لإدارة مبيعات مشاريعها في مصر وعُمان والمغرب وسويسرا والمملكة المتحدة ومونتينيجرو

خبرة واسعة في بناء المدن المتكاملة على مدار أكثر من 33 عاما في ثلاث قارات حول العالم

سجلت إيرادات تقدر 581.5 مليون دولار أمريكي في 2021 بزيادة قدرها 39.6% عن العام 2020

حققت ​​أعلى مبيعات عقارية خلال العام الماضي، مسجلة مبيعات عقارية تقدر بـ717.4 مليون دولار أمريكي في 2021 بزيادة قدرها 57,7% مقارنة بـالعام المالي 2020.

‫ أعمال تطوير رئيسية في أندرمات-سيدرون في سويسرا: منتجعات فايلVail Resorts تستثمر 160.9 مليون دولار أمريكي مقابل حصة بنسبة 55٪ في منتجع التزلج أندرمات – سيدرون سبورت أي جي Anermatt-Sedrun Sport AG

دبي: أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، المطور العقاري الرائد في بناء المدن المتكاملة حول العالم، عن افتتاح أول مقر مبيعات دولي لها في إمارة دبي، لإدارة مبيعاتها في الاستثمار العقاري والسياحي، ومشاريعها في مصر، وعُمان، والمغرب، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ومونتينيجرو، وذلك للتواصل مع عملائها بشكل أفضل. وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الجديد الذي يقع في منطقة الخليج التجاري، خلال مؤتمر صحفي نظمته أوراسكوم للتنمية اليوم (الخميس)، بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وحشد من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

وسجلت أوراسكوم للتنمية القابضة، قفزة نوعية والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، حيث استطاعت أن تحقق ​​أعلى مبيعات عقارية خلال العام الماضي، مسجلة مبيعات عقارية تقدر بـ717.4 مليون دولار أمريكي في 2021 بزيادة قدرها 57,7% مقارنة بـالعام المالي 2020. ومع تحقيق الوجهة السويسرية مبيعات عقارية تصل إلى 131.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021، وصل إجمالي الشركة إلى 849.2 مليون دولار أمريكي.

نقطة التقاء وتواصل:

وصرح عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للتنمية القابضة قائلا: "يسعدنا افتتاح أول مكتب مبيعات دولي لنا في دبي لإدارة مبيعاتنا على مستوى مدننا المتكاملة ومشروعاتنا في 6 دول كخطوة محورية لنصبح أقرب إلى عملائنا، من خلال تقديم خدمات بمعايير دولية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث وقع الاختيار على إمارة دبي لأنها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية تعيش على أراضيها، بالإضافة إلى ريادة الإمارات في دول العالم كأفضل وجهة استثمار عقاري للمقيمين في عام 2022.

خبرة واسعة

وأضاف الحمامصي: “نمتلك خبرة واسعة في بناء المدن على مدار أكثر من 33 عاماً، و تقوم استراتيجية أوراسكوم للتنمية على تحويل المناطق والأراضي غير المستغلة من صحراء أو حقول إلى مدن متكاملة نابضة بالحياة بالاعتماد على محاور رئيسية أساسها بأن تكون المدن متكاملة ومجهزة بكافة المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات المختلفة لكافة الأفراد من مدارس، ومستشفيات، ومراكز تسوق، ونوادٍ رياضية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عن تطبيق معايير ومقاييس الاستدامة البيئية، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة."

محفظة كبيرة من المشاريع

وتمتلك أوراسكوم للتنمية محفظة كبيرة من المشاريع، منها مشروع منتجع الكوف روتانا في دولة الإمارات الذي تم الانتهاء منه وتسليمه على مساحة 300,000 متر مربع، ويعد أحد أفضل فنادق مجموعة أوراسكوم للتنمية كان واحد من أفضل الوجهات الفندقية أداءً للمجموعة في عام 2021 حيث ارتفعت نسبة الإشغال بنسبة 34.1% لتصل إلى 55% خلال 2021 مقارنة بعام 2020. وشهد الفندق انتعاشا مع انتعاش السياحة من وباء الكورونا وعودة السفر.

