامي كان يقدم خدمات الوساطة في الأوراق المالية من خلال شركته التابعة "دبي الاسلامي للخدمات المالية".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الاسلامي“نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة الرمز، إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاع المالي وبخبرة تفوق الـ 25 عاماً والتي تقدم باقة خدمات متنوعة مع الالتزام بأعلى معايير الضوابط والحوكمة. نؤمن دوماً في بنك دبي الاسلامي بفعالية التعاون بهدف فتح آفاق وإمكانات جديدة من خلال عقد شراكات وتحالفات، والتي تساعد كلا الأطراف على النمو والتوسع بشكل مضطرد نحو الازدهار. خدمات الوساطة في الاسواق المالية هي إحدى الجوانب الرئيسية التي نحرص على الاستفادة منها وتعزيز إمكانياتنا فيها، حيث ستعمل هذه الشراكة على تمكين متعاملينا ومنحهم خدمات متخصصة ومتنوعة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية. من خلال تعاون بنك دبي الاسلامي ومجموعة الرمز، فإننا نتطلع الى رحلة مثمرة ومجزية في المستقبل والتي ستساعدنا على ترسيخ القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة."

وأضاف السيد ظافر سحمي الأحبابي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرمز "نحن سعداء بالشراكة الإستراتيجية مع بنك دبي الاسلامي ، أحد أعرق المؤسسات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والرائد في تقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة. تجسد هذه الشراكة الإستراتيجية رغبة الشريكين في تسخير قدراتهما لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز القيمة المضافة للعملاء. وتعكس هذه التحالفات الاستراتيجية توجهاً نحو تقديم خدمات متخصصة بكفاءة. تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة وخطوة هامة في تطوير القطاع المالي في دولة الامارات للتخصص من خلال تحالفات خدمية."

ستشهد هذه الشراكة الاستراتيجية التعاون في عدد من المبادرات بما في ذلك الوساطة بالإضافة إلى خدمات أخرى في أسواق رأس المال، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. يتطلع بنك دبي الإسلامي والرمز إلى إفصاحات مستقبلية عن مزيد من التعاون بين الطرفين.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يعادل 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريباً ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك حوالي 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018. وفي مطلع عام 2020، أكمل بنك دبي الإسلامي صفقة الاستحواذ على نور بنك، مما عزز مكانته كبنك رائد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. وقد حصد بنك دبي الإسلامي لقب أفضل بنك إسلامي في العديد من المناسبات المرموقة، وتم تكريمه تقديراً لأدائه الاستثنائي كواحد من أقوى البنوك الإسلامية على الصعيد العالمي، مما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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