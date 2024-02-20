دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2024: أعلنت أوركلا الهند عن توسيع حضورها في الشرق الأوسط من خلال إطلاق شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتخذ الشركة الجديدة من دبي مقراً لها وستقوم بتقديم تجارب الطهي الهندية للمستهلكين في المنطقة. تأتي الشركة الجديدة محملة بتاريخ عريق و العلامات التجارية لإم تي آر وإيسترن ذات الشهرة الواسعة، حيث تحظى العلامتين التجاريتين بشهرة وشعبية كبيرتين في المطبخ الهندي. يتزامن الإعلان عن إطلاق الشركة الفرعية الجديدة هذا مع إعلان أوركلا الهند الأخير عن إعادة تنظيم نفسها في 3 وحدات هي إسترن وإم تي آر والأعمال الدولية.

أظهرت أوركلا الهند أداءً استثنائياً في المنطقة، حيث حققت معدل نمو ملحوظ قدره 15 ٪ في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن الشرق الأوسط يشكل جزءًا كبيرًا، 70 ٪، من إجمالي الأعمال التجارية الدولية لأوركلا الهند. من خلال هذا الإطلاق، تريد شركة أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا الاستفادة من بصمتها الواسعة في مجال البيع بالتجزئة التي تغطي أكثر من 20000 متجر في المنطقة، لزيادة تسريع نموها.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الشركة الفرعية الجديدة قال أشفين سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي في أوركلا الهند: "يؤكد إطلاق أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، على الاهتمام الذي نوليه لمنطقة الشرق الأوسط. يسعدنا أن نقدم تراثنا الغني من التميز في الطهي الهندي من خلال العلامات التجارية إم تي آر وإيسترن للمستهلكين في المنطقة. كما يسعدني بشكل خاص النجاح الأخير الذي حققته مجموعة التوابل العربية الشرقية التي تضاعفت مبيعاتها 10 مرات في السنوات الثلاث الماضية، يؤكد على إعجاب المستهلكين العرب المحليين بهذا المنتج ".

تبرز التوابل والماسالا من بين المنتجات الأكثر مبيعًا، باعتبارها الأكثر شعبية، تليها بفارق ضئيل عروض وجبات الإفطار والمشروبات والحلويات الهندية. يضاف إلى ذلك النمو الكبير الذي تشهده الشركة من خلال أحدث منتجاتها، مجموعة التوابل العربية الشرقية. تركز أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بشدة على فهم سمات المجتمع المحلي وتخصيص منتجاتها لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين في هذه المنطقة.

يشمل التزام أركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا تجاه الشرق الأوسط ما هو أبعد من المعاملات التجارية. حيث ساهمت الشركة بفعالية في المنطقة من خلال توفير فرص العمل، والاستفادة من شبكة الموارد محلية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

تختص أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أوركلا الهند، بتقديم تجارب طهي هندية أصيلة للمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تتخذ الشركة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتشمل مجموعة منتجاتها الواسعة أكثر من 300 منتج تحمل العلامات التجارية لأم تي آر و إيسترن التي تحتل مكانة بارزة في سوق المأكولات الهندية الأصيلة.

تقدم أوركلا الهند والشرق الأوسط وافريقيا مجموعة شاملة من المنتجات، من التوابل والماسالا إلى الوجبات الجاهزة والمشروبات، تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.

تركز أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بشدة على فهم سمات المجتمع المحلي وتخصيص منتجاتها لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين في هذه المنطقة. ولهذا قدمنا مجموعة عربية خاصة من التوابل والماسالا لتناسب أذواق وتفضيلات المستهلكين العرب. يضمن هذا النهج المصمم خصيصاً أن يكون لعروض الشركة صدى عميق لدى المستهلكين في الشرق الأوسط، ويعكس الالتزام بأصالة الطهي والابتكار في المنطقة.

تمتلك الشركة شبكة توزيع مباشرة قوية تغطي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وتشمل أكثر من 20000 منفذ بيع بالتجزئة.

نبذة عن أوركلا الهند

اوركلا الهند هي واحدة من 12 شركة ضمن محفظة شركة أوركلا إيه إس إيه، وهي شركة استثمار صناعي مقرها في أوسلو، النرويج. تدير أوركلا الهند مجموعة من العلامات التجارية الهندية الرائدة في مجال الأغذية المحلية. وتتألف من 3 وحدات أعمال هي: إم تي آر وإيسترن وإنترناشونال بيزنس s.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال:

نورا طباع

noura@matrixdubai.com