ففى مصر تبلغ محفظة الأراضي 50.25 مليون متر مربع موزعة كالتالي:

مدينة الجونة والتى تعد أيقونة مدن اوراسكوم للتنمية والوجهة السياحية الأهم في منطقة البحر الأحمر وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتتمتع بطبيعة ساحرة ومرافق وبنية أساسية تجعلها قبلة للفعاليات الرياضية والفنية الدولية والإقليمية على رأسها "مهرجان الجونة السينمائي" الذي يتم تنظيمه على مدار 5 سنوات، وبطولة "الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات" على مدار 9 سنوات، فضلاً عن المناخ المناسب للعديد من الفعاليات الرياضية على رأسها "نصف ماراثون الجونة" و"مهرجان الجونة للرياضات المائية". وتعد الجونة أول مدينة صديقة للبيئة فى الشرق الأوسط منذ عام 2014، حيث تطبق فنادق المدينة العديد من الإجراءات الخاصة بالاستدامة البيئية من ضمنها أنه يتم ري أكثر من 75% من المناطق بمياه معاد تدويرها، و100% خالية من حقائب البلاستيك كما أنها تحتوي على 18 محطة لتحلية المياه. وتستخدم مدينة الجونة تقنيات صديقة للبيئة في أعمال البناء المختلفة، وساهمت الطرق المستخدمة فى تخفيض ثانى أكسيد الكربون واستهلاك الوقود والمياه. وتضم مدينة الجونة 18 فندق، و2 موانئ لليخوت، 2 ملعب جولف والعديد من المدارس ونادي اجتماعي ورياضي.

هذا وارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة 72.5% لتصل الي 254.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021

مدينةO West هي أحدث إطلاق لشركة أوراسكوم للتنمية وأول دخول لها في سوق السكن الأول في غرب القاهرة، حيث تجمع مدينة O West كل تفاصيل الحياة وتهدف لتقديم تجربة فريدة من نوعها في قلب 6 أكتوبر. وتقع مدينة O West على مساحة 4.23 مليون متر مربع، وقامت بتصميمها شركة HOK، التي تعد واحدة من أكبر شركات التصميم المعماري عالميا. وتتميز O West بتصميم وتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء مع تقسيم المدينة الى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية مع توافر كافة المرافق والخدمات الحيوية ومنها أماكن لركوب الدراجات وممرات مخصصة للمشي ليستمتع السكان بتجربة حياتية فريدة.

تقدم O West مجموعة متنوعة من الوحدات المتكاملة والواجهات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين، وتتوافر بها جميع الخدمات والمرافق المطلوبة لتوفير تجربة معيشية متكاملة. حيث تغطي الوحدات السكنية 3.7 مليون متر مربع من مساحة المدينة. كما تم افتتاح قطاع تعليمي يمتد على مساحة تزيد عن 91,311 مترًا مربعًا ويضم خمس مدارس دولية كبرى، وقد تم بالفعل افتتاح مدرستين منها في عام 2022 لدعم الأنظمة التعليمية البريطانية والأمريكية والألمانية، بينما تم تخصيص حوالي 10000 متر مربع للمنطقة الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد نادي O West الرياضي أكبر نادي رياضي في غرب القاهرة وتم بناؤه على مساحة 172.200 متر مربع، بالإضافة إلى مرافق تجارية حديثة تزيد مساحتها عن 190 ألف متر مربع. وقد رسخت مدينة O West مكانتها الرائدة في غرب القاهرة وسجلت 249.6 مليون دولار أمريكي في المبيعات السكنية خلال عام 2021، بزيادة قدرها 39.5٪ مقابل 178.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

وفيما يخص مدينة مكادى هايتس، بخليج مكادى بالبحر الأحمر فهى تقع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي على مساحة 3.75 مليون متر مربع، ويعتمد التصميم الرئيسي لمكادي هايتس على خلق تناغم بين موقع المدينة المتميز بقلب خليج مكادى، والمساحات المتوفرة، مع تحقيق التوافق بين البيئة والموارد المتاحة لتعزيز الاتساق الحضرى الذي يركز على العملاء واحتياجاتهم بما يوفر لهم حياة متكاملة. ومؤخرا، أطلقت المدينة التصميم الرئيسي بالتعاون مع شركة EDSA العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تم استغلال الطبيعة الساحرة لخليج مكادى باعتباره خليج بحري ذو طبيعة تتميز بالهدوء، لتشييد الوحدات السكنية بمستويات مختلفة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي للأرض الذي يصل إلى 78 متراً عن سطح البحر حتى يستمتع العملاء برؤية مميزة للبحر الأحمر. وتستعد مكادي هايتس لتنظيم واستضافة مهرجان عالمي للموسيقي في الشرق الأوسط حيث سيتم تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية مع صناع الموسيقي العالميين والمحليين. وواصلت مكادى هايتس نموها الإيجابي وغير المسبوق، حيث سجلت زيادة في المبيعات العقارية بنسبة 158.1% لتصل إلى 74.4 مليون دولار أمريكي خلال 2021.

وفى سلطنة عُمان متمثلةً في شركة موريا للتنمية السياحية، يقع مشروع هوانا صلالة على مساحة 13.6 مليون متر مربع ويضم ثلاث فنادق بسعة أكثر من 1110 غرفة وأول حديقة مائية في السلطنة ومرسى يضم 170 رصيفاً فضلا عن منطقة خدمات تجارية. وبلغت المبيعات عقارية في المشروع 11.2 مليون دولار أمريكي بالرغم من استمرار إجراءات الغلق بسبب جائحة كورونا. وتم مؤخراً إطلاق مشروع Laguna Gardens – Azure الذي يضم مجموعة مميزة من الفلل الفاخرة مطلة على البحيرة الهادئة مع حدائق ومسابح خاصة، فضلا عن المساحات الشاسعة من الحدائق عبر البحيرات فى منظر خلاب متميز. وتتميز مدينة هوانا صلالة في شرق عمان بتصاميم منازلها وأحيائها الفريدة من نوعها على خلفية جبلية، مع بحيرات رائعة، وشواطئ رملية بيضاء بطول 7 كيلومترات وحدائق مورقة ليستمتع بها السكان.

وفيما يخص جبل سيفة في سلطنة عُمان تبلغ المساحة الاجمالية 6.2 مليون متر مربع على بعد 40 دقيقة من العاصمة العمانية مسقط ويضم فندق سيفاوي بوتيك بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من شقق وفيلات فاخرة ذات اطلالة وموقع متميز على ملعب الجولف وبحر عُمان، كما تضم مرسى لليخوت من 84 رصيفاً. ونجحت أوراسكوم في تحقيق زيادة في صافي المبيعات بنسبة 3.0% خلال عام 2021 لتصل الي 29.7 مليون دولار أمريكي.

منتجع شبيكة، المغرب شبيكة هي مكان ذو جمال غير مستغل، حيث تجمع مناظرها الطبيعية الفريدة بين المحيط والجبال والرمال، والتي تشارك في تشكيل هندستها المعمارية. موقعها مثالي على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب أغادير، مباشرة أمام جزيرة الكناري في فويرتيفنتورا على المحيط الأطلسي، تبلغ مساحة شبيكا 15.0 مليون متر مربع. تماشياً مع اتفاقية التنمية المستدامة الموقعة مع الحكومة المغربية ورؤية المغرب 2020، تهدف شركة أوراسكوم للتنمية إلى تطوير حركة سياحية ديناميكة للتنمية الاجتماعية والثقافية من شأنها دمج السكان المحليين في ولايات جنوب المغرب.

مدينة "أندرمات"، سويسرا على مساحة 1.57 مليون متر مربع وارتفاع 1444 متراً فوق سطح البحر فضلا عن قربها من جبال الألب وموقعها الاستراتيجي على بعد 90 دقيقة بالسيارة من زيورخ وساعتين من ميلانو. وتطبق مدينة اندرمات معايير الاستدامة البيئية من حملات نظافة وتوفير الطاقة بين ساكنيها والزائرين للحفاظ على الطبيعة الساحرة المتميزة لجبال الألب. وتتضمن المدينة أكثر من 500 وحدة سكنية، وملعب جولف من 18 حفرة مطابق لمعايير المسابقات الدولية وتناسب مدينة أندرمات عشاق التزلج عن طريق 180كم ممرات تزلج، تضم أندرمات فندقين فاخرين هما Chedi Andermatt وRadisson Blu Hotel Reussen. ويعد فندق Chedi Andermatt من أهم الفنادق الأوروبية، الذي نجح في الحصول على تصنيفات متميزة من مجلة Forbes للعديد من المرات. وتتميز سويسرا بنمو متزايد فى قيمة العقارات مع تكاليف شراء منخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على الملكية الاجنبية. ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 58.4٪ لتصل إلى 131.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021 مقابل 83.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت Andermatt Swiss Alps AG (ASA) مؤخرًا مع شركة Vail Resorts Inc.، أكبر مشغل لمنتجعات التزلج في العالم، ومقرها في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث ستستثمر Vail Resorts ما يقرب من 160.9 مليون دولار أمريكي مقابل حصة 55٪ في Andermatt- Sedrun Sport AG. سيتم إعادة استثمار المبلغ الكامل للمعاملة واستخدامه للتوسع الإضافي في الوجهة. وستستمر Andermatt Swiss Alps AG (ASA) في حيازة ما يقرب من 40 ٪ من الأسهم في الشركة.

ويقع منتجع لوستيكا باي، مونتينيجرو، على مساحة إجمالية تقدر ب6.9 مليون متر مربع. ويقدم المنتجع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، سواء من الشقق المطلة على البحر، أو المنازل الساحرة على التلال، أو الفيلات الخاصة والحصرية. ويعتبر منتجع لوستيكا وجهة متكاملة يمتد على طول ساحل 7 كيلومترات ويتميز بممشى خشبي بطول 4.9 كيلومترات. ويضم خليج لوستيكا ايضا مرسى فاخر يضم حاليا 86 مرفأ وبسعة نهائية مستقبلية تبلغ 143 مرفئ. كما يضم فندق Chedi بسعة 111 غرفة. ونجحت أوراسكوم في تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات العقارية بنسبة 356.3% لتصل إلى 63 مليون دولار أمريكي عام 2021

وبالشراكة مع شركة إيكو-بوس فى المملكة المتحدة، تقدم أوراسكوم للتنمية منتجع "ويست كاركلاز جاردينز " (West Carclaze Garden (WCGV)). التي تشغل مساحة 6.54 مليون متر مربع حيث بدأت كجزء من مسابقة "المدن البيئية" التى تنظمها الحكومة البريطانية لتعزيز نمو المجتمعات المستدامة بمساحة 500 فدان على البحيرات، و1500 منزل موفر للطاقة. ويعتبر مشروع سكني متكامل يستهدف بشكل رئيسي السوق العقاري والسكان المحليين. ويتكون المشروع من 1500 -1800 منزل حول مساحات خضراء واسعة وبحيرات للترفيه، ومدرسة ابتدائية، ومنطقة مباني إدارية ومركز تجاري، فضلاً عن محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7.5 ميجاوات.

وتم تصنيف المشروع على انه مدينة صديقة للبيئة تدعمه الحكومة البريطانية "Garden Village" و تم منحه ايضاً “Eco-Town" من قِبل حكومة المملكة المتحدة وهو قيد الدراسة للحصول على "مدينة صحية" -“ - “Health Townمن قبل الخدمة الصحية الوطنية (NHS). ترتبط كل هذه التصنيفات بالمبادرات التي تدعمها حكومة المملكة المتحدة في سياق خطتها الطويلة الأجل لتوفير الإسكان الجماعي لتلبية الطلب الكبير وتوفير مساكن متوسطة التكاليف وتعزيز مبادئ الاستدامة والحياة الصحية. إن نجاح Eco-Bos في تحقيق هذه التسميات يعطي للمشروع رؤية واضحة ومكانة كبيرة في السوق العقاري وأيضًا يجعله يمتاز بالدعم الحكومي الكبير والحصول على بعض التسهيلات التمويلية. وتحقق المنازل أعلى المعايير البيئية، وحصلت على تصنيف EPC A. وبلغت المبيعات عقارية في المشروع 34.4 مليون دولار أمريكي خلال 2021.

جدير بالذكر ان شركة أوراسكوم للتنمية القابضة تهدف من خلال مكاتب المبيعات الدولية والتي تم افتتاح أول فرع منها في امارة دبي الى تشجيع التصدير العقاري على مستوى جميع وجهاتها في 3 قارات مما يساهم في تنمية القطاع العقاري وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة من 14 وجهة متنوعة على مستوى عالمي ومنها 11 وجهة في مراحل تطوير متقدمة.

* سعر صرف العملة المستخدم 1.08 دولار أمريكي لكل فرنك سويسري واحد.

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