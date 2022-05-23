الشراكة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من المساهمة في بناء مجتمع مزدهر أكثر استدامة وشمولية

أعلنت مبادرة "أورانج كورنرز" وشركة "أسترازينيكا" عن إبرام شراكة جديدة بهدف تقديم الدعم لبرنامج "أورانج كورنرز" في المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية والذي يركز على إرساء الأسس لبيئة داعمة لرواد الأعمال الشباب.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "أسترازينيكا" مسؤولية تمويل البرنامج من خلال "برنامج صحة الشباب" التابع للشركة، وهو برنامج للاستثمار الاجتماعي الشامل والمتكامل ويركز على تثقيف المراهقين حول مختلف جوانب الصحة والعافية. كما ستشارك "أسترازينيكا" أيضاً في برنامج "أورانج كورنرز" الإرشادي، لتقدم بذلك الدعم لرواد الأعمال الشباب.

وتهدف مبادرة "أورانج كورنرز" إلى تحسين آفاق فرص العمل المتاحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. وتنشط "أورانج كورنرز" في 14 دولة مختلفة عبر مجموعة من 17 مركزاً وتواصل زيادة عدد هذه المراكز. ويعمل البرنامج على إنشاء بيئات داعمة للشباب وزاخرة بفرص العمل وريادة الأعمال. وعلاوة على ذلك، تعمل "أورانج كورنرز" على غرس مبادئ وقيم ريادة الأعمال بين الشباب وتوفر فرص الرعاية وتسريع الأعمال وإمكانية الوصول إلى التمويل وأنشطة التعليم والتدريب ودعم جهود تطوير السياسات ومواجهة تحديات الأعمال، وسط مشاركة فاعلة من قبل سفارات مملكة هولندا وشركاء القطاع الخاص على غرار "أسترازينيكا".

وبهذه المناسبة، قال رامي إسكندر، رئيس شركة "أسترازينيكا" في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي: "تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية أحد أكثر الشرائح السكانية شباباً وأفضلها تعليماً حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، يعاني هؤلاء الشباب من تحديات البطالة. ومن خلال تقديم الدعم لبرامج ’أورانج كورنرز‘ في الأردن والأراضي الفلسطينية، نأمل أن نوفر لرواد الأعمال الشباب سبل الدعم والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النمو، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى شبكة واسعة من الخبرات والتجارب ومساعدتهم في تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى أعمال مزدهرة".

وبدوره، قال هاري فيرفاي سفير مملكة هولندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية: "تنطوي مسائل الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الشباب على أهمية خاصة بالنسبة لنا، وتشكل مرتكزات رئيسية لمشاريع هولندا الساعية لتنمية القطاع الخاص ودعمه بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني. ولاشك أن مبادرة ’أورانج كورنرز‘ تجسد أحد أبرز البرامج الهولندية وأكثرها طموحاً نظراً لتركيزها على هذه الجوانب، حيث نجحت بتحقيق نتائج ملموسة في 14 دولة و20 مدينة في المنطقة حتى الآن".

ومنذ إطلاقه في عام 2010، نجح "برنامج صحة الشباب" من "أسترازينيكا" في الوصول إلى أكثر من 40 مليون شاب وتزويدهم بمعلومات حول السلوكيات الخطيرة التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد "برنامج صحة الشباب" في صقل مهارات القادة الشباب وتطوير المؤسسات الداعمة لهم من خلال برامج الإرشاد والمنح الدراسية والمنح المالية وفرص التعلّم، سعياً لترسيخ وعي جماعي مستدام حول أهمية تحسين صحة الشباب.

ومن خلال الشراكات المبرمة مع أكثر من 30 مؤسسة غير ربحية حول العالم، درّب "برنامج صحة الشباب" أكثر من 190 ألفاً من الشباب على العمل الإيجابي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 74 ألفاً من عاملي قطاع الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على رعاية صحة المراهقين. وينشط "برنامج صحة الشباب" حالياً في 34 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات حول "برنامج صحة الشباب" من "أسترازينيكا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: yhp.astrazeneca.com.

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لمحة عن "أورانج كورنرز"

تدار مبادرة "أورانج كورنرز" بواسطة "وكالة المشاريع الهولندية" بتفويض من وزارة الخارجية الهولندية. ويتم إطلاق كل واحد من برامج المبادرة بواسطة السفارة الهولندية المحلية أو ممثل عن مملكة هولندا في الدولة المعنية وفق تعاون وثيق مع الشركاء المحليين. وتهدف "أورانج كورنرز" إلى تحسين مشهد فرص العمل بالنسبة للشباب وإنشاء بيئات داعمة للشباب وزاخرة بفرص ريادة الأعمال والتوظيف. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.orangecorners.com؛ ومتابعة قنواتنا على منصتي "لينكد إن" و"فيسبوك" (@orange corners).

نبذة عن "أسترازينيكا"

تعد "أسترازينيكا" شركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية، تستند في عملها إلى أحدث العلوم وتركز على استكشاف وتطوير والطرح التجاري للأدوية القائمة على الوصفات الطبية في مجالات علم الأورام والمستحضرات الدوائية لأمراض القلب والشرايين والكلى والاستقلاب والجهاز التنفسي والمناعة. تتخذ "أسترازينيكا" من كامبريدج بالمملكة المتحدة مقراً لها، وتزاول نشاطها في أكثر من 100 دولة، ويستفيد من علاجاتها المبتكرة ملايين المرضى حول العالم. ولملزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: astrazeneca.com ومتابعة حساب الشركة على منصة "لينكد إن".

"برنامج صحة الشباب" من "أسترازينيكا" هو برنامج عالمي للوقاية من الأمراض، ويوجه تركيزاً كبيراً نحو الشباب واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً، ويعيشون في بيئات معرضة للخطر وتفتقر إلى الموارد الضرورية حول العالم. ويهدف البرنامج إلى الوقاية من أكثر الأمراض غير السارية شيوعاً، على غرار السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي واعتلال الصحة العقلية.

ويتم تنظيم البرنامج بالشراكة مع مؤسسة "بلان إنترناشيونال" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتحظى بدعم أبحاث معمقة تجريها كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، ونجح البرنامج بالوصول إلى أكثر من 30 دولة و40 مليون شاب* وتوعيتهم حول السلوكيات الخاطئة التي تضعهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض غير السارية. ويسعى البرنامج لتطوير بيئات آمنة تحمي الشباب وتوفر لهم كافة سبل الدعم الممكنة، وتقود لاتخاذ قرارات صائبة حول صحتهم.

وينفرد البرنامج بمنهجية عمله الشاملة والمتكاملة، إذ يجمع بين الأنشطة والبرامج الاجتماعية، والبحوث والدعم ويحرص على صقل مهارات القادة الشباب. ويندرج "برنامج صحة الشباب" في إطار التزام "أسترازينيكا" بتقديم الرعاية الصحية بمعايير مستدامة واستخدام قدراتها لتعزيز الأنظمة الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

للاستفسارات والتواصل:

مبادرة "أورانج كورنرز"info@orangecorners.com

"أسترازينيكا" mediamea@astrazeneca.com