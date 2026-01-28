أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات السكنية الفاخرة في دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإطلاق مشروع "Manchester City Yas Residences by Ohana"، وهو أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة النادي، ويقع على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بالتميّز والابتكار وبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يعزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمشاريع النوعية.

ويمتد مشروع "Manchester City Yas Residences by Ohana" على مساحة 1.67 مليون متر مربع، ليجسّد المكانة العالمية والإرث العريق لنادي مانشستر سيتي ضمن رؤية تصميمية معاصرة تنسجم مع نهج أوهانا للتطوير العقاري.

وفي هذا السياق، قال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "تمثّل شراكتنا مع نادي مانشستر سيتي محطة مفصلية في مسيرة أوهانا، وتعكس التزامنا الراسخ تجاه إمارة أبوظبي، حيث مقرّنا الرئيسي. إن المكانة العالمية للنادي، ورؤيته المستقبلية ونهجه العصري، تتقاطع مع طموحنا في تطوير مجتمعات سكنية جاهزة للمستقبل، تُسهم في إثراء المشهد العمراني ونمط الحياة في الإمارة. ويجسّد "Manchester City Yas Residences by Ohana" هذه الرؤية المشتركة من خلال مشروع سكني متكامل، نثق بأنه سيشكّل إضافة نوعية وإرثاً مستداماً في القطاع العقاري".

وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم: "يعدّ هذا المشروع محطة بارزة تنقل مانشستر سيتي إلى بيئة سكنية راقية بأسلوب مميّز يحمل هوية النادي. وتتميز أوهانا للتطوير العقاري بتعاونها مع أبرز العلامات التجارية العالمية، وقدرتها على ترجمة رؤيتها إلى تجارب سكنية فاخرة ذات تصميمٍ عصريّ. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل أوهانا على توظيف الانتشار العالمي للنادي وحضوره الكبير في المنطقة. وسنواصل في النادي التزامنا بإقامة شراكات نوعية ومميّزة من هذا المستوى."

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات