المشروع يرسخ موقع أبوظبي كمركز تجاري عالمي ويدعم النمو الصناعي فيها

نظّمت شركة «أويلز تيرمينالز» اليوم مراسم وضع حجر الأساس في ميناء خليفة، معلنةً انطلاق أعمال إنشاء محطة جديدة لتخزين المنتجات البترولية، التي تقوم الشركة بتطويرها داخل الميناء.

وتهدف المنشأة إلى توفير بنية تحتية متطورة لتخزين ومناولة المنتجات البترولية المكررة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويواكب أعلى المعايير العالمية. وسيُنفذ المشروع، الذي تم اعتماد تصميمه، على مراحل، بطاقة تشغيلية أولية تبلغ 154,500 متر مكعب، مع خطة توسّع واضحة للوصول إلى طاقة إجمالية قدرها 660,000 متر مكعب. وستتولى المحطة مناولة وتخزين مجموعة من المنتجات، تشمل البنزين، وزيت الغاز (الديزل)، والنافثا، ووقود السفن.

ويأتي تطوير المشروع في ميناء خليفة ليعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، من خلال إضافة طاقات نوعية لتخزين المنتجات البترولية المكررة، ودعم كفاءة العمليات اللوجستية البحرية وانسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية. وفي إطار هذا التطوير، يتم إنشاء رصيف بحري مخصص جديد بعمق 16 مترًا، صُمم لاستقبال السفن كبيرة الحمولة التي تخدم العمليات المرتبطة بالقطاع النفطي في الميناء.

وسيُنفذ المشروع وفق أعلى المتطلبات التنظيمية وأرقى المعايير الدولية، مع ترسيخ منظومة متكاملة للسلامة والأمن والإدارة البيئية في جميع مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، بما يضمن استدامة الأداء التشغيلي على المدى الطويل.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي:

"جاء تصميم ميناء خليفة ليكون منصة استراتيجية لتمكين التجارة ودعم النمو عبر قطاعات حيوية متعددة، وفي مقدمتها الاستثمارات الصناعية. ويجسد مشروع ’أويلز تيرمينالز‘ نموذجًا للتطوير النوعي الذي نحرص على استقطابه ودعمه في الميناء. وتمثل مراسم وضع حجر الأساس اليوم تأكيدًا على التزام مشترك بالتنفيذ المنضبط، والتميّز التشغيلي، وبناء بنية تحتية متقدمة تُسهم في تلبية احتياجات أسواق الطاقة الإقليمية بكفاءة وموثوقية على المدى الطويل. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع ’أويلز تيرمينالز‘ لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير، وصولًا إلى مرحلة التشغيل الكامل."

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة «أويلز تيرمينالز:"يمثل هذا اليوم محطة استراتيجية تتجاوز بدء أعمال الإنشاء، فهو يجسد التزامًا راسخًا بتطوير بنية تحتية تعزز الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد. سنمضي قدمًا في تنفيذ المشروع بمسؤولية وشفافية، وبالتنسيق الوثيق مع مجموعة موانئ أبوظبي والجهات المعنية. وتظل أولوياتنا ثابتة وواضحة: السلامة والامتثال في المقام الأول، وضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية طوال العمر التشغيلي للمشروع.

وقال سلمان وصال، الرئيس التنفيذي لشركة «أويلز تيرمينالز:

«يشكل هذا الإنجاز نقطة تحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ففي ميناء خليفة، نعمل على تطوير محطة متكاملة لتخزين المنتجات البترولية المكررة وفق أرقى المعايير الدولية، بدءًا بالمرحلة الأولى، مع رؤية واضحة للتوسع التدريجي وصولًا إلى طاقة إجمالية تبلغ 660,000 متر مكعب. كما يتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري مخصص جديد بعمق 16 مترًا لدعم العمليات المرتبطة بالقطاع النفطي. ومنذ اليوم الأول، يرتكز نهجنا على التنفيذ المنضبط، وترسيخ ثقافة السلامة والامتثال، وضمان الجاهزية التشغيلية الشاملة منذ المراحل الأولى للمشروع.

