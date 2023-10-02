في ختام اللقاءات التعريفية بالمحافظات

مسقط، نظمت شركة أوكيو لشبكات الغاز اليوم الإثنين لقاء في بورصة مسقط حضره عدد من المستثمرين و المهتمين. وهدف اللقاء إلى تعريف المستثمرين والمواطنين والمقيمين بنظام الاكتتاب في أسهم الشركة والفئات المستهدفة؛ حيث طرحت أوكيو لشبكات الغاز ما يصل إلى (49)% من أسهمها، مما يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة.

وبذلك اختتمت الشركة اللقاءات التعريفية بالاكتتاب العام الأولي في أسهمها التي استهلتها في 20 من سبتمبر الماضي في عدد من المناطق شملت كلاً من شمال الباطنة ومسندم والظاهرة والداخلية والبريمي وظفار وشمال الشرقية ومسقط وينتهي الاكتتاب للفئة الثانية في الخامس من أكتوبر الجاري. وشهدت اللقاءات التعريفية التي نظمت إقبالاً من المواطنين والمستثمرين وتفاعلاً في طرح التساؤلات حول كيفية الاكتتاب في أسهم الشركة وإمكانياتها.

وبهذه المناسبة، صرح منصور بن علي العبدلي، المدير التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، قائلاً: "شهدت اللقاءات التعريفية في المحافظات تفاعلاً جيدًا من المواطنين والمستثمرين حول الاكتتاب، وهو ما يعكس الوعي بأهمية الاستثمار في أسهم اوكيو لشبكات الغاز، الذي يوفر فرصة سانحة للمستثمرين والمواطنين للمشاركة في نمو الشركة، حيث تتمع الشركة بحق حصري للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي. وتستند الشركة على قاعدة أصول تنظيمية ضخمة ومتنامية، مدفوعة بهامش أرباح قوي ومستدام، الأمر الذي يجعلها جهة جاذبة للاسثمار وتحقيق تطلعات المستثمرين."

وأضاف: "تمتلك الشركة نقاط قوة تؤهلها للقيام بدور أساسي في مسار تحول الطاقة في سلطنة عُمان، حيث تقوم استراتيجية نمو الشركة على استغلال نقاط قوتها وموقعها في السوق من أجل القيام بدور أساسي في مسار تحول الطاقة في عُمان من خلال تسهيل نقل الهيدروجين واستراتيجيات نقل الكربون المحتجز واستخدامه"

وحول تفاصيل الطرح، قال العبدلي إن 70% من حجم الطرح الكلي خصص للفئة الأولى التي تشمل الجهات الاعتبارية والمستثمرين الرئيسيين، حيث سيتم تقسيمه على النحو التالي؛ 20% للجهات الاعتبارية "المحلية"، و20% للجهات الاعتبارية "غير المحلية" و30% للمستثمرين الرئيسيين، بينما يتم تخصيص 30% المتبقية من حجم الطرح للفئة الثانية" الأفراد".

وأوضح أنّ الحد الأدني للاكتاب في الفئة الأولى يصل إلى نحو 100000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم، في حين يصل الحد الأدنى بالنسبة للفئة الثانية إلى 1000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. وبخصوص النطاق السعري للسهم، يتراوح سعر السهم بالنسبة للفئة الأولى ما بين 131- 140 بيسة، بينما حدد النطاق السعري في الفئة الثانية بنحو 126 بيسة "بالسعر الأعلى المطبّق عليه الخصم بنسبة 10%.

وقال إن أوكيو لشبكات الغاز شركة طموحة تضع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أساسًا لإستراتيجيتها وتحدد أولوياتها الإستراتيجية بما يتماشى مع أجندة الاستدامة الطموحة للسلطنة، كما تلتزم بدعم السلطنة في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأكد أنّ اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأشار إلى أن الاكتتاب يشكل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة ؛ وأن أوكيو لشبكات الغاز تؤدي دورًا حيويًا في ربط منتجي الغاز بالمستهلكين عبر أصولها التي تشمل شبكة أنابيب الغاز المدعومة بمحطات ضغط ومحطات إمداد بالغاز، ما يعود عليها برسوم النقل والتوصيل.

وأضاف بأن الشركة تتمتَّع بفرص نمو قوية بفضل حصولها على موافقة الجهات التنظيمية على مبادرات توسع الشبكة على المدى القريب ومبادرات النمو التحويلية على المدى البعيد. ولفت إلى أن استراتيجية نمو الشركة تستند على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في مواصلة الاستثمار في نمو شبكة نقل الغاز الطبيعي، وإزالة العقبات، وإجراء التحديثات، والاستحواذ على أصول نقل الغاز، بجانب التوسع في أعمال نقل مصادر الطاقة الأخرى. كما يستند النمو المستقبلي للشركة إلى الطلب المتزايد على الغاز في سلطنة عُمان مع ارتفاع النشاط الاقتصادي والتصنيع في جميع القطاعات الحيوية في السلطنة؛ بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي المسال، وقطاع الكهرباء، وقطاع تحلية المياه وقطاع النفط والغاز، والقطاعات الصناعية والتجارية. وفي ختام اللقاء، تم توجيه العديد من الأسئلة والمحاور المتعلقة بعملية الاكتتاب والطرح، وأجاب المتحدثون عليها.

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وتستعين الشركة بأكثر من 450 موظفًا مؤهلين على أعلى مستوى. وتُولي الشركة الأولوية إلى مراعاة أعلى معايير التشغيل والصيانة، ما ينعكس على سجل إنجازاتها التشغيلية؛ حيث نجحت في تحقيق نسبةٍ لتوافر الغاز بلغت أكثر من 99.99% خلال العشر سنوات الماضية، ولم تسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها. كما تحرص الشركة على مراعاة مصالح المجتمع ككل ودعم التنمية الاقتصادية للسلطنة من خلال عملياتها، حيث تسعى إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية وتلتزم بدعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

لمزيد من المعلومات عن أوكيو لشبكات الغاز، يُرجى زيارة https://oqgn. om/

للتواصل والتنسيق الإعلامي:

أحمد بن إبراهيم الحضرمي

مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل – أوكيو لشبكات الغاز

البريد الإلكتروني: Ahmed.alhadhrami@oq.com