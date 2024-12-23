



تعاون مثمر بين أومودا وجايكو وميرسك لتطوير حلول لوجستية متكاملة تشمل التخزين والتوزيع لقطع الغيار والسيارات، بالإضافة إلى خدمات الفحص قبل التسليم .

ضمان توافر مستمر لجميع قطع الغيار اللازمة لطرازات أومودا وجايكو في جميع أنحاء الإمارات، وذلك من خلال شبكة تخزين وتوزيع متكاملة من ميرسك، مع ضمان التسليم خلال 24 – 48 ساعة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة نحو تعزيز حضورهما في السوق الإماراتي، أعلنت أومودا وجايكو العلامة التجارية الرائدة للسيارات و المُكرسة للابتكار من أجل مستقبل التنقل عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة اي بي مولر- ميرسك، العملاق العالمي في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية شاملة استعدادًا لإطلاق العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز قدرات التخزين والتوزيع لقطع الغيار والسيارات في جميع أنحاء الدولة، مما يضمن كفاءة العمليات اللوجستية.

بفضل بنية ميرسك التحتية المتطورة للتخزين والتوزيع، تضمن توافر 98% من قطع الغيار الأصلية ذات الجودة العالية وتسليمها السريع خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة في أي مكان بالإمارات. وبالتالي، تؤكد هذه الشراكة على التزام أومودا وجايكو بتوفير تجربة متميزة لعملائهما، حيث تم تصميم الحلول لتلبية احتياجات جميع الطرازات، بما في ذلك الطرازين المميزين OMODA C5 و JAECOO J8.

وكنتيجة للشراكة مع ميرسك، تم تطوير حل متكامل يعتمد على أحدث معايير سير العمل، مما يضمن الكفاءة والدقة في تنفيذ العمليات. ويهدف هذا الحل إلى تلبية احتياجات الوكلاء والعملاء بشكل فوري، مع تقديم دعم شامل لخدمات ما بعد البيع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعة.

علاوة على ذلك، ستتولى ميرسك، كجزء من خدماتها الشاملة، إجراءات التخليص الجمركي للسيارات والقطع الغيار الواردة إلى ميناء جبل علي، وتتولى نقلها إلى المنشأة المخصصة. كما ستستفيد ميرسك من نظام إدارة المخازن المتطور (WMS) لإدارة مخزون قطع الغيار والسيارات بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل ميرسك عمليات التوزيع النهائي، حيث ستقوم بتوصيل السيارات وقطع الغيار إلى المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشارقة ودبي وأبوظبي والعين ورأس الخيمة.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أومودا وجايكو السيد شون شو، قائلاً "تُعد شراكتنا مع ميرسك ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لقطاع السيارات في الإمارات، حيث ستضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة والدعم لعملائنا، بدءًا من شراء السيارة وحتى مرحلة الصيانة وقطع الغيار، الأمر الذي يعكس مدى التزامنا نحو تقديم تجربة استثنائية حقًا".

من جانبها أكدت ليزا بارك، المدير الإداري لشركة ميرسك في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان، على التزام الشركة بتوفير تجربة عملاء متميزة من خلال سلاسل إمداد موثوقة. وعلقت قائلاً: "نؤمن التخطيط الأمثل، وذلك لضمان وصول الأجزاء المطلوبة في الوقت المحدد. لذلك، تُمثل شراكتنا مع أومودا وجايكو نهجًا تحوليًا في مجال خدمات ما بعد البيع، حيث تلتقي التكنولوجيا المتقدمة مع خبرتنا الواسعة في مجال التخزين والتوزيع. ومن خلال هذا الحل، نضع معيارًا جديدًا للكفاءة اللوجستية، مما يضمن حصول جميع عملاء أومودا وجايكو على دعم سريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة."

