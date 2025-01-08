مسقط، سلطنة عمان- أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، الشركة الاستثمارية الرائدة في المنطقة، اليوم عن توقيعها على تسهيلات بقيمة نصف مليار دولار أمريكي تم ترتيبها من قبل بنك الخليج الدولي ش.م.ب. بالتعاون مع بنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج. وتمثل هذه الاتفاقية إنجاز هام في مسار نمو أومينفست وبداية شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الشركة ومؤسسات التمويل، والتي تهدف إلى دفع عجلة النمو وفرص الاستثمار في عُمان والمنطقة ككل.

وستمكّن هذه الصفقة أومينفست من دفع الاستثمارات وتوليد قيمة كبيرة للشركة والقطاعات التي تخدمها. وتؤكد شروط هذه التسهيلات على ثقة المؤسسات في رؤية أومينفست وآفاقها المستقبلية. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على تسريع استراتيجية النمو الطموحة للشركة فحسب، بل سوف تساهم أيضُا في تحفيز التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

قال عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست:"تعد أومينفست من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة في المنطقة وقد حققت أرباحًا متواصلة مع سجل حافل للعائدات غير المنقطعة للمساهمين. وتعكس هذه الشراكة مع بنك الخليج الدولي وبنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج التزام أومينفست بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان".

كما أضاف: "تتماشى هذه العلاقة طويلة الأمد بشكل مثالي مع رؤية أومينفست وتوفر لنا القوة المالية اللازمة لتسريع مبادراتنا الاستراتيجية، والاستفادة من الفرص الناشئة، والمساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040. نحن لا نسعى إلى النمو فحسب، بل نسعى إلى تعزيز موقع أومينفست الاستراتيجي ليشكل محفزًا للتحول الاقتصادي في عُمان وخارجها. وعلاوة على ذلك، ومع تطور الاقتصاد العالمي، فإننا نرى فرصًا كبيرة للاستفادة من خبراتنا الإقليمية والشراكة مع المستثمرين الدوليين الذين يسعون للوصول إلى هذه الأسواق".

“كما نعرب عن خالص امتناننا لبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج لترتيب هذا التسهيل ولثقتهم بنا والتزامهم بهذه الشراكة التحويلية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساهم بشكل كبير في تحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عمان والمنطقة ككل".

وقد سلّط سنجاي كاواترا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية مع بنك الخليج الدولي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج أكثر من مجرد صفقة مالية، فهي تحالف استراتيجي يتماشى تماماً مع رؤية أومينفست طويلة الأمد. فهي تمنحنا المرونة المالية لتنفيذ خطتنا الاستثمارية ومتابعة الفرص الواعدة وتسريع مسار نمونا. لن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة العوائد لمساهمينا فحسب، بل سيعزز من مكانة أومينفست كمستثمر رائد في المنطقة".

وقد أعربت سارة عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، عن تفاؤلها بالشراكة والسوق العماني: "نحن متفائلون للغاية بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ولا سيما سلطنة عمان. وبعد أن حصلنا مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي العماني، فإننا نرى إمكانات هائلة للنمو، ونحن حريصون على المساهمة في هذه السوق النشط".

"إن هذه الشراكة مع أومينفست تتجاوز مجرد توفير رأس المال؛ فهي خير مثال على الجمع بين القوة المالية لبنك الخليج الدولي ومعرفة أومينفست العميقة بالسوق المحلي. نحن نؤمن أن هذا التعاون سوف يصبح معيارًا لما يمكن أن تحققه شراكة المؤسسات المالية مع المستثمرين المحليين لخلق قيمة اقتصادية دائمة وفرصاً اقتصادية مستدامة، مما يدعم بشكل فعال استراتيجية التنويع في السلطنة وأهداف رؤية 2040".

وتبني هذه الشراكة على سجل أومينفست الحافل بالاستثمارات الناجحة في مختلف القطاعات حيث حققت الشركة نتائج مالية قوية باستمرار، وهو ما يتجلى في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 16.9% في صافي الدخل منذ عام 2001. كذلك تضم محفظة الشركة أصولاً عالية الجودة في مختلف القطاعات مع شركات مستثمرة رائدة في السوق. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2024، حققت أومينفست عائد على حقوق المساهمين (ROI) بمتوسط 16.5% (سنويًا) وتحافظ على تدفق نقدي صحي مع نسبة رافعة مالية معتدلة.

نبذة عن أومينفست

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م.ع.ع (أومينفست) هي شركة استثمارية رائدة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وبفضل محفظتها المتنوعة في مختلف القطاعات، تتمتع أومينفست بسجل حافل من الأداء المالي القوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب. (GIB) هو بنك عالمي رائد في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بحضور دولي متنامٍ. يقدم بنك الخليج الدولي مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة عملاء متنوعة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والخزينة وأسواق رأس المال.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

شركة فين مارك كوميونكيشنس

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

0097317749759

info@finmarkcoms.com

-انتهى-

#بياناتشركات