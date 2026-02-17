أعلنت شركة أيهيرب، إحدى أبرز منصات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لبيع منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية ومستحضرات الصحة والعافية، رسمياً عن افتتاح مركز توزيع طلبات للعلامة في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا الافتتاح محطة استراتيجية بارزة ضمن خطط التوسع الدولي للشركة، ويؤكد التزامها الراسخ بتلبية احتياجات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تزويدهم بحلول لوجستية أكثر سرعة وموثوقية وتعتمد على بنية تشغيل محلية.

لمحة عامة عن المركز الجديد

الموقع: المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة، البناء 8791، الشارع 105، الرياض، المملكة العربية السعودية

مساحة المستودع: 18 ألف متر مربع (نحو 200 ألف قدم مربعة)

الشريك التشغيلي: سي جي لوجستيكس (مزوّد وسيط للخدمات اللوجستية)

الإمكانات التشغيلية: بيئة مكيّفة بالكامل ومتوافقة مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة الحالية

دعم العملاء: تسريع مدة التوصيل، توسيع تشكيلة المنتجات المُتاحة محلياً، خفض تكاليف الشحن

تعزيز قدرات تنفيذ الطلبات الإلكترونية في السعودية

يقع المركز الجديد في العاصمة الرياض وتنطلق عملياته على امتداد منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة، وتم تجهيزه بأحدث تقنيات التكييف لضمان الحفاظ على جودة المنتجات طوال مراحل التخزين والتوزيع. ويتيح المركز الجديد لأيهيرب زيادة مخزونها المتاح في المملكة، إلى جانب تسريع مدة التوصيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

ترسيخ حضور أيهيرب إقليمياً

تعليقاً على افتتاح المركز الجديد، قال إيمون زابيهي، الرئيس التنفيذي لشركة أيهيرب: "يسرنا افتتاح مركز الشحن والتوصيل الجديد في الرياض، ليكون خطوة محورية نحو تعزيز انتشار علامة أيهيرب عالمياً وتعميق حضورنا في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. سيسهم المركز الجديد في تقليص مدة التوصيل وزيادة المخزون المُتاح محلياً، مع الحفاظ على مستويات الجودة العالية التي تتسم بها الشركة حول العالم".

العمل مع شركات لوجستية وسيطة لتوسيع نطاق العمليات عالمياً

يتم تشغيل وإدارة المركز الجديد في الرياض بواسطة سي جي لوجستيكس، شريك أيهيرب اللوجستي الوسيط، ضمن شراكةٍ طويلة الأمد تعود إلى عام 2018، حين دعمت الشركة إطلاق أول مركز شحن وتوصيل دولي لشركة أيهيرب في إنشيون بكوريا الجنوبية، والذي لا يزال يعمل تحت إدارتها حتى اليوم.

ويندرج هذا التوسع اليوم ضمن استراتيجية أيهيرب القائمة على العمل مع مزودي الخدمات اللوجستية العالميين المختصين، ما يضمن النمو الفعال في أعمال الشركة مع الالتزام بمعايير جودة المنتجات وخدمة العملاء. ويشتمل المركز على حلول تشغيلية مؤتمتة ومتطورة، مثل أنظمة الرفوف متعددة الوظائف وأنظمة انتقاء ذكية بين الأقسام، ما يتيح إدارة متكاملة وفعّالة للتخزين وعمليات التعبئة.

بدوره، قال زاك ثومان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى أيهيرب: "يشكل افتتاح مركز توزيع طلبات أيهيرب في الرياض نقلة استراتيجية نوعية في سلسلة التوريد العالمية للعلامة" وأضاف: "نحن نستفيد من الخبرات التشغيلية العالية لشركة سي جي لوجستيكس باعتبارها شريكنا الراسخ في النجاح، بما يضمن الاتساق في جودة الخدمة، والسرعة في إنجاز الطلبات، والمرونة في العمليات لدعم نموّنا المستمر في المنطقة".

دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي

يدعم مركز أيهيرب الجديد مع مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها محوراً إقليمياً للأعمال التجارية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، كما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 بتنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الدولية. وقد حظي المركز بدعم منطقة الرياض المتكاملة، مشغّل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الخاصة، مما ساعد أيهيرب على تأسيس عملياتها ودعم استمراريتها على المدى الطويل داخل المملكة.

ومن جانبه، قال خوان روبليدو، المدير العام لشركة أيهيرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعتبر المنطقة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى الشريحة الشابة المثقفة رقمياً، إلى جانب القوة الشرائية المتنامية والوعي المتزايد بالصحة والعافية. ويساعدنا مركز الشحن والتوصيل في الرياض على تلبية تطلعات عملائنا، عبر تسريع عمليات التوصيل، وتوسيع قائمة المنتجات، وتوطين تجربة التسوق بما يناسب احتياجات المستهلكين في المنطقة".

تنامي عالمي لشبكة الشحن

يعد مركز الشحن والتوزيع لعلامة أيهيرب في الرياض أحدث إضافة إلى شبكتها العالمية المتنامية، والتي باتت تضم الآن ستة مراكز شحن وتوصيل في الولايات المتحدة، وثلاثة مراكز دولية في هونج كونج بالصين وإنشيون بكوريا الجنوبية والرياض بالمملكة العربية السعودية. وتتوافق جميع مراكز الشركة مع ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) ومعايير آيزو، وتعمل ضمن بيئات مكيّفة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات حول العالم.

للمزيد من التفاصيل حول مراكز أيهيرب للشحن والتوصيل وشبكة خدماتها اللوجستية العالمية، يُرجى زيارة:

https://www.iherb.com/info/storage-facilities

لمحة حول شركة أيهيرب

تأسست شركة أيهيرب عام 1996، ويقع مقرها الرئيسي في إيرفاين بكاليفورنيا، وهي واحدة من أبرز منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة في منتجات الصحة والعافية حول العالم. توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات الصحية، بما فيها منتجات التغذية الرياضية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والبقالة ومنتجات الأطفال والحيوانات الأليفة، من حوالي ألفي علامة تجارية موثوقة. ويشتمل فريق أيهيرب العالمي على 3,000 موظف تقريباً، وتقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون عميل في 180 دولة وبما يغطي 36 لغة مختلفة. وترتكز شبكتها اللوجستية العالمية المتقدمة على تسعة مراكز توزيع مكيّفة في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط، ما يضمن تجربة تسوق سلسة وموثوقة. ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

جهات الاتصال :

تيش تاش للعلاقات العامة:

darshana@tishtash.com

diana@tishtash.com