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين أومودا وجايكو مع شركة اي بي مولر- ميرسك تعكس الرؤية المستقبلية للعلامة التجارية قبل إطلاقها رسميًا خلال الربع الأول من عام 2025 داخل الأسواق الإماراتية. فمن خلال الاستفادة من الخبرة اللوجستية الواسعة لميرسك وشبكتها العالمية، تسعى أومودا وجايكو إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة وتقديم حلول مبتكرة في مجال التنقل، مع ضمان تجربة عملاء استثنائية.

عن أومودا وجايكو

تعتمد أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبلِ التنقل حول العالم، فلسفة خاصة تهدف من خلالها إلى توفير "منتجات جديدة وتكنولوجيا جديدة وأنظمة بيئية جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضن علامتين تجاريتين فرعيتين متميزتين، تتفرد كل واحدة بمزايا خاصة. وستساهم مركباتها الرائدة في إثراء تجارب القيادة حيث تتميز بجماليات التصميم ذات المستوى العالمي ومعايير الأداء الرائعة مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.

تتميز مركبات أومودا وجايكو، بتصميماتها الأنيقة وتمزج بسلاسة بين الراحة والمعايير الرياضية وخيارات الترفيه التي لا مثيل لها، بهدف الإرتقاء بمستويات القيادة في كل رحلة وتحقيق قيمة استثنائية على الطرقات، وتوفير احتياجات العملاء وتلبية رغباتهم المتغيرة باستمرار.

تضم محفظة أومودا وجايكو، مجموعة من الابتكارات تشمل السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة المتجددة وسيارات كهربائية بالكامل، والتي تعكس التزامها بالاستدامة البيئية. ونجحت العلامة التجارية في حجز مكانة رائدة في قطاع صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب لأول مرة عن نموذجين رائدين OMODA C5 وJAECOO 7، اللذين استقطبا اهتماماً عالمياً واسع النطاق. بعد هذا النجاح قامت أومودا وجايكو بإطلاق سيارة OMODA E5 الكهربائية النقية، وسيارتي الدفع الرباعي الهجينة ذات الطاقة المتجددة JAECOO J7 PHEV وJ8 PHEV في مؤتمرها البيئي الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين، في خطوةٍ بارزة، جددت من خلالها التأكيد على التزامها الراسخ في تحقيق مستويات الراحة الفائقة والأسلوب الرياضي والتشطيبات المتميزة.

توفر مركبات أومودا وجايكو، المدعومة باختبارات دقيقة ومعتمدة من قبل سائقي السيارات، مستويات أداء رائعة وأعلى معايير الجودة. ومن خلال التركيز على كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر البطارية للسيارات الكهربائية، تساهم العلامة التجارية في خفض مستويات الكربون.

أطلقت العلامة التجارية، مفهوم عالم O-Universe، الذي تتطلع من خلاله إلى تحقيق التحول الإيجابي في تجربة القيادة، إلى جانب التزامها بأنظمة السلامة الذكية، لتحقيق سلامة المستخدمين التي تأتي على رأس أولوياتها مع التركيز على أساليب العيش الذكي وأنماط الحياة المستقبلية. وتعمل أومودا وجايكو، على إعادة تحديد معايير وطرق التنقل، وتشكيل وصياغة المستقبل، الذي يجمع بين الابتكار والأداء والاستدامة لخلق تجارب قيادة لا تُنسى.

انطلقت أومودا وجايكو في الأسواق العالمية كعلامة تجارية تابعة لمجموعة شيري، خامس أكبر مجموعة مصنعة للسيارات في الصين و أكبر مستورد صيني للسيارات في العالم منذ عام 2003، ليمتد إرثها على مدار 27 عامًا إلى دول العالم.

عن شركة اي بي مولر- ميرسك

اي بي مولر- ميرسك هي شركة لوجستية تعمل على تسهيل وربط سلاسل الإمداد لعملائها. تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في خدمات الشحن، وتعمل في أكثر من 130 دولة وتوظف أكثر من 100,000 شخص حول العالم. تهدف ميرسك إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040 من خلال استخدام تقنيات حديثة وسفن جديدة ووقود صديق للبيئة. للمزيد من المعلومات: www.maersk.com

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