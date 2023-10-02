ضمّت مجموعة من أفضل اللاعبين العرب

جمعت معاً 10 من أفضل اللاعبين في المنطقة، مع استمرار المنافَسات 12 ساعة وقطع مسافة 450 كيلومتراً من الطرقات في الإمارات

استعرضت البطولة الطاقة القوية التي تتمتّع بها المركبات العصرية المتصِلة، والتي أتاحت من خلال اتصال واي-فاي السلس اللعب بدون أي مشاكل أو تقطُّعات وعزّزت تجربة المستخدِم أكثر

بإمكان الراغبين عيش اللحظات المشوّقة التي شهدتها فعالية ’أبطال القيادة‘ والتعرُّف على الفائز النهائي، وذلك من خلال مشاهَدة سلسلة من المقاطع الممتعة المتوفرة عبر قنوات ’أونستار العربية‘ للتواصل الاجتماعي

قامت ’أونستار‘، التقنية الرائدة للاتصال والسلامة داخل المركبة من ’جنرال موتورز‘، بتنظيم البطولة الإقليمية الأولى للألعاب الإلكترونية المرتكِزة بالكامل على تقنية واي-فاي المدمَجة داخل المركبات في الإمارات العربية المتحدة. ولقد أقيمت هذه البطولة المتنقِّلة التي جمعت 10 من أفضل اللاعبين العرب بمجال الألعاب الإلكترونية، على المقاعد الخلفية لمركبات ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ المتصِلة بالتقنية، واستمرّت لما مجموعه 12 ساعة وقطعت خلالها مسافة 450 كيلومتراً من الطرقات في الدولة، بدءً من صحراء ليوا وصولاً إلى رأس الخيمة عبر المرور في دبي. ولقد شهدت البطولة سلسلة من المنافَسات الحامية جداً في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية على الصعيد الدولي. ويُمكِن متابَعة مسار اللعب من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو المشوّقة التي تم نشرها عبر الصفحة الخاصّة بالبطولة على شبكة الإنترنت.

جرى تصميم البطولة الفريدة للألعاب الإلكترونية التي قدّمتها خدمات ’أونستار‘ المتصِلة الممكَّنة عبر شركة ’اتصالات من &e‘ الإماراتية بهدف تسليط الضوء على الاتصال السلس لتقنيات السيارات، وذلك من خلال العدسة الواسعة للثقافة الخاصّة بالألعاب الإلكترونية. وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت شيرين هاريس، مديرة تسويق واشتراكات ’أونستار الشرق الأوسط‘ في ’جنرال موتورز‘: "تُعدّ الخدمات المعلوماتية الترفيهية إحدى النواحي الأسرع نمواً ضمن قطاع السيارات، وهي ممكَّنة عبر الاتصال السلس والدفق الغني للبيانات. وبينما تستطيع المركبات العصرية ربط وسائل الملاحة والمعلومات والترفيه بشكل بديهي، فإن المركبة المتصِلة بالكامل قادرة على توفير مستويات عالية من الملاءمة وتجربة مستخدِم معزَّزة جداً لصالح الركّاب، بحيث تحوّل المركبات إلى وسيلة لتعزيز الوقت الشخصي، وهي توفر فعلياً إحساساً مماثلاً للتعامُل مع هاتف ذكي على عجلات. ويُسعدنا أننا استطعنا من خلال فعالية ’أبطال القيادة‘ إظهار هذا الشيء وجمع عشّاق الألعاب الإلكترونية معاً بطريقة لم يتم تصوُّرها سابقاً أبداً، وذلك بفضل مزايا الاتصال والملاءمة والسلامة التي تتمتّع بها المركبات المتصِلة."

من جهته، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة ومتوسّطة الحجم لدى ’اتصالات من &e‘: "سُرِرنا فعلاً بالشراكة التي جمعتنا مع ’أونستار‘ لتنظيم فعالية ’أبطال القيادة‘ للألعاب الإلكترونية، حيث تم توفير منصّة لإظهار خبراتنا في مجال الاتصالات السلسة للمركبات. فنحن نحوّل قطاع السيارات عبر تزويدها بقدرات الاتصالات المتطوّرة، وذلك بالارتكاز على خبراتنا وكفاءتنا العالية في مجال إنترنت الأشياء المتنقِّلة وحلول المركبات المتصِلة. وهذا التعاون يتوافق مع التزامنا الهادف لصياغة مستقبل التقنية والتنقُّل، بينما نرتقي في الوقت ذاته بالنظام الإيكولوجي المتصِل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمّن التنقُّل ذاتي القيادة. وهذا من شأنه أن يدعم استراتيجيتنا الرامية للمضي قُدُماً بالتحوُّل الرقمي، والتأكيد على دورنا الريادي ضمن المشهد العام للتقنيات الحديثة والتنقُّل المتطوّر في دولة الإمارات."

الجدير ذكره أن قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة يشهد نمواً كبيراً جداً منذ بضعة سنوات، وهو بذلك يعزّز موقع الدولة كمركز بارز للاعبين ومطوِّري الألعاب الإلكترونية. من ناحية أخرى، يبرز في الإمارات تزايد في الطلب والرغبة بالحصول على خدمة الاتصال عبر تقنية الواي-فاي داخل المركبات1، وهذا يعكس النمو الدولي أيضاً ضمن هذا المجال باعتبارها ميّزة أساسية يسعى مالكو المركبات للحصول عليها2. وفي الواقع، تُقدَّر حالياً قيمة سوق الاتصالات بقطاع السيارات عند 33.42 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقَّع أن تصل إلى 190.29 مليار دولار بحلول العام 32033. ومن خلال الدمج السلس لمزايا الاستمتاع والتشويق لعالم الألعاب الإلكترونية مع تقنية واي-فاي الاعتمادية والسريعة داخل المركبات، تمكّنت ’أونستار‘ من استعراض الطاقة العالية لتقنية الاتصال المتطوّرة للمركبات من خلال إتاحة اللعب الإلكتروني دون أي تقطُّع عبر الإنترنت.

ولقد ضمّت فعالية ’أبطال القيادة‘ من ’أونستار‘ مجموعة مميّزة جداً من اللاعبين من كافة أنحاء المنطقة ومن أصحاب الخلفيات المتنوّعة، والذين تنافسوا فيما بينهم للفوز باللقب، وهو ما مثّل روح المنافَسة والألفة الحقيقية. ومن بين اللاعبين الذين شاركوا في هذه المناسَبة الاستثنائية كان هناك:

AbdulHakim، اللاعب المعروف الحامل لخمسة أرقام قياسية ضمن مجموعة ’غينيس‘ الدولية كمحترف في ألعاب ’بلاي ستايشن‘

Saeed، الذي يتمتّع بشغف وخبرات غير مسبوقة في ألعاب ’بلاي ستايشن‘

Sirsan، اللاعب الذي يحمل لقب ’أفضل مبتكِر لمحتوى الألعاب‘ في 2021

Q8 Spanish، الذي أدّت رحلته المتميّزة بعالم البث المباشر إلى جعله رائداً في بث ألعاب PUBGM بالمنطقة

Eighty8.k، الذي يُعتبَر لاعباً مصرياً شهيراً بمجال ألعاب ’فيفا‘ الإلكترونية، مما ساعده بأن يحجز موقعاً له ضمن فريق ’أبطال Esports‘ حيث يُعدّ لاعباً أساسياً

BibiZumot، مبتكِر محتوى معروف بمجال الرياضات الإلكترونية (Esports)، ويُصنَّف بين أوائل اللاعبين في المنطقة لما يتميّز به من مهارات وحس بالدعابة

Abdullah Alkandari، يقوم ببث ألعابه منذ العام 2013، إضافة لكونه أول من مثّل صوت D.va بشكل مباشر عبر منصّة Twitch.tv في الكويت

Lady Lilithtv، رائدة بين اللاعبات السيدات، وهي واحدة من أولى اللاعبات اللبنانيات في الإمارات العربية المتحدة ومن أول المتبنِّيات لمنصّة Twitch بين السيدات العرب

Mohd Aamer، لاعب إماراتي يساهم حس الدعابة الذي يتمتّع به وبثّه التفاعلي بجعله متميّزاً عن غيره بهذا المجال

Waad، شريكة في منصّة Twitch، إضافة إلى موقعها كلاعبة إمارتية بارزة وشريكة عبر Twitch

بالتوازي مع سعيها لتمكين اللاعبين، تتابع ’أونستار‘ تعزيز مكانتها باعتبارها ’أبطال القيادة‘ الأبرز، بحيث توفر أساليب جديدة للسائقين لاستكشاف سُبُل الاتصالات المدمَجة في المركبات بلمسة زر بسيطة – أكان ذلك داخل المركبة أم خارجها. وللاستمتاع بمشاهَدة البطولة وكل ما تتميّز به من حركة وتشويق، يُمكِن زيارة لائحة مقاطع الفيديو إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي ’إنستغرام‘، ’فيسبوك‘ و’يوتيوب‘، بينما تنعكس آخر التحديثات حول تصنيفات اللاعبين عبر لائحة النقاط الافتراضية ضمن الصفحة الرسمية.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ’أونستار‘:

تم إطلاق ’أونستار‘ في العام 1996، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ’جنرال موتورز‘ القابضة ذات المسؤولية المحدودة. وتقدّم ’أونستار‘ خدمات الطوارئ والأمن والملاحة في سيارات ’شفروليه‘ و’بويك‘ و’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘. توفر الشركة مجموعة من الخدمات، مثل الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام، وخدمات الطوارئ، والمساعدة في إيجاد المركبة المسروقة. وتتوفر ’أونستار‘ في أسواق مختارة في الشرق الأوسط في العام 2021. لمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة www.onstar.com/ae/ar/.