أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الأوقاف و إدارة أموال القُصّر‎ (أوقاف أبوظبي) عن نقل مقرها الرئيسي إلى موقع جديد في أبوظبي، في خطوة تشكل محطة جديدة في مسيرة نموها المستمر والتزامها بالتميز في خدمة المجتمع.

ويقع المقر الجديد للهيئة الآن في الطابق السادس عشر ضمن مبنى "ضمان" الرئيسي، الكائن في شارع طنب الكبرى، الروضة - المعارض، أبوظبي. ويمكن للزوار الحصول على المساعدة فور وصولهم إلى مكتب الاستقبال في الطابق الأرضي، حيث يوجد فريق متخصص لتقديم التوجيهات اللازمة حسب الضرورة. وتستفيد أوقاف أبوظبي من المرافق والبنية التحتية المتطورة للمقر الجديد لتحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير المالي والاجتماعي في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول والكفاءة التشغيلية لدعم كافة الجهات المعنية من الأفراد والمؤسسات بأفضل صورة ممكنة.

وتزامناً مع انتقالها إلى مقرها الجديد، أطلقت أوقاف أبوظبي موقعها الإلكتروني الجديد (adawqaf.gov.ae)، وهي منصة رقمية شاملة توفر وجهة موحدة لكافة خدمات أوقاف أبوظبي والمعلومات المتعلقة بها.

يوفر الموقع الإلكتروني الجديد معلومات مفصلة حول الفرص الوقفيّة، ويتيح للمستخدمين المشاركة في مختلف المبادرات الاجتماعية. كما يتضمن أقساماً مخصصة لإدارة أموال القُصّر، وتحديثات آنية عن مشروعات ومبادرات أوقاف أبوظبي المختلفة.

وتستمر جميع خدمات أوقاف أبوظبي في العمل بسلاسة من الموقع الجديد، مما يضمن استمرار تقديم الدعم للمستفيدين والشركاء دون انقطاع.

نبذة عن أوقاف أبوظبي

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

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