مسقط، سلطنة عُمان: وقّعت أوكيو المجموعة العالمية الرائدة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة "تريند مايكرو إنكوربوريتد"، ذات الشهرة العالمية في مجال الأمن السيبراني. كما وقعت اتفاقية مع شركة هواوي وحسام للتقنية في مجال الربط الشبكي في نقل البيانات بين أفرع وحدات أوكيو في سلطنة عمان. وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمعرض "كومكس" للتكنولوجيا 2022م.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب "أوكيو" مريم الشيباني نائب الرئيس للشؤون لتقنية المعلومات و التحول الرقمي بينما وقعها من جانب "تريند مايكرو" أسعد عرابي، المدير الإقليمي للشركة في منطقة الخليج، وتُعتبر هذه المبادرة أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني بالسلطنة خلال عام 2022م.

وبموجب مذكرة التفاهم ستسهم "تريند مايكرو إنكوربور" في إرساء أسس متينة لحماية كامل البنية الرقمية لمجموعة "أوكيو" فضلاً عن تعزيز قدراتها في قطاع النفط والغاز؛ من خلال تعزيز وتمكين الابتكارات والمساعدة على تزويدها بحلول رائدة على مستوى القطاع.

وستعمل "تريند مايكرو" لضمان أمن وحماية تسع وحدات أعمال تابعة لمجموعة "أوكيو" بالاستفادة من أفضل ممارسات وتقنيات الأمن السيبراني المتقدمة والاستراتيجيات الراسخة؛ لاسيما أن المجموعة تتمتع بحضور قوي في 17 دولة حول العالم.

حيث تغطي أوكيو عملياتها وأنشطتها سلسلة القيمة الكاملة، بدءاً من الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى تسويق المنتجات النهائية من الوقود والكيماويات وتوزيعها في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتؤشر الاتفاقية المبرمة مع "تريند مايكرو" لبدء مرحلة رقمية جديدة بالاستفادة من أحدث حلول الأمن السيبراني والخبرات التي تحقق النمو للمجموعة ضمن منظومة آمنة.

كما تعكس مذكرة التفاهم الجهود المستمرة التي تبذلها أوكيو لتزويد عملائها بأحدث الحلول والخدمات المستدامة الفريدة في قطاع الطاقة، وتعزيز التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وأهداف رؤية 2040م.

الجدير بالذكر أنّ هذه الشراكة تعتبر جزءا من شراكات سابقة جمعت بين مجموعة "أوكيو" و "تريند مايكرو" في السنوات السابقة، حيث جاءت لتكمل مسيرة النجاح في تأمين جميع وحدات المجموعة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة.

ويُعتبر هذا الاتفاق الأكبر في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني بسلطنة عُمان.

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عن أوكيو

تعد "أوكيو " شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

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الفاضل/ أحمد بن إبراهيم الحضرمي

مدير الاتصالات الخارجية بالإنابة، أوكيو

هاتف رقم 91767770 968 +