مع هذا التطور، تستعد سابع أكبر شركة في مجال التدقيق والاستشارات الضريبية بدولة الإمارات لتمكين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية من الاستفادة من فوائد الأتمتة في عملياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة التدقيق والاستشارات الضريبية الرائدة "إتش إل بي هامت" HLB HAMT، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إتفاقية مع "أوتوميشن أنيوير" Automation Anywhere، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2023 الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، لتصبح "إتش إل بي هامت" بموجبها مركزاً للتميز في دولة الإمارات وخارجها. ويؤكد تأسيس "مركز للتميز في الأتمتة الآلية للعمليات" داخل "إتش إل بي هامت" دورها المحوري في تحفيز التحول الرقمي من خلال الحلول التي توفرها سواء للأعمال أو الهيئات الحكومية.

وسيقدم مركز التميز التابع لـ"إتش إل بي هامت"، الذي تم تأسيسه بتعاون وثيق مع "أوتوميشن أنيوير"، مجموعة حصرية من القدرات متعددة الوظائف، من خلال تحديد ونشر حلول مؤثرة مُصممة للمؤسسات ضمن قطاعات معينة. وتشتمل تلك القدرات على الاستشارات الرقمية، والتحليلات المتطورة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات التكامل والدمج السلس. وتوفر "إتش إل بي هامت" أيضاً برامج "النظم والتطبيقات والمنتجات SAP" وحلول Sage X3، إلى جانب حلول منصات أخرى متعددة الاستخدامات لمعالجة احتياجات رقمية متنوعة.

ويعد مركز التميز لدى "إتش إل بي هامت" بمثابة مركز متعدد الوظائف تم تصميمه بدقة ليركز على تمكين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية من الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الأتمتة وتحقيق نتائج ملموسة في العالم الواقعي.

وبهذه المناسبة، قال "جون فارغيس"، الشريك الإداري في "إتش إل بي هامت": "يسعدنا الشروع في هذه الرحلة التحولية مع "أوتوميشن أنيوير". يؤكد هذا التطور اللافت التزامنا الذي نتشارك به مع "أوتوميشن أنيوير" من أجل تعزيز الابتكار الرقمي والكفاءة التشغيلية والوفورات في التكاليف للشركات في دولة الإمارات وخارجها".

وأضاف: "في مشهد اليوم الرقمي الذي يتسم بالإيقاع السريع، تبحث الشركات باستمرار عن طرق لتبسيط عملياتها التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوزيع الموارد على النحو الأمثل. وفي هذا الإطار، برزت الأتمتة الذكية كحلّ قوي لأتمتة المهام المتكررة المستندة إلى قواعد، بما يسهم في تحرير المواهب البشرية للتركيز على الأنشطة الاستراتيجية ذات القيمة المضافة. وسيعمل "مركز التميز في الأتمتة الذكية" على تسخير الإمكانيات الكاملة للأتمتة الآلية للعمليات وضمان تنفيذها بنجاح عبر أقسام المؤسسات".

وتشتهر "أوتوميشن أنيوير" بتوفيرها منصة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأوسع انتشاراً في الأسواق، فهي تعزز بناء مجتمع مخصص لتمكين أتمتة العمليات من الألف إلى الياء عبر مختلف أقسام المؤسسات. وتتمثل مهمة "إتش إل بي هامت" في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأتمتة، ودفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الابتكار لكل من الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.

وقال "مانوج كومار"، شريك أول في "إتش إل بي هامت": "استناداً إلى خبرتنا وتجربتنا الواسعة، نحن نؤمن بشدة أن تأسيس مركز للتميز في الأتمتة الذكية أمر ضروري للمؤسسات التي تتطلع إلى تعظيم إمكانيات الأتمتة الآلية للعمليات. وفي هذا السياق، يشرف فريقنا ذو المهارات العالية على دورة الحياة الكاملة للأتمتة الذكية، بدءاً من تحديد الفرص ووصولاً إلى تعزيز نشر البوتات. ومع إرساء هيكل حوكمة مركزي وعمليات موحدة وتبادل للمعارف، يعمل مركز التميز على تمكين المؤسسات من الارتقاء بالكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الابتكار. وفي ظل قيادة مناسبة والتزام راسخ بالتحسين، يعد مركز التميز بمثابة عامل محفز للتحول في العصر الرقمي".

