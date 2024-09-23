وسّعت "إتش أند إتش للتطوير" (H&H Development)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتكاملة في دبي، علامتها التجارية "إيدن هاوس" عبر إطلاق أولى مشاريعها في دبي هيلز.

ويتفرد المشروع السكني الضخم "إيدن هاوس دبي هيلز" بموقعه الاستراتيجي، ويرسي معايير جديدة لأناقة ورفاهية المجمعات السكنية، ويشكل وجهةً مثالية للعائلات والأفراد الذين يفضلون تجنب صخب المدينة. وتعزز هذه الخطوة تميُّز العلامة التجارية "إيدن هاوس" التابعة للشركة، بعد نجاح مشروع "إيدن هاوس السطوة" الذي تمَّ إشغال وحداته بالكامل. ويأتي إطلاق المشروع بعد أرقام المبيعات الكبيرة التي حققها مشروع "إيدن هاوس ذا كانال" الذي تم إطلاقه في العام الماضي.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إتش للتطوير": "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع "إيدن هاوس دبي هيلز"، الذي يمثل توسعاً للعلامة التجارية "إيدن هاوس" الرائدة في بناء الأبراج الشاهقة، وتشييد الوحدات السكنية الضخمة التي تجمع ما بين وسائل الراحة الحديثة والمساحات الواسعة. ويولي المجمع السكني الأولوية لصحة ورفاهية السكان من خلال توفير مجموعة من المرافق الداخلية والخارجية العصرية. وتشكّل الانطلاقة الناجحة لهذا المشروع حافزاً لنا للمضي قُدُماً في التزامنا بتصميم مساحات سكنية استثنائية بهدف تعزيز جودة الحياة ورفاهية سكّان دبي".

ويضم إيدن هاوس دبي هيلز مجموعة من الوحدات السكنية المخصصة مثل الشقق العصرية المتاحة للإيجار، وعدد محدد من منازل "تاون هاوس" الأنيقة، بالإضافة إلى 32 فيلا فاخرة. وتتمتع الفلل بأعلى مستويات الأناقة والرقي، حيث تتضمن حدائق خاصة وارفة وشُرفات مظللة ومسابح خاصة صُممت بأفضل المواد وأجودها. وتتفرد الفلل باحترافية تصاميمها الداخلية واستعانتها بالرخام والخشب لإتاحة مساحاتٍ تضمن الراحة والاسترخاء لأفراد العائلة، وتجمع بين الجمالية والكفاءة العملية.

تتميز الفلل بتصميمها الاحترافي الذي أبدعته شركة "هوبكنز أركيتكتس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة المعمارية في بريطانيا ويعود تاريخها لأكثر من أربعة عقود. ويتواءم التزام "هوبكنز أركيتكتس" بالتميز مع الجهود المستمرة التي تبذلها "إتش أند إتش للتطوير" لرفع الكفاءة والجودة، وتقديم أعلى قيمة للعملاء عبر مختلف مراحل إنشاء المشاريع.

ويضمن هذا المجمع السكني الفاخر والمتطور أعلى مستويات الراحة للسكان من خلال تسهيل الوصول إلى حديقة دبي هيلز، ودبي هيلز مول، وملاعب الجولف الحديثة. كما يتضمن مساحاتٍ خضراء هادئة وإطلالات طبيعية بانورامية. ويتيح المجمع لقاطنيه مجموعة من المرافق المصممة وفق أفضل المعايير العالمية، مثل المسابح التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها والمخصصة للكبار والصغار، وصالة ألعاب للأطفال، فضلاً عن المنتجعات الصحية والصالات الرياضية الحديثة، بما يضمن لهم تجربة عيش استثنائية. بالإضافة الى ذلك، يوفر المجمع مجموعة من المطاعم والمقاهي والوجهات التجارية العديدة لأسلوب حياة متكامل.

كما يتيح المشروع لكافة قاطنيه جميع المزايا الفريدة والخدمات المقدمة حسب الطلب، إذ يوفر لهم الراحة والطمأنينة، سواء في المنزل أو خارجه، لما يتيحه من بيئة آمنة ومتطورة. ويحرص فريق "إيدن هاوس" على تقديم تجربة سلسة ومخصصة تضمن أعلى مستويات الخصوصية وتلبي متطلبات وتفضيلات القاطنين الفريدة، مضيفاً أجواءً من الألفة والمرح، بما يعزز العلاقات المجتمعية ويحافظ عليها.

كما يشمل المشروع خدمات متنوعة حسب الطلب تسمح للمقيمين بالاستمتاع بنمط حياة مميز، حيث تتراوح بين خدمات التسوق الشخصي والعلاجات الصحية الشاملة وخدمات السائق الخاص والتنظيف وغيرها. ويسعى طاقم العمل في المجمع، طوال فترة غيابهم، الى المحافظة على نظافة الوحدات السكنية وتخزين الثلاجات بالمنتجات اللازمة وإدارة المنازل وتنظيم رحلات السفر، كما ورعاية الحيوانات الأليفة. كما يوفر المجمع خدمات أمنية على مدار الساعة، تتيح وصول المقيمين حصراً الى وسائل الراحة وتضمن السلامة والخصوصية، لتجربة عيش استثنائية تحاكي احتياجات المقيمين وتطلعاتهم.

وتعد الفلل الفاخرة التي يتضمنها المجمع خياراً مثالياً لكل الذين يسعون لامتلاك منزل هادئ في قلب دبي، فهي تتمتع بأحدث التقنيات المنزلية، والمطابخ ذات التصميم المميز، والشرفات المظللة، والحدائق الخضراء الوارفة، لتكون بذلك تحفة معمارية عالية الفخامة تجمع كل ما قد يحلم به أصحاب المنازل الجديدة.

يمكن للمهتمين زيارة صالة مبيعات "إتش أند إتش" في "إيدن هاوس السطوة" دبي، الإمارات العربية المتحدة، بين الساعة 10 صباحاً و10 مساءً يومياً.

لمحة حول شركة "إتش أند إتش للتطوير"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

يجسّد تطوير كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ جميرا، نهج شركة إتش آند إتش للتطوير في صياغة تجارب فاخرة، إذ يُعدّان من أبرز المعالم وأرقاها في قطاع الضيافة في دبي. كما تُظهر مشاريع الشركة الأخرى، بما في ذلك مشاريع عليا للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي و"إيدن هاوس"، التزام إتش آند إتش بالتميز في التطوير.

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