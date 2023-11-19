تحسين خدمات تنظيم الأسرة من أهم مقومات صحة الأم والطفل... والشراكة الجديدة تشكل خطوة هامة نحو دعم هذه الخدمات في إطار رؤية مصر 2030 .

القاهرة: أعلنت أورجانون - الشركة العالمية للرعاية الصحية - عن شراكة استراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي هيئة الأمم المتحدة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية، من خلال توقيع اتفاقية تهدف إلى توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة في مصر، وإتاحة الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

يأتي هذا التعاون كجزء من مبادرة أورجانون العالمية "خطتها سر قوتها"، والتي تهدف إلى تمكين النساء من الوصول الشامل إلى خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بها، مع التركيز على الحد من الحمل غير المخطط له، وضمان إتاحة الفرصة لجميع النساء والفتيات للتخطيط لمستقبلهن.

ويُعد الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو مواجهة التحديات التي تواجه ملف تنظيم الأسرة في مصر، والاستفادة من كفاءة وخبرة شركة أورجانون الواسعة في مجال الصحة الإنجابية، والتي تمتلك ملف متنوع يحتوي على أكثر من 60 منتجًا، جنبًا إلى جنب مع التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم حملات التوعية حول الحمل الآمن والمخطط له، ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يقدم حلولاً رائدة، بما في ذلك منصات التعليم الرقمي لتعزيز تقديم الرعاية الصحية بشكل اوسع وأكثر فعالية.

تسعى هذه الشراكة إلى خفض الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر بشكل كبير، وكذلك رفع معايير خدمات تنظيم الأسرة، والتواصل مع الفئات الأكثر احتياجا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة مقدمي الرعاية الصحية، وستتم عملية تقييم شاملة لقياس نجاح برامج التوعية وفعالية مبادرات التدريب.

في هذا السياق، قال د. طارق أبو العنين، مدير شركة أورجانون في مصر: "تعاوننا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يتجاوز كونه مجرد شراكة، لكنه يعكس رؤية موحدة لمستقبل مصر، وتعزيز صحة النساء وخلق حاضر ومستقبل أفضل وأكثر صحة لكل امرأة، فإننا حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا، خاصة أننا نؤمن بأن صحة النساء تتطلب جهودًا مشتركة وتعاون وثيق، وتعتبر هذه المبادرة شهادة على جهودنا المستمرة في مجال تمكين النساء في جميع أنحاء مصر، وضمان وصولهن إلى الخدمات الشاملة لتنظيم الأسرة."

من جانبها، قالت فريديريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "إن التعاون مع أورجانون يعزز إمكانيات الوصول والتأثير في هذا المجال، و تحقق هذه الشراكات تغييرًا ملحوظًا على أرض الواقع، حيث تساهم في سد الفجوات في مجال الرعاية الصحية وضمان الوصول إلى عدم وجود أي احتياجات غير ملباة لتنظيم الأسرة في مصر. كما أن العمل سوياً يساهم في تحقيق فارق في الحاضر، ونمهد الطريق للأجيال القادمة من أجل مستقبل أفضل."

تنشأ العقبات التي تعترض تحقيق أهداف تنظيم الأسرة بسبب الوصول المحدود إلى المعلومات، بالإضافة إلى المفاهيم الثقافية الخاطئة، ومقاومة العائلة والشركاء، ومع ذلك تظل أحد المقومات الهامة في هذا المجال هي الرؤية والاستراتيجية القوية التي تتبناها الحكومة المصرية بشأن خدمات تنظيم الأسرة، حيث تقوم الحكومة بالعديد من حملات التوعية، وتخصيص ميزانية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للصحة والسكان لعام 2030، ومن بين أهدافها زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.2%.

تهدف أورجانون من خلال العمل مع رواد التغيير والشركاء إلى تقديم وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول صحية تعزز صحة وحياة النساء، وستساعد اتاحة الأدوات والموارد والخيارات في دعم النساء المصريات بما يتيح لهن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن الإنجابية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة.

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