مدينة الكويت، الكويت: افتتحت شركة والت ديزني الشرق الأوسط ومجموعة الشايع في 18 نوفمبر أول متجر مستقل لعلامة ديزني في المنطقة في غراند أڤنيو - مول الأڤنيوز في الكويت. حضر الافتتاح مجموعة من الضيوف المميزين وممثلين عن مجموعة الشايع بالإضافة إلى حشد كبير يزيد عن 1000 شخص من محبي علامة ديزني.

شهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت المرحة وتقديم الهدايا للصغار، ليستمتع الجميع بأجواء خيالية مستوحاة من عالم ديزني الرائع.

بهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول متجر مستقل لعلامة ديزني في المنطقة. إن هذه الوجهة الجديدة المذهلة هي أكثر من مجرد متجر - إنها المكان المفضّل الذي يستحضر ذكرياتنا الرائعة مجدداً، ويقدم لزبائننا سواء من الأطفال أو أفراد العائلة تجربة لا مثيل لها من المرح والسعادة، لا يمكن لأحد أن يقدمها لهم باستثناء ديزني".

من جهتها قالت سونال باتيل، مديرة قسم التجزئة والمتاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تم افتتاح متجر ديزني الأول من نوعه في المنطقة رسمياً، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسةً. إنه لأمر رائع أن نرحب بأول ضيوفنا، ونراهم يستمتعون باكتشاف كل ما يقدمه المتجر. نتطلع بالشراكة مع مجموعة الشايع لمواصلة صنع الذكريات الرائعة والتواصل أكثر مع محبي ديزني في الكويت وجميع الزائرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تبلغ مساحة المتجر أكثر من 800 متر مربع، ويعرض منتجات متنوعة لعشاق ديزني من جميع الأعمار، وتشكيلات حصرية لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات من شخصيات وأفلام ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز والتي تعتبر مفضّلة لدى الجميع. كما تشمل التشكيلة مجموعة متنوعة من الأزياء والإكسسوارات وألعاب الأطفال والدمى وديكورات المنزل وقطع مختارة لهواة جمع المقتنيات، بالإضافة إلى تشكيلات أزياء مميزة للأطفال والكبار.

يمكن لأصدقاء ديزني في جميع أنحاء المنطقة زيارة أكثر من 30 موقعاً لعلامة ديزني بمفهوم "تسوق داخل المتجر" في كل من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات. تتواجد منتجات ديزني داخل متاجر دبنهامز ومذركير التابعة لمجموعة الشايع ليستمتع الجميع بأجواء وعوالم ديزني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات التجارية الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المتاجر والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مواقع التجارة الالكترونية الآخذة في النمو.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول متجر لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، ومنتجات الصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوّق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المتاجر والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المتجرية وخدمة السيارات والتسوق عبر الإنترنت، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، وإتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل أوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

لمعرفة المزيد عن مجموعة الشايع، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.alshaya.com. يرجى متابعة صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.

عن قطاع منتجات المستهلكين والألعاب والنشر في ديزني

يقدّم قطاع منتجات المستهلكين والألعاب والنشر في ديزني أروع العلامات التجارية وحقوق الامتياز من شركة والت ديزني، ومنها ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك وغيرها المزيد من المنتجات التي تُثري الحياة اليومية للعائلات والمعجبين حول العالم لتشمل أكثر من 100 مجموعة متوفرة للبيع بالتجزئة، بدءاً من الألعاب وقمصان التي شيرت ووصولاً إلى التطبيقات والكتب وألعاب الفيديو وغيرها المزيد. يُذكر أن قطاع منتجات المستهلكين والألعاب والنشر في ديزني جزءاً من قسم منتزهات وتجارب ومنتجات ديزني، ومن مواقع التشغيل العالمية التابعة لهذا القطاع: أضخم شركة لمنح التراخيص في العالم وإحدى أكبر العلامات التجارية للنشر الموجّهة للأطفال وشركة رائدة في منح تراخيص الألعاب التفاعلية على مختلف المنصّات ومواقع متجر ديزني عالمياً ومنصّة ShopDisney للتجارة الإلكترونية.

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ديالا نحلي، مديرة الاتصالات الخارجية

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