المنامة: أعلنت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في المنامة بمملكة البحرين.

وسيواصل مكتب البحرين الجديد الجهود السابقة والحالية لشركة أوليفر وايمان والمتعلقة بالمشاريع التحولية التي تنفذها المملكة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع العام، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والصحة، والتكنولوجيا، والنقل، والسياحة.

وتُشكّل البحرين بفضل استراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة التي تنتهجها، سوقاً إقليمياً متميزاً لشركة أوليفر وايمان، وسيُدير المكتب الجديد في المنامة شركاء من ذوي الخبرة في الشركة إبراهيم غول، ومارك كريمرز، وسيد جفري الذين لهم باع طويل في العمل مع مؤسسات رئيسية في البحرين. وسيدعم الشركاء فريق المكتب المكون من استشاريين عالميين من بينهم مواطنين بحرينيين، سيتكاتفون معاً لتنفيذ مشاريع لها بصمة عالية الأثر والاستراتيجية.

وقال سيد جفري، الشريك ورئيس مكتب البحرين بأوليفر وايمان: "قدمت أوليفر وايمان خدماتها إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لأكثر من 20 عاماً، وإن افتتاح المكتب الجديد يُمكننا من تعزيز التعاون مع عملائنا وتطوير مستويات الخدمات المقدمة، كما يجسد إيماننا القوي في قدرات اقتصاد المملكة الحيوي والمتنامي. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع المؤسسات المختلفة في المملكة لمساعدة البحرين في تحقيق رؤيتها الاقتصادية".

ويجسد مكتب البحرين الجديد جهود شركة الاستشارات الإدارية العالمية لخدمة محفظة عملائها المتنامية على نحو أفضل من خلال ترسيخ حضورها في عدد من المراكز الإقليمية المهمة، وسيتيح المكتب الجديد لشركة أوليفر وايمان التعاون عن كثب مع العملاء في البحرين، وفي الوقت ذاته تعزيز تنمية وتطوير المهارات البحرينية الوطنية. وسيظهر هذا الالتزام جلياً في تنفيذ مسارات وبرامج تزود قادة المستقبل في البحرين بفرص قيّمة للتعاون مع أفضل الخبراء والمفكرين الاستراتيجيين، فقد صُمِمت هذه البرامج بعناية كبيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتميزة للقوى العاملة المتنامية في البحرين.

وقامت أوليفر وايمان خلال العقد الماضي بتوسيع حضورها في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها حالياً ستة مكاتب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مكتبها في جنوب أفريقيا، ومكتبين في الهند.

من جانبه قال بيدرو أوليفييرا، الشريك الإداري لأوليفر وايمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "لقد حققنا نمواً مطّرداً في منطقة الخليج خلال العقدين الماضيين من حيث عدد المكاتب والموظفين المؤهلين لدينا. وسنسعى دائماً سواءً من خلا مكتبنا في مملكة البحرين أو غيرها من الدول في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، للعمل مع المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من خبرات وقدرات أوليفر وايمان في المجالات المختلفة مثل إحداث التحولات المؤثرة، والاستراتيجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة المخاطر، والعمليات، والفعالية المؤسسية، والمناخ، والاستدامة".

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