وبدوره، قال "راج ميستري"، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والمدير العام لشركة "أوتوميشن أنيوير" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع "إتش إل بي هامت" بسجل حافل بالانجازات في تقديم الخدمات المالية والاستشارية. كما أن رؤيتها الاستشرافية ورغبتها في تبني منهجيات وتقنيات جديدة وخبرتها الواسعة كلها عوامل تجعلها تتوافق بشكل مثالي مع هدفنا المتمثل في تحويل العمليات التجارية من خلال الأتمتة. ومعاً، لدينا كافة المقومات اللازمة لدفع عجلة الابتكار وتبسيط العمليات لعملائنا، وبالتالي مواصلة جهود تطوير المشهد الرقمي".

وأضاف "ميستري": "يؤدي مركز التميز في الأتمتة الذكية دوراً محورياً في مختلف المهام والمسؤوليات، بما في ذلك صياغة الاستراتيجيات والحوكمة، وتقييم واختيار العمليات للأتمتة، والإشراف على تطوير ونشر بوتات الأتمتة الآلية للعمليات، وتوفير التدريب ومشاركة المعارف، ورصد أداء البوتات من أجل التحسين المستمر. ويضم فريق مركز التميز رعاة تنفيذيين ومطورين وفريق مساندة وروّاد ومهندسين وخبراء بوتات، والذين يعملون معاً من أجل تحقيق نتائج تحولية في العصر الرقمي".

وجدير بالذكر أن "إتش إل بي هامت"، المصنّفة سابع أكبر شركة للتدقيق والاستشارات الضريبية في دولة الإمارات والعاشرة عالمياً، هي مؤسسة احترافية سريعة النمو. وتضم الشركة فريقاً مكوناً من 14 شريك وأكثر من 200 خبير، وتتخصص في مجالات التدقيق والضريبة وخدمات التوجيه والاستشارات. تدير "إتش إل بي هامت" عملياتها من سبعة مكاتب ذات مواقع استراتيجية، وتتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لخدمة العملاء المحليين والدوليين، من خلال توفير وجهات نظر عالمية وخدمات شخصية.

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نبذة عن "إتش إل بي هامت":

تعد "إتش إل بي هامت" HLB HAMT، التي تأسست في العام 1999، منظمة احترافية حيوية وسريعة النمو، تلتزم بالمحافظة على أعلى معايير الجودة وتوفير خدمات شاملة وتخصصية في كل من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. يضم فريق الشركة 14 شريكاً وأكثر من 200 من الخبراء المحترفين. نحن نوفر خدمات متفوقة في مجال التدقيق والاستشارات. ومع امتلاكها 7 مكاتب حالياً في الإمارات ومكتب في البحرين، تتمتع "إتش إل بي هامت" بالقدرة على تزويد العملاء المحليين والدوليين بفوائد الرؤية العالمية مع الاهتمام المركز. نحن عضو مستقل في "إتش إل بي انترناشيونال"، التي تعد شبكة عالمية رائدة تضم شركات أعضاء راسخة محلياً، تُصنّف ضمن أبرز 10 شركات على الصعيد العالمي. وتتواجد "إتش إل بي انترناشيونال"، التي تشكل مصدر إلهام لأكثر من 40 عاماً، في 156 دولة، ويعمل لديها 40،000 موظف، إضافة إلى شركاء في أكثر من 1100 من مكاتب الشركات الأعضاء حول العالم.

وتتمتع "إتش إل بي هامت" بثروة من الخبرة في قطاعات متنوعة. تشتمل خطوط أعمالنا على التدقيق والضمان، سجل الرواتب والمحاسبة، دمج الضريبة والأعمال، تطبيق خدمات تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد المؤسسات ERP، تقييم الأعمال والاستشارات التنظيمية، التمويل المؤسسي والاستشارات الاستثمارية. وتتضمن قائمة عملائنا شركات ضخمة ومتوسطة وصغيرة الحجم، وشركات راسخة وشركات ناشئة، إضافة إلى شركات خاصة وأيضاً شركات لها مساهمات عامة. تعرف على المزيد عنا من خلال: www.hlbhamt.com