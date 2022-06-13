مؤتمر AVEVA PI World يبين أهمية المعلومات في دعم الابتكار عبر المنظومة الصناعية من خلال تمكين الاقتصاد الصناعي المترابط

الإمارات العربية المتحدة : قامت أڤيڤا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، باستعراض مدى أهمية المعلومات – أي البيانات الصناعية السياقية – في تحقيق النمو المستدامة ضمن قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وذلك ضمن الكشف عن خارطة الطريق الخاصة بها أمام قادة القطاع والشركاء في مؤتمر AVEVA PI World المقام في أمستردام.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا: "يقدم الابتكار القائم على المعلومات مسارًا واضحًا وفعالًا لنمو الأعمال الصناعية في فترة حرجة تشهد إعادة صياغة مشهد الأعمال بسبب المخاطر والاضطرابات المختلفة. ويواجه قادة الأعمال متطلبات أكبر للامتثال المرتبط بالاستدامة إلى جانب تقاعد الأيدي العاملة والطلب المستمر على الكفاءة والمرونة والقدرة على الصمود في وجه الكوارث. لا شك في أن البيانات الخام بحد ذاتها لا تحقق فائدة مباشرة ولا يمكن حتى فهمها، ولكن عند تحليلها ووضعها في سياق واضح ومفيد فإنها تصبح أداة بالغة الفعالية تساعد القطاعات الصناعية على الابتكار والوصول إلى مستقبل خال من الانبعاثات."

يذكر أن إنتاج البيانات يتم بمعدلات ضخمة في ظل تسريع استخدام التقنيات الرقمية بينما تسعى الشركات والمشاريع لتعزيز كفاءتها. كما تظهر دراسة أجرتها Statista أن حوالي 50% من البيانات الصناعية الموجودة في يونيو 2021 نشأت خلال العامين السابقين فقط.

وخلال فعاليات مؤتمر AVEVA PI World، تحدث كل من أميش شابروال، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة لدى أڤيڤا، وغريغ لو بلانك، نائب الرئيس الأول لإدارة المعلومات في أڤيڤا، عن مجموعة الأعمال المتكاملة للشركة وشرحا خارطة الطريق الخاصة بالمنتجات للعام 2022 وما بعده.

دعم استخدام المعلومات بشكل أكثر استدامة

وقال لو بلانك: "إن حوالي 68% من البيانات المتوفرة تذهب سدى دون استخدام بسبب وجودها في مناطق معزولة، إلا أن كمية البيانات المنتجة حاليًا تفوق أي وقت مضى. وتسمح برمجيات أڤيڤا بتجميع ونقل البيانات ومشاركتها ضمن الشركة أو مع الشركاء الخارجيين، مما يطلق العنان لمزيد من إمكانات الابتكار على نطاق واسع يصل إلى كافة المعنيين ضمن الاقتصاد الصناعي الجديد والمترابط. وتقدم حلول AVEVA Data Hub التي أطلقت

أوائل العام الحالي على منصة AVEVA Connecton قدرات مميزة لمشاركة البيانات وتمكين الشركات من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستدامة ودعم التحول الرقمي."

وبدوره أوضح شابروال دور التوأمة الرقمية بالمساعدة في دمج الاستدامة ضمن المؤسسات الصناعية، وقال: "تعمل التوأمة الرقمية على تكرار الأصول المادية بصيغة رقمية عبر تنظيم البيانات ووضعها في سياق قابل للقياس. وعند استخدام تلك النماذج للتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية، يصبح بوسعها توقع المشاكل المحتملة وتحسين اعتمادية الأصول وتقليل التكلفة واستهلاك الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون. وتتمتع التوأمة الرقمية من أڤيڤا بالقدرة على تسجيل بيانات الهندسة والعمليات والصيانة لتوفر رؤية شمولية متكاملة لمختلف نماذج وحالات الاستخدام."

عملت أڤيڤا مؤخرًا على تعزيز برمجياتها للتوأمة الرقمية من خلال مجموعة واسعة من الخصائص والمزايا الجديدة التي تجعل العرض الرقمي للمعلومات والبيانات أكثر سهولة. وبفضل برمجيات AVEVA Point Cloud Manager و AVEVA Asset Information Management، إلى جانب الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء للمسح ثلاثي الأبعاد والإدارة المتقدمة للوثائق، يمكن لعملاء أڤيڤا تحقيق تجربة متكاملة للتوأمة الرقمية خلال 60 يومًا فقط.

قصص ملهمة للعملاء خلال أول فعالية حضورية لمؤتمرات AVEVA PI World

حضر أكثر من 1,500 مشارك من جميع أنحاء العالم هذه الفعالية التي أقيمت على مدى أربعة أيام، بينما شارك ما يقارب 1000 شخص آخر من خلال الإنترنت، ليحصلوا على لمحة موجزة عن أحدث التطورات في الحلول الرائدة بالقطاع ومنها منصة AVEVA Connect السحابية للقطاع الصناعي ونظام VEVA PI SystemA لإدارة معلومات العمليات التشغيلية.

وخلال الفعالية، شارك العملاء والشركاء من 70 شركة تعمل في 12 قطاعًا مختلفًا تجاربهم في مجال التحول الرقمي القائم على البيانات.

كما قدم جان بروكمان، نائب الرئيس العالمي للهندسة والوحدات الذكية في شركة ماكديرموت الهندسية، رؤية ملهمة حول دور الحلول الرقمي في جمع المدخلات المتعددة والمختلفة اللازمة لبناء المشاريع الرأسمالية المستدامة – من أسعار السلع المحدثة بشكل مستمر إلى التصاميم ذات الانبعاث الكربوني المنخفض في عدة مواقع.

وتحدث سبرجيو فالنسيا، مدير الخدمات الفنية لدى EDP للطاقة المتجددة، عن الدروس المستفادة من مشروع برنامج "لايتهاوس" الذي تضمن بث مليونيّ مسار للبيانات من مزارع توليد طاقة الرياح الموزعة في مواقع متعددة إلى البنية السحابية للحصول على رؤية مركزية.

وخلال الفعالية، تحدثت جاكي رايت، رئيس الأعمال الرقمية لدى مايكروسوفت عن دور البيانات في تسريع تقدم الاستدامة، وقالت: "تمكننا المقاربة السحابية القائمة على البيانات من تقييم وانتقاء وبناء التقنيات الجديدة وتخفيض الانبعاثات ضمن النطاقات المحددة في مختلف أعمالنا." كما أوضحت كيف عملت البيانات على دعم المباني الذكية والاستثمار في الطاقة الرقمية لتشغيل مراكز البيانات، ودعم القرارات الاستراتيجية للتخلص من 1.3 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي."

أما مايكل دين، المدير العالمي للطاقة والرقابة وأنظمة المعلومات لدى شركة كيلوج، فقد تحدث عن استثمارات الشركة في المنصة وكيف حققت النتائج المرجوة من حيث التوسع والاتساق والتعاون والتوحيد. فقد ساعد نظام AVEVA PI System الشركة في تحليل وإدارة بيانات الطاقة والاستفادة منها في مصانعها لإيجاد منظومة رقمية تضع معايير واضحة للاستخدام وتبرز فرص التوفير. ونتيجة لذلك، تمكنت كيلوج من توفير 3.3 مليون دولار خلال عام واحد وحددت فرصًا إضافية لتوفير 1.8 مليون دولار.

وأوضحت الدكتورة كاثرين جرين، الأستاذ المساعد في مركز ويلكوم للدراسات الوراثية البشرية بجامعة أكسفورد، دور التقنيات المتطورة في تحسين حياة البشر. فعلى الرغم من الإغلاقات والعمل عن بعد، تمكنت هي وفريقها من تطوير وإطلاق لقاح أكسفورد أسترازينيكا خلال ثمانية أشهر بالمقارنة مع فترة تصل إلى ثماني سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل تحسين جمع البيانات وقدرات التحليل المتقدمة وتوزيع التجارب والتصنيع. وقالت: "كانت تقنيات القرن الواحد والعشرين هي العامل الحاسم، فنحن في مرحلة حاسمة بالفعل يمكننا فيها استخدام التقنيات الجديدة لحل مشاكل قديمة، وستعمل البيانات على تغيير كل ما نقوم به، إذ ستغيّر قدرتنا على تحليل المشكلة وقدرتنا على تقديم الحلول وكيفية التواصل مع قطاع الرعاية الصحية ومع الجمهور."

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