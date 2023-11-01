بأكثر من 500 مليون عميل حول العالم

القاهرة - أعلنت شركة أيزون إكسبيرينس ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء (CX)، عن حصولها مؤخرًا على لقب "منافس رئيسي" لهذا العام، وذلك في تقييم أجرته مجموعة إيفرست” “Everest Peak Matrix CXM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي مشاركة أيزون إكسبيرينس الافتتاحية في هذا التقييم المرموق لتعزز من مكانتها كلاعب بارز في المجال.

وقامت أيزون إكسبيرينس مؤخرًأ بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث تعمل بموجبه على تسخير خبرتها وتوسيع خدمات إدارة العملاء “CX”وتعهيد العمليات التجارية “BPO” عبر تحقيق التميز التشغيلي، وذلك من خلال ما تمتلكه من محفظة حسابات التعهيد المتنامية من مراكز الخدمات العالمية في مصر.

وتعمل أيزون إكسبيرينس على رفع الكفاءة التشغيلية للعملاء بشكل استراتيجي من خلال تقديم حلول تجارب العملاء الرقمية المتطورة. إذ تشمل مجموعة الخدمات الشاملة للشركة التحليلات والذكاء الاصطناعي للمحادثة “conversational AI and analytics”، وأتمتة العمليات الآلية”robotic process automation"، وتكامل الرد الصوتي التفاعلي IVR” “integration وغيرها. علاوة على ذلك، تمكن الشركة غيرها من الشركات من تحقيق الازدهار في العصر الرقمي، وذلك بالاستفادة من خبراتها وإدراكها للتنوع الثقافي واللغوي والتفضيلات المحلية. وتظل أيزون إكسبيرينس ملتزمة برعاية القوى العاملة في مصر وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات من خلال برامجها التدريبية المتخصصة، مما يضمن التسكين الأنسب للموظفين في المناصب الوظيفية.

في هذه المناسبة، صرح السيد/شايلش موهان، الرئيس العالمي للمبيعات والمدير التنفيذي لشركة أيزون إكسبيرينس قائلاً: "فخورون بحصولنا على لقب المنافس الرئيسي من قبل مجموعة إيفرست، والذي يعد بمثابة علامة فارقة في رحلتنا وشهادة على الثقة الكبيرة التي وضعها فينا أكثر من 500 مليون عميل في أكثر من 19 دولة على مر السنين. ويبرهن هذا التكريم على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، كما يؤكد على الخطوات التي قطعناها في رحلتنا التوسعية والتحويلية."

من جانبه، قال السيد/ شانداك بيسواس، مدير الممارسة بمجموعة إيفرست: "أثبتت أيزون إكسبيرينس قدر كبير من المرونة التشغيلية ومرونة في تقديم الخدمات، إضافة إلى ما تمتلكه من خبرة في العمليات وسهولة ممارسة الأعمال، فلا يقتصر الأمر على ما تتمتع به من خبرة في تحصيل الديون، وإدارة الجودة، وتدريب الوكلاء وأنظمة الأداء، بل يمتد ليشمل ما توفره أيضًا من مجموعة واسعة من حلول تجارب العملاء الرقمية، بما في ذلك تحليل البيانات “data analytics”، والتطوير قليل التعليمات البرمجية”low-code development”، وحلول الأتمتة”automation solutions”، والذكاء الاصطناعي للمحادثة”conversational AI”، وتقنية تحليل الخطابspeech analytics technology” .”كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحديد مكانتها كمنافس رئيسي في إدارة تجربة العملاء خلال تقييم 2023 الذي أجرته المجموعة."

وتحدثت الأستاذة/ أماني ربيع، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة أيزون إكسبرينس ، عن رؤية الشركة قائلة: "تفتخر أيزون إكسبيرينس بالكشف عن تدشين خططها نحو تحقيق النمو، والتي من شأنها أن تساهم في أن تصبح مصر وجهة رئيسية لخدمات التعهيد وذلك بفضل الدعم الحكومي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) وتدفق الاستثمار الأجنبي، ما يميزها في تقديم خدمات عالية الجودة وذات قيمة مضافة للشركات مقدمي خدمات تعهيد نظم الأعمال وعملائهم. علاوة على ذلك، أصبحت في المرتبة الأولى بقارة إفريقيا وفقاً لمؤشر كيرني 2023 وضمن أبرز 5 مقاصد في مجال التعهيد وخدمات الأعمال، وفقاً لمسح أجرته شركة راين للاستشارات الاستراتيجية. وتمثل الشراكة مع ايتيدا إنجازًا كبيرًا لـلشركة حيث تظهر التزامها نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر وتعظيم إمكانات المواهب الماهرة متعددة اللغات من الشباب في مصر.

وبفضل ما حققته أيزون إكسبيرينس من تقدم ملحوظ، فقد حازت على اهتمام الشركات الأخرى، ما ساهم في استحواذ كل من فيرود كابيتال وأفريك إنفست على حصة أغلبية فيها. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعكس التزام الشركة المستمر نحو النمو والابتكار، بما يؤسس لشراكة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من نقاط القوة لدى الكيانات الثلاثة حتى تساهم في تشكيل مستقبل أيزون إكسبيرينس وتعزيز ريادتها العالمية في تقديم تجارب استثنائية للعملاء وتوسيع خدماتها في المناطق الرئيسية.

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نبذة عن أيزون إكسبيرينس:

هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة تجربة العملاء. تتخصص الشركة في توفير تقنيات حديثة متعددة القنوات ورؤى استراتيجية وعمليات فعالة لتعزيز تفاعلات العملاء ورفع مستوى خدمات تعهيد العمليات التجارية في مصر، وذلك بفضل ما تمتلكه من معرفة عميقة في تحويل طبيعة تجربة العملاء.

نبذة عن فيرود كابيتال:

هي شركة إفريقية رائدة في إدارة الاستثمارات متخصصة في الأسهم الخاصة، حيث تركز على الشركات ذات النمو المرتفع في مناطق غرب إفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية، وخاصة نيجيريا وغانا. وتدير الشركة فيرود كيبيل أفريكا فنشرز، وهو الذراع الخاص برأس المال الاستثماري والذي يستثمر في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في مراحلها المبكرة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مما يحقق تغييراً جذرياً. ومنذ إنشائها، جمعت فيرود أكثر من 400 مليون دولار كما استثمرت في أكثر من 30 شركة.

نبذة عن أفريك إنفست:

هي منصة استثمارية رائدة في إفريقيا تركز على العديد من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان الخاص والتمويل المختلط والأسهم المدرجة. على مدار ربع القرن الماضي، جمعت أكثر من ملياري دولار لتمويل أكثر من 200 شركة في مراحل التطوير المختلفة، مما ساهم في توفير قيمة وتأثير لمستثمريها وشركات المحافظ والمجتمعات التي تعمل بها. وتمتلك سجل حافل في توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، وذلك من خلال فريق مكون من 100 خبير في الاستثمار عبر أكثر من عشرة مكاتب في ثلاث قارات، ممن يعملون على تحفيز نمو الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بهدف تحسين حياة الأفارقة من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.