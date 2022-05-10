· رأفت طاهر يقود العمليات التشغيلية في السعودية للمنصة المتكاملة لحجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت

· تعتبر منصة أوكادوك المنصة الشاملة الوحيدة لحجز المواعيد والاستشارات الطبية الفورية المدمجة بشكل مباشر مع أنظمة السجلات الطبية والصحية الإلكترونية لمزودي خدمات الرعاية الصحية

· أثبتت المنصة كفاءتها في الحدّ من التغيّب عن المواعيد بنسبة تصل إلى 75%، وزيادة مستوى رضا العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين آلية حجز المواعيد، لتساهم في توفير نتائج أفضل من حيث الإيرادات ومخرجات الرعاية الصحية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أوكادوك، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت، عن تعيين رأفت طاهر في منصب الرئيس التنفيذي في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تعزيز نمو أعمال الشركة في المملكة.

ويمتلك رأفت خبرةً طويلةً تزيد عن 15 عاماً في مجال الإدارة في قطاع الرعاية الصحية، حيث شغل مؤخراً عدداً من المناصب الإدارية لدى نخبة من مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة في بي إس للرعاية الصحية في السعوديه ، والرئيس التنفيذي لمجموعة وان للرعاية الصحية، ومدير عام قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، ورئيس قسم العناية المركزة في كلية الطب بجامعة الملك سعود. كما عمل أيضاً كمستشار لوزارة الصحة السعودية و برنامج تحول القطاع الصحي و وحدة التحول الرقمي.

ويجلب رأفت معه خبرة طويلة ومعرفة معمقة بقطاع الرعاية الصحية لقيادة مسيرة النمو الاستراتيجية لأوكادوك في مختلف أنحاء المملكة، ومواصلة مسيرتها الحافلة بالنجاحات، إلى جانب تلبية احتياجات قطاع

الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، تهدف استراتيجية أوكادوك السعودية لتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها وكفاءتها، إلى جانب تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية للتمتع بحياة صحية سعيدة.

وبهذه المناسبة، قال رأفت طاهر، الرئيس التنفيذي لأوكادوك في المملكة العربية السعودية: "تهدف أوكادوك للارتقاء بمستوى جودة خدمات الرعاية الصحية للجميع، وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بالمملكة في تمكين مزودي خدمات الرعاية الصحية من تسخير قدرات التكنولوجيا لتعزيز نتائج الأعمال وتطوير مخرجات الرعاية الصحية فضلاً عن زيادة مستوى تفاعل ورضا العملاء".

وتعتبر منصة أوكادوك لحجز المواعيد والاستشارات الطبية الفورية عبر الإنترنت هي المنصة الشاملة الوحيدة المدمجة بشكل مباشر مع أنظمة السجلات الطبية والصحية الإلكترونية (HIS/EMR)، لتمكن المرضى من معرفة مدى توفر الأطباء بشكل فوري، وحجز مواعيد الفيديو والمواعيد الشخصية بسهولة ويسر دون الحاجة لأي دعم ومساعدة إدارية. وقد أثبتت تقنية أوكادوك أنها لا تقلل من الأعباء الإدارية وحسب، بل إنها تساهم في الحدّ من التغيب عن المواعيد بنسبة تصل إلى 75%، وزيادة مستوى رضا العملاء، كما أنها تساهم في توفير إيرادات جديدة من خلال خدمة الاستشارات عبر الإنترنت، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين آلية حجوزات المواعيد، وزيادة خيارات الدفع المتاحة للمرضى.

وتتيح المنصة للمرضى حجز المواعيد الطبية الافتراضية أو الشخصية في غضون 30 ثانية أو أقل، وتمكنهم من البحث عن الأطباء باستخدام اسم الطبيب والعيادة والتخصص واللغة المفضلة، والجنس، وبلد التعليم، والموقع. كما تتيح منصة أوكادوك للمرضى أيضاً تلقي إشعارات للتذكير بالمواعيد الطبية، كما يمكنهم إعادة جدولة المواعيد أو إلغاؤها أو حتى طلب موعد مبكر عبر الإنترنت.

وتعمل منصة أوكادوك على تلبية احتياجات المرضى والمؤسسات المزودة لخدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى الهيئات المسؤولة عن عمليات الدفع، بما في ذلك شركات التأمين والإدارة الخارجية. وتتوافق أعمال أوكادوك مع مختلف المعايير المحلية والدولية، حيث باتت أوكادوك أول منصة للخدمات الطبية عن بُعد متاحة بشكل مباشرة عبر 35 من أنظمة السجلات الطبية الالكترونية بما في ذلك إيبيك، وإنترسيستمز.

وحصدت أوكادوك مؤخراً جائزة الأفضل ضمن فئة منصات الرعاية الافتراضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل شركة الاستشارات العالمية كلاس للأبحاث. ويعتبر تطبيق الاستشارات الطبية عن بُعد الخاص بشركة أوكادوك من الحلول التقنية الموثوقة التي تعتمدها بعض أبرز الشركات المزودة للخدمات الصحية وشركات التأمين بما في ذلك، بوبا، وضمان، وميدكلينك، وميدكير، ومستشفى الإمارات، ويو إي ميديكال، ونوفوميد، ومستشفى وعيادات فاليان، ومدينة دبي الطبية.

وحققت أوكادوك انجازاً هاماً خلال العام 2021، تمثل في نجاحها في إدارة أكثر من أربعة ملايين حجز إلكتروني للمواعيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط، وإندونيسيا، بمعدل نمو بلغ سبعة أضعاف في أعداد المواعيد الإلكترونية بين العامين 2020 و2021.

وبعد الإطلاق الناجح لمنصتها للمواعيد ولاستشارات الطبية عن بُعد عام 2020، ومباشرة بعد انتشار أزمة كوفيد 19، نجحت أوكادوك في إدارة أكثر من 75000 استشارة طبية عن بُعد عبر تقنية الفيديو. كما نجحت المنصة بالاستعانة بأكثر من 1000 طبيب رعاية صحية عن بُعد، وشهدت نمواً بمعدل 34 ضعفاً في حجوزات الاستشارات الطبية والصحية عن بُعد، الأمر الذي أسهم في ضمان استمرار تلقي المرضى لخدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ومكن المؤسسات المزودة لخدمات الرعاية الصحية من مواصلة تقديم خدماتها وفق نظام العمل الهجين.

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حول أوكادوك:

تعتبر "أوكادوك"، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت مقرها الإمارات العربية المتحدة تساعد مقدمي الخدمة على التواصل بسلاسة مع مرضاهم.

بالنسبة للأنظمة والخطط الصحية، تعتبر "أوكادوك" شريكاً تقنياً يعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مشاركة المرضى و المحافظة عليهم. بالنسبة للمرضى، فهي عبارة عن نظام أساسي متعدد الإمكانات يقوم برقمنة تجربة المريض ويوفر الوصول إلى رعاية عالية الجودة، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

يحظى حل "أوكادوك" ذو العلامة البيضاء بالثقة من قبل مجموعات الرعاية الصحية والدافعين الرائدة في المنطقة باعتبارها الشركة الناشئة التي حظيت بأكبر تمويل على مستوى الشرق الأوسط، كما تهدف المنصة إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية للجميع.