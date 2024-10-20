افتتحت علامتي أومودا و جايكو أكبر مركز متكامل عالمياً في مدينة الرياض، عبر موزعها المحلي شركة العربات الفاخرة، وذلك خلال حفل كبير أقيم في مدينة الرياض.

المركز المتكامل لسيارات جايكو والذي يقع ضمن موقع حيوي في مدينة الرياض، يغطي مساحة إجمالية قدرها 3,300 متر مربع، ومجهز بأحدث المرافق العصرية لتقديم كافة الخدمات، حيث يضم مركزاً للصيانة بمساحة تقدر بـ 1,800 متر مربع، يحتوي على عدد 8 خطوط للصيانة تم تجهيزها بأحدث معدات وأجهزة الفحص والإصلاح، و يضم مستودعاً لقطع الغيار، كما يشمل المركز صالة المبيعات بتصميمها الحديث بالإضافة إلى منطقة واسعة لاستقبال السيارات. يأتي ذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته الشركة لمنشآتها لخدمة عملاء طرازات أومودا و جايكو ، وسعياً في تقديم خدمة مميزة دائما.

وبحضور فريد ضم كبار مسؤولي مجموعة شيري، الشركة الأم لعلامتي جايكو و أومودا، وكبار منسوبي إدارة شركة العربات الفاخرة، إضافة لنخبة من رجال الأعمال، ولفيف من ممثلي الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد السيد تيم زانج، مدير عام الشرق الأوسط – مجموعة شيري، على أهمية هذا المركز الجديد وما يعنيه لعملاء أومودا و جايكو في مدينة الرياض، قائلا: "نحن نسعى دائما لأن نكون قريبين من عملائنا بغية تقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الجديد خدمات الصيانة المتكاملة تحت إشراف فريق تقني مدرب ومجهز بالكامل بأحدث الأنظمة والأجهزة التقنية لتقديمها للعملاء".

الجدير بالذكر، أن جايكو أومودا هي علامة تجارية صينية للسيارات خطت خطوات واسعة في السوق السعودي منذ عام 2022 ، حيث إنها أول شركة تدخل السوق السعودي مباشرة من الصين من خلال شركتها الأم - مجموعة شيري. تركز العلامة التجارية على تقديم تصميمات حديثة وأسعار تنافسية وميزات متنوعة تؤكد على الاتصال والراحة التي تجذب المستهلكين المحليين.

يتم تسويق سيارات العلامة التجارية لموثوقيتها وتقنيتها المبتكرة ، بما في ذلك ميزات السلامة المتقدمة وأنظمة المعلومات والترفيه. و تتميز بتصدرها اهتمام ورضى عملائها، حيث قامت مؤخرا بافتتاح أكبر مستودع لقطع الغيار في الشرق الاوسط بمدينة الدمام، سعيا منها لتسهيل أوقات استجابة أسرع لطلبات العملاء وتعزيز موطئ قدمها لها في سوق السيارات التنافسي في المنطقة.

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