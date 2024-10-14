الإمارات العربية المتحدة: كشفت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تطوير العقارات السكنية الفاخرة، عن خططها لإطلاق مشروع سكني فخم بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التصاميم الفاخرة. ويهدف هذا التعاون الحصري، الواقع في إمارة أبوظبي، إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2025، ليمثل إضافة جديدة لمشاريع السكن الفاخر ذات علامة تجاريّة تنفّذه أوهانا للتطوير العقاري، بعد نجاح مشروع Elie Saab Waterfront by Ohana .

قال المهندس حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "يُسعدنا عقد هذه الشراكة مع إحدى أشهر العلامات التجارية الفاخرة في العالم، لتقديم تجارب معيشة استثنائيّة على الواجهة البحرية في سوق العقارات المزدهر في إمارة أبوظبي. إن هذا المشروع سيدمج بين التصميم الأنيق والموقع المتميّز، ما يوفر للمقيمين فيه، نمط حياة فريد وحصري."

تتميز شركة "أوهانا للتطوير العقاري" بمحفظتها المتنوّعة من العقارات عالمية المستوى على الواجهات البحريّة، بما في ذلك فلل أوهانا المرموقة، التي تضم عناصر مصممة بدقة من مجموعة ELIE SAAB Maison، ومشروع "أوهانا هيلز"، والذي يمثل مجتمعًا سكنيًا يتمتع بإطلالات خلابة، ومشروع "أوهانا باي ذا سي" الذي يضم فللاً فاخرة، بالإضافة إلى مشروع Elie Saab Waterfront by Ohana .

إن هذه المشاريع تجسّد التزام الشركة بإنشاء مساحات راقية ومتفردة تقدم تجارب حياة استثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول اخرى.

سيتمّ الكشف عن المزيد من تفاصيل المشروع الجديد قبل نهاية العام الجاري.

-انتهى-

#بياناتشركات