بخُطى ثابته نحو المستقبل

توقعات اتجاهات عام 2024 في قطاع العقارات، وقطاع السياحة والضيافة بما في ذلك التوقعات بارتفاع عدد المسافرين المستقلين و المسافرين الرقميين(Digital Nomads)

إطلاق منصة أوراسكوم الرقمية الجديدة في افتتاح حصري في دبى لتلبية احتياجات الوسطاء وتمكينهم من اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات في بيئة السوق المتغيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة أوراسكوم للتنمية، وهي شركة التطوير العقاري الدولية الرائدة والمتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتطلع إلى اتجاهات قطاعي العقارات والضيافة في عام 2024 وتطلق منصة رقمية جديدة لتلبية احتياجات الوسطاء العقاريين.

نشأت شركة أوراسكوم للتنمية من رؤية طموحة منذ أكثر من 30 عامًا - لإنشاء وجهة خلابة ومميزة على ساحل البحر الأحمر في مصر، لتصبح الآن مدينة الجونة والتي تعتبر من أفضل الوجهات في المنطقة. تمتد مساحة أراضي شركة أوراسكوم للتنمية على أكثر من 100 مليون متر مربع، والتى تم تطوير 40% منها إلى مدن متكاملة تضم مجتمعات مزدهرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ عام 1989، أصبحت مدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر مثالًا يحتذى به في تطوير الوجهات ذات المستوى العالمي، وأثبتت أوراسكوم للتنمية نجاحاتها بمشاريع متنوعة مثل هوانا صلالة في عُمان، وأندرمات جبال الألب في سويسرا، وذا كوف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو. ويعد نموذج أعمال الشركة فريدًا من نوعه حيث تقوم بإدارة وسائل الراحة والبنية التحتية والمرافق الخاصة بها بدءًا من ملاعب الجولف والمراسي والمناطق التجارية إلى المدارس والمستشفيات في جميع وجهاتها.

وكشفت شركة أوراسكوم للتنمية، التي تتمتع بخبرة في تحديد توجهات السوق ودمجها في النهج الذى تتبعه الشركة في تطوير وجهاتها، عما تعتبره الاتجاهات التي سترسم ملامح كل من قطاعات الضيافة والعقارات والتنمية لعام 2024:

•زيادة في فئة المسافرين المستقلين – ارتفاع عدد من يطلق عليهم المسافرين الأحرار والمستقلين، الذين يبحثون عن رحلات استكشافية ذات تجربة فريدة. حيث تستعد شركة أوراسكوم للتنمية لتلبية هذا الاتجاه من خلال تطوير وتجهيز الوجهات بصورة تتوافق مع تطلعات ورغبات المسافرين الباحثين عن مغامرات تجريبية شخصية.

• المسافرين الرقميين: تبحث هذه الفئة على مساحات داخل المنازل لتخصيص مكتب للعمل وتخطيط هذه المساحات بشكل يسمح بإضافة شاشات متعددة الاستخدام. بالإضافة إلى التطلع إلى المناطق الأكثر تميزاً في بيئات خلابة وبعيدة عن وسط المدينة المزدحم. ومن هذا المنطلق تركز وجهات شركة أوراسكوم للتنمية على توفير التوازن بين العمل والحياة، من خلال مساحات عمل حديثة ومنازل تضم مكاتب منزلية، بالإضافة إلى المحلات التجارية ومناطق الاستجمام التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

• الحياة التي تركز على الطبيعة: ينجذب العملاء المهتمين بشراء المنازل بشكل متزايد إلى العقارات التي تنسجم بشكل متكامل وبسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة. وتدرك شركة أوراسكوم للتنمية هذا التطلع وتلتزم بإنشاء مساحات سكنية تتناغم مع البيئة، وتوفر للمقيمين الهدوء وجمال الطبيعة داخل مساحات معيشتهم.

• التواصل