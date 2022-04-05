· التحاق فريق بوز آلين بشركة عالمية رائدة في قطاع الاستشارات الإدارية ذات عروض استراتيجية قوية

· يأتي هذا الاستحواذ ليوسع من المحفظة الاستراتيجية لأوليفر وايمان وتقدُّم مركزها في المنطقة

· سوف تُحقق الرؤية المشتركة والثقافة والقدرات المتكاملة نتائج متميزة ومبهرة للعملاء

نيويورك وماكلين، فرجينيا - أعلنت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات "مارش ماكلينان" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:MMC)، عن إبرامها اتفاقية تستحوذ بموجبها على قطاع الأعمال الاستشارية الاستراتيجية لشركة بوز ألين هامِلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:BAH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بذلك ينضم القطاع المستحوذ عليه إلى فرع أوليفر وايمان في الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يُعزز من قدرات أوليفر وايمان عالميا وعلى صعيد الشرق الأوسط. يأتي ذلك في إطار التزام أوليفر وايمان نحو تحقيق تأثير متميز للعملاء ودعمهم في إطلاق قيمة أكبر.

بوز آلين هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، وإحدى الشركات العريقة في تقديم الاستشارات الإدارية، ودعم العملاء في كل من القطاع العام والخاص. وبناء على هذا الاستحواذ، فإن قطاع أعمال الاستشارات الإدارية بها سوف ينضم إلى شركة أوليفر وايمان، التي يعمل بها نحو 5,500 متخصص حول العالم تتركز أعمالهم على الاستشارات الاستراتيجية والإدارية الدولية، علاوة على امتلاكها استثمارات خاصة في عمليات التشغيل الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والتحولات المؤسسية.

بذلك، تكون أوليفر وايمان قد ظفرت بقطاع مخصص بالكامل للاستشارات الإدارية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه تعظيم قدرات الشركة على الصعيد الاستراتيجي وتسريع وتيرة تقدم مركزها في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي هذا الصدد، قال بيدرو أوليفيرا، الشريك والمدير الإقليمي لأوليفر وايمان في منطقة الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا :"انطلاقا من التزامات أوليفر وايمان الراسخة تجاه تحقيق تأثير غير مسبوق، كنا ننظر بعين الإعجاب إلى بوز آلين لما يجمع بين الشركتين من أخلاقيات التميز تجاه العملاء وما تتميزان به من خبرات قطاعية مستفيضة رفيعة المستوى".

وأضاف: "يجمع بين أوليفر وايمان وبوز آلين تاريخ عريق، وجدير بالذكر أن من ضع حجر الأساس لأوليفر وايمان هما شريكان سابقان في بوز آلين، ولذلك فإننا سعداء للغاية بقدرة هذه الثقافة المشتركة لريادة الأعمال وتلك القيم الأصيلة الراسخة التي تجمع بيننا على الصمود على مدى أربعة عقود من الزمن. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح عملائنا قيمة مضاعفة، ونحن نتطلع ببالغ الاهتمام إلى الترحيب بهذه الكفاءات بين زملائنا في أوليفر وايمان".

جدير بالذكر أن قطاع الأعمال الاستشارية والإدارية في شركة بوز آلين يتميز بخبراته الواسعة في كل من القطاعين العام والخاص، وذلك في مجالات الطاقة، والمناخ والاستدامة، والعقار، والخدمات المالية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من نطاق اختصاص أوليفر وايمان بالإضافة إلى ما تتميز به من مؤهلات استشارية في المجالات البيئية والاجتماعية وفي قطاع الحوكمة، والمناخ والاستدامة، وكثير من المجالات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن عروض بوز آلين المتخصصة في مجال الفضاء الرقمي تزيد من قدرات وكفاءات أوليفر وايمان التي تشهد تسارعا في نمو وتقدم مركزها في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال نيك ستادر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وايمان: "تعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أكبر الأسواق التي نقدم لها خدمات الدعم وأكثرها طموحا وتطلعا وتحفيزا. وفي سبيل دعم هذا التوجه، فإننا سعداء للغاية بالاستثمار في مواهب ذات قدرات رفيعة وضمها إلى فريقنا، لاسيما وأن هذه القدرات سوف تمكننا من تحقيق تأثير أكبر يتجاوز توقعات العملاء".

وأضاف ستادر: "تأتي خبرات وتجارب بوز آلين لتساهم في تحفيز التوجه الاستراتيجي لشركتنا، ولاسيما للعملاء الذي نقدم لهم خدمات الدعم في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا السوق".

وستواصل بوز آلين خدماتها لعملائها في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة الشرق الأوسط ممن يرغبون في تلقي خدمات الدعم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتستكمل بوز آلين مسيرتها نحو تزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما تمتلكه من حلول في مجال الفضاء الرقمي، ومجالي الدفاع، والأمن.

وقالت كارين داهوت، الرئيس العالمي لقطاع الدفاع في بوز آلين: "إنها فرصة عظيمة أمام قطاع أعمال الاستشارات الإدارية لشركتنا المتمركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذه الفرصة تهيئ طريقا مبتكرا لتقدم ونمو قوى العمل الموهوبة والمتمركزة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحدونا الفخر تجاه الإرث العريق الذي تمتلكه بوز آلين في مجال الاستشارات الإدارية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد رائدة في مجال التحول. كما سوف تُعنى أوليفر وايمان بالتركيز على تقديم أعمال الاستشارات الإدارية، والاستثمار، علاوة على إرساء ثقافة تشجع ازدهار عملائها والعاملين فيها، بينما تحتفظ بوز آلين باختصاصاتها المتركزة في تقديم خدمات الدعم لعملائها في حكومة الولايات المتحدة بدائرة المهام والتقنيات".

وبذلك، ينضم السيد سهيل مقدّم، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجلس القيادة بأوليفر وايمان، تحت رئاسة السيد بيدرو أوليفيرا.

وقال السيد سهيل مقدّم: "أوليفر وايمان شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وسوف تكون ملاذا وبيتا كبيرا لنا جميعا، يجمع بين طواقم العمل، والكفاءات والعملاء على حد سواء. فاجتماع رؤيتنا المشتركة على صعيد الشرق الأوسط، وثقافات ريادة الأعمال، والشمول والتنوع، والقدرات الاستراتيجية الرائدة، كل ذلك من شأنه أن يحقق قيمة عظيمة لاسيما وأننا نبدأ عهدا جديدا بخطى واثقة".

وتشير التوقعات إلى عام 2022 كتاريخ لإغلاق هذه الصفقة مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق العرفية، بما يشمل الاعتمادات التنظيمية، غير أنه لم يتم الإفصاح عن أحكام الصفقة.

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نبذة تعريفية عن أوليفر وايمان

أوليفر وايمان شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية، تجمع بين المعرفة المستفيضة بمجالات الأعمال والخبرة المتخصصة في الاستراتيجيات والعمليات وإدارة المخاطر وتحول المؤسسات، وتقدم خدمات الدعم لعملائها من خلال مكاتبها المنتشرة في أكثر من 70 مدينة في نحو 30 دولة. ويعمل بمكاتب الشركة أكثر من 5500 خبيرا حول العالم يساعدون العملاء بهدف تعزيز أعمالهم وتحسين عمليات وبيانات المخاطر، وتسريع أدائهم التنظيمي لاغتنام الفرص الأكثر جاذبية. يُشار إلى أن أوليفر وايمان هي إحدى شركات "مارش ماكلينان" (Marsh & McLennan Companies) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: [MMC]. ). للاطلاع على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.oliverwyman.com. كما يمكنكم متابعة أوليفر وايمان على تويتر عبر الحساب @OliverWyman.

نبذة تعريفية عن بوز آلين

على مدى قرن من الزمان أو يزيد، كانت القيادات بالجهات العسكرية، والحكومية وقيادات الأعمال تسارع إلى بوز آلين لحل مشاكلهم الأكثر تعقيدا. وبالنظر إلى بوز آلين كشركة استشارية لديها خبرات في مجال التحليلات، والحلول الرقمية، والهندسة والفضاء السيبراني، فإنها نقدم الدعم للمؤسسات لتساعدها على التحول. تعد بوز آلين شريكا أساسيا في عدد من برامج الابتكار لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم علاوة على أننا محل ثقة وكالات على مستوى رفيع من الأهمية. تتكاتف بوز آلين مع العملاء وتعمل معهم، حيث توظف نهج "المهمة أولا" لاختيار الاستراتيجية والتقنية المناسبة لدعمهم في تحقيق رؤيتهم.

مع وجود مقر شركتنا العالمي في ماكلين بفرجينيا، يبلغ عدد الموظفين بشركتنا 29,500 موظفا على مستوى العالم اعتبارا من 31 ديسمبر 2021، كما أن شكرتنا قد حققت أرباحا بلغت 7.9 مليار دولار على مدى 12 شهرا كان آخرها 31 مارس 2021. للاطلاع على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني، www.boozallen.com. (شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: BAH).