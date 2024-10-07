مسقط، سلطنة عُمان: يسرّ أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أكبر شركة متخصّصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان، والمشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي، أن تعلن عن تعيين المُتحدة للأوراق المالية ش.م.م مزودًا للسيولة لإدراجها القادم في بورصة مسقط. ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي تُجري فيه أوكيو للاستكشاف والإنتاج أكبر طرح عام أوّلي في السلطنة على الإطلاق، بهدف إدراج أسهمها العادية في وقت لاحق من هذا الشهر.

يمثّل التعاون مع المُتحدة للأوراق المالية، الشركة الرائدة في مجال خدمات الوساطة المالية الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية لتعزيز نشاط التداول وترسيخ سوق مستقرة لأسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعد الإدراج. ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن تعزيز السيولة وتضييق الفارق بين أسعار العرض والطلب، ما يجعل أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

يساهم دخول أوكيو للاستكشاف والإنتاج بورصة مسقط، مدعومة بمركز سيولة قوي، مساهمة فاعلة في تنويع وديناميكية سوق رأس المال العمانية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السلطنة 2040 لإنشاء قطاع مالي أكثر حيوية وقوة. وبفضل سيولته والدعم القوي المقدّم له، من المتوقع أن يجذب السهم المزيد من الاستثمار الأجنبي، ومن ثمّ يساهم في نمو الاقتصاد العماني وتوسعه.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، صرّح أحمد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج، قائلاً: "في أوكيو للاستكشاف والإنتاج، نلتزم باستكشاف آفاق جديدة تعزز القيمة للمساهمين، وتمنحنا مزيدًا من المرونة والقدرة على التكيّف في ظروف السوق المتغيرة باستمرار، مع سعينا الحثيث إلى خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. "

وبموجب الاتفاقية المقرّر أن تسري لمدة عام واحد، ستبدأ المُتحدة للأوراق المالية في توفير السيولة عند إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج بشكل مستقل. وستُدرج الشركة أسعارًا يومية ثنائية الاتجاه في نظام تداول السوق ضمن معايير محددة وفقًا للوائح التي وضعتها بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، على ألا تتجاوز ملكية المتحدة للأوراق المالية لأسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج 5% من إجمالي الأسهم المدرجة في أي وقت.

وفي هذا الصدد، صرّح مصطفى أحمد سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المُتحدة للأوراق المالية، قائلاً: "يسعدنا أن نقدم خدماتنا لتوفير السيولة في بورصة مسقط لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عند إدراجها، مؤكدين التزامنا بتعزيز السيولة والتداول الفعّال في السوق. وبفضل خبرتنا وفهمنا للسوق المحلية، نحن على ثقة من أننا سنقدم مساهمة قيّمة ونسهّل نشاط التداول الفعّال على أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط بعد الإدراج".

ومن خلال تعاقدها مع مؤسسة مالية مرخّصة ورائدة لتقديم خدمات السيولة، ها هي أوكيو للاستكشاف والإنتاج تبرهن على التزامها بتسهيل تجارب التداول الأكثر سلاسة للمستثمرين مع تعزيز مكانتها كمشارك موثوق وفعّال في بورصة مسقط.

سيقدم الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج نسبة تداول حرة قدرها 25% من أسهمها للمستثمرين المحليين والدوليين. وعند الانتهاء من الطرح العام الأولي بنجاح والإدراج في بورصة مسقط، ​​ستحتفظ مجموعة أوكيو بحصة ملكية تبلغ 75% في أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ما يضمن استمرار التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

لمحة عامة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة. منذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها [البالغ عددهم655 موظف كما في 30 يونيو 2024] على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان. هذا إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو، حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. كما تتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول أن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة. لمزيد من المعلومات عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج، يُرجى زيارة www.oqep.com

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