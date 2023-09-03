الرياض: تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تعيين محمد فنوش وفيصل قادري كمديرين عامّين ورئيسين مشاركين لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعيين أمير بوراني كمدير عام رئيس لقسم تغطية عملاء المصرفية العالمية بأثر فوري بينما يدخل البنك في مرحلة جديدة من النمو في المملكة.

هذا وسيتولى كلاً من محمد و فيصل بشكل مشترك إدارة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية الحائز على العديد من الجوائز في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خدمات أسواق الأسهم وأسواق سندات الدين، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات في مجال أسواق الدين وتمويل المشاريع والبنية التحتية وخدمات إصدار الأوراق المالية. بينما سيتولى أمير مسؤولية قسم تغطية عملاء بنك إتش إس بي سي العربية السعودية..

وقال فارس الغنّام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي العربية السعودية: "تدعم هذه التعيينات خططنا الطموحة لتحقيق النمو في المملكة، مما يعزز ريادتنا في مجال الاستشارات وتغطية العملاء وإمكانياتنا في تنفيذ المعاملات في المملكة العربية السعودية للعملاء عبر شبكة إتش إس بي سي العالمية. ومن خلال خبرتهم المشتركة التي تصل إلى 60 عاماً تقريباً في العمل المصرفي، سيعمل كلاً من محمد وفيصل وأمير بشكل وثيق مع فرق العمل عبر شبكة إتش إس بي سي العالمية لتقديم الإمكانات الكاملة لنقاط القوة التنافسية لبنك إتش إس بي سي للعملاء، لا سيما من خلال علاقاتنا الدولية."

ويتمتع محمد، الذي انضم إلى بنك إتش إس بي سي في الرياض في عام 2008، بـ 17 عاماً من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك 15 عاماً من العمل في المملكة العربية السعودية لدعم العملاء في ترتيب وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ ومعاملات أسواق رأس المال.

أما فيصل، الذي انضم إلى بنك إتش إس بي سي في الإمارات العربية المتحدة، كان مقر عمله في الرياض حيث أمضى فيها 17 عاماً من أصل 23 عاماً من الخبرة في مجال الأعمال المصرفية وتغطية العملاء من خلال أعمال التمويل الإسلامي واستشارات سندات الدين وتمويل المشاريع والقروض المشتركة وأسواق رأس المال.

ولقد انضم أمير إلى بنك إتش إس بي سي في المملة المتحدة في عام 2007 وتم نقل مقر عمله إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2017 قبل نقله إلى الرياض في عام 2020، وهو يتمتع بخبرة 16 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والخبرة القيادية في مجال التمويل المعزز وعمليات الاستحواذ وتغطية العملاء وفي إدارة العلاقات الاستراتيجية مع العملاء.

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حول اتش اس بي سي العربية السعودية:

تأسست شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2005 لتكون رائدة في تقديم خدمات مؤسسات السوق المالية والمصرفية الاستثمارية وخدمات أسواق الأسهم في المملكة. إتش إس بي سي العربية السعودية هي مؤسسة مالية حائزة على عدة جوائز ، و مملوكة بنسبة 51٪ لمجموعة إتش إس بي سي و 49٪ للبنك الأول – SAB.

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