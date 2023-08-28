قطر، الدوحة - أعلنت أونكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة الرائدة لتصنيع أفران الكومبي، عن توسيع حضورها إلى قطر مع إطلاق مطبخ تجريبي حديث في العاصمة القطرية، الدوحة، والذي تم افتتاحه في 11 يوليو 2023 بالتعاون مع أكاديمية الطبخ، في خطوة مهمة تأتي في إطار مساعي أونكس لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطهي.

وتوفر المساحة التجريبية الجديدة والمخصصة منصة استثنائية للطهاة في المنطقة، حيث تستضيف عروض الطهي وتتيح الفرصة لاختبار أفران أونكس. ويعكس الافتتاح الجديد التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الأداء والحلول المبتكرة، كما تتيح لطلاب أكاديمية الطبخ فرصة لاستخدام أحدث التقنيات خلال حصصهم الدراسية، مما تعزز تجربتهم التعليمية وتؤهلهم لمواكبة المتطلبات المتنامية التي يشهدها القطاع. وتضمن منهجية التعاون استفادة المتخصصين والطهاة الطموحين من الأداء والمزايا المتقدمة لأفران أونكس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات روبرتس، المدير الإداري لأونكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل افتتاح المطبخ التجريبي في الدوحة خطوة مهمة في إطار سعي شركة أونكس لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، ويسرنا أن ننقل تقنياتنا المبتكرة وخبرتنا المميزة في الطهو إلى دولة قطر، مما يتيح للطهاة استكشاف إمكانات تجربة الطهي المدعومة بالبيانات. ويدعم المشروع الجديد التزامنا بتحقيق رضا العملاء، ويعزز مكانة الشركة بوصفها مزوداً رائداً في مجال التدريب والدعم على مستوى المنطقة."

ويحتفي مطبخ أكاديمية الطبخ باعتماد التقنيات المتقدمة التي أعادت رسم ملامح المطابخ العالمية، وتحولت إلى عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في جميع مؤسسات الطهو، بدءاً من أساليب الطهي البدائية ومروراً بالأفران والمواقد العصرية ووصولاً إلى أفران الكومبي المبتكرة.

ومن جانبه، قال محمد عبدالمالك الحمادي، مؤسس أكاديمية الطبخ: "نعمل معاً على تأسيس مساحة مزدهرة من خلال التعاون والثقة والابتكار المستمر. ونُعرب عن امتناننا لشركة أونكس على تعزيز هذه الثقة التي بدأت مع السيد رباح حمزة، وعلى الدعم الثابت الذي قدمته لنا طوال رحلتنا. وأتاح لنا العرض الاستثنائي الذي قدمه كلٌ من الشيف جياكومو وجيمس راسل، المدير الإقليمي لشركة أونكس، الاطلاع على الإمكانات المذهلة لهذه التكنولوجيا المبتكرة. وأوجه الشكر إلى جميع الطهاة الموهوبين الذين ساهموا في الارتقاء بمستوى مطبخ الأكاديمية، من خلال جهودهم المبذولة وتفانيهم لتحقيق التميز".

ويتولى رباح حمزة، أخصائي تطوير الأسواق لدى أونكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإشراف على عملية التوسع، حيث لعب دوراً محورياً في ضمان فاعلية التسويق وعمليات البيع لمنتجات وخدمات أونكس في المنطقة منذ انضمامه إلى فريق أونكس قطر في ديسمبر 2022. كما ساهمت مهاراته القيادية وخبرته الواسعة في بناء علاقات قوية مع العملاء وتزويدهم بخدمات الدعم والتدريب بعد البيع.

وتمثل عملية التوسع في قطر استثماراً إقليمياً بارزاً لشركة أونكس، مما يعزز مكانة الشركة بوصفها أهم مصدر لتصنيع الأفران في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل أونكس لعب دورها الرائد في تطوير قطاع الطهي، حيث تعتزم افتتاح مركز التجارب في دبي، ومكتب جديد في الرياض، مدفوعة برؤية موحدة لاعتماد الطهو القائم على البيانات وتقديم أعلى مستويات التدريب وتحقيق الاستدامة. وتدعو أونكس خبراء القطاع وعشاق الطهي للتعرف على مستقبل الطهو مباشرة، مع الافتتاح المتوقع لمركز التجارب في دبي بحلول الربع الأخير من عام 2023. ويشكل المركز الجديد ملتقى للابتكار والتعاون والإلهام، مما يعزز مكانة أونكس الرائدة في سوق الشرق الاوسط.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول شركة أونكس

تأسست شركة أونكس عام 1990 في مدينة بادوفا الإيطالية، وسجلت مبيعاتها في عام 2021 ما مقداره 182 مليون يورو وما زالت تشهد نمواً مستمراً. وتختص الشركة بتصميم أفران احترافية وتصنيعها وبيعها لقطاعات تقديم الطعام ومتاجر التجزئة والمعجنات والمخابز. وتعتمد أونكس على تكنولوجيا ذكية في عمليات الطهو الاحترافية من أجل دعم الأفراد والشركات لتحقيق أقصى درجات النجاح. وتتخذ الشركة من كادونيغي مقراً لها، التي تحتضن مصانع الإنتاج والمقر الرئيسي، حيث أصبحت الشركة الرائدة في تصنيع الأفران الاحترافية من حيث عدد الأفران المباعة في العالم. وتنتشر مكاتب الشركة وفروعها التجارية في 37 دولة، ويتم توزيع منتجاتها في أكثر من 110 دول. ويضم فريق الشركة أكثر من 650 موظف، يعمل أكثر من 200 منهم في الفروع المنتشرة على مستوى العالم. كما يعمل أكثر من 50 من الأخصائيين والفيزيائيين والميكانيكيين والكيميائيين ومهندسي الطيران في عمليات البحث والتطوير بهدف الارتقاء بالتكنولوجيا الذكية المطبقة على مختلف عمليات الطهو.

ويتضمن المكتب الإقليمي للشركة في دولة الإمارات مطبخاً تجريبياً مجهزاً بأحدث الأفران الاحترافية، حيث يُعد مكاناً مثالياً لتجارب واستعراضات الطهو. وتتيح أونكس للعملاء المحتملين فرصة تجربة الأفران ضمن أماكن عملهم، كما تزود المستخدمين باقتراحات وإرشادات تساعدهم على الاستفادة من أفران الشركة بأفضل صورة ممكنة.