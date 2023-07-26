دبي - أعلنت اليوم شركة تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على العديد من الجوائز تقديراً لجهودها، عن تعاون جديد مع شركة فلاب كاب منصة التمويل الرائدة القائمة على تمويل الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يهدف هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في صناعة التكنولوجيا المالية الى تقديم حلول تمويلية مبتكرة لتجار شركة تلر في الإمارات العربية المتحدة للتغلب على العوائق المالية التي قد تقف أمام ازدهار أعمال التجار من خلال توفير التمويل بالمشاركة في الإيرادات.

ومن خلال هذه الشراكة سيحصل تجار تلر على مجموعة واسعة من المزايا، حيث سيتمكن تجار تلر من الحصول على الموافقات اللازمة على طلباتهم التمويلية بشكل سريع وفي غضون 48 ساعة سيتم التمويل، مما يضمن لهم إمكانية التمويل السريع دون الحاجة إلى المشاركة بحقوق الملكية، وضمن ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سيساهم هيكل السداد القائم على الإيرادات في القضاء على الحاجة إلى ضمانات مالية، مما يوفر المرونة والطمأنينة للتجار. كذلك سيتمكن التجار من الحصول على أدوات قيمة لإدارة أموالهم وتتبع أدائها بكفاءة وفعالية من خلال لوحة التحكم المتوفرة ضمن الباقة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل التجار على دعم من فريق خبراء من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التجارة الإلكترونية لدعمهم ومساندتهم بأعمالهم.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: "من خلال التعاون مع شركة فلاب كاب، نقدم برنامجاً تمويلاً جديداً لتجارنا، نضمن به عملية الوصول للتمويل اللازم بشكل بسيط وسريع وسلس للغاية." وأضاف العلمي: "عندما أطلقنا برنامج تلر فاينانس في ظل جائحة كورونا، تعهدنا من خلاله تزويد تجارنا بمجموعة من الخيارات التمويلية الجديدة وبشكل مستمر، لتمكينهم من التغلب على القيود المالية وفتح فرص جديدة لهم للتوسّع والنمو، حيث إننا ندرك تماماً ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك وراء النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ويعد التمويل الكافي عنصرًا أساسيًا وهاماً في مساعدة المؤسسات على الازدهار."

وقال احمد قوشه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلاب كاب: " تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة محركاً أساسي لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وسوقًا رئيسيًا لشركة فلاب كاب. نحن متحمسون للشراكة مع شركة تلر لتقديم خيارات التمويل المبتكرة والسريعة والمرنة لجميع تجار تلر بدءًا من اليوم. إن مهمتنا تكمّن من تمكين الشركات الرقمية لإطلاق العنان والازدهار من خلال خيارات تمويلية لرأس المال العامل للشركات ".

تعتبر شركة تلر بوابة الدفع الإلكتروني، شركة رائدة في عالم التجارة الإلكترونية، حيث قامت شركة تلر بإثراء خدماتها بالإضافة لبرامجها التمويلية من خلال تقديم حلولا ً متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تعد الشركة محطة شاملة لحلول التجارة الإلكترونية، يتم من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية والتي تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقاً" بالتعاون مع شركة تابي. كما وتوفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة " تلر شوبز" تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

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عن تلر:

تأسست شركة تلر عام 2014 وحصدت العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تقدم الشركة حلول المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية والشركات الكبرى عبر بوابتها للدفع الإلكتروني.

تتيح المنصة الفريدة، التي طورتها الشركة اعتماداً على مواردها الداخلية وباستخدام تقنية مملوكة لها بالكامل، التعامل مع وسائل الدفع الفريدة والمعقدة وتوفير العديد من قنوات التكامل مع الأنظمة الأخرى.

واعتماداً على نموها السريع في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تعمل تلر على بناء حضور إقليمي أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكّن الشركات من قبول الدفعات بما يزيد عن 120 عملة بفضل إمكانيات منصتها للدفع الإلكتروني المتاحة بأكثر من 30 لغة من خلال مجموعة متنامية من طرق الدفع: فيزا، ماستركارد، أميركان إكسبرس، يونيون بي، JCB ابل بي، PayPal بطاقات مدى، سداد، stcpay ،urpay.

كما توفر لعملائها مجموعة من الخدمات المالية والتجارية تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورموز الاستجابة السريعة (QR) والدفع من خلال روابط الدفع والحماية ضد الاحتيال والربط مع منصات التسوق المختلفة والفوترة الرقمية وخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً وبرنامج التمويل. كما وتوفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

تلر هي أول شركة تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال. https://telr.com/ae-ar/ www.telr.com

عن FlapKap

FlapKap شركة رائدة في مجال التمويل على أساس الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النظام الذي أسسه أحمد قوشه وخالد ناصف في عام 2022.

تأسست الشركة في القاهرة، مصر ووسعت نطاق عملها بسرعة ليشمل منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وحققت نموًا هائلاً من خلال نظامها المبتكر لتمويل أعمال التجارة الإلكترونية.

أتاحت FlapKap لشركات التجارة الإلكترونية فرص أكبر للنمو عن طريق تزويدها بخدمات التمويل والحلول التكنولوجية المبتكرة، حيث تقدم تمويلاً سريعًا يتناسب مع احتياجات كل مشروع. من أهم مميزات FlapKap المرونة، حيث تقدم للشركات نظام التمويل على أساس الإيرادات بدون الحاجة إلى ضمانات أخرى.

ما سهل دخول FlapKap إلى مجلس التعاون الخليجي ضمان توافق نظام التمويل على أساس الإيرادات مع الشريعة الإسلامية، حيث أنها لا تعتمد على الأسهم مثل التمويل الاستثماري التقليدي.

تم تصميم هذا النظام لمشروعات التجارة الإلكترونية بالخص لقدرتها على الاشتراك من خلال تطبيق FlapKap ببساطة عن طريق ربط متجرهم الإلكتروني بالتطبيق. ومنها Shopify، Woocommerce، Magentoوغيرها. يمكن للشركات الحصول على عرض تمويل من FlapKap في خلال 48 ساعة. ويتضمن العرض استشارات فريق من الخبراء في مجال نمو التجارة الإلكترونية. اقتران التمويل بخبرة الاستشاريين معادلة أثبتت نجاحها بالفعل مع العديد من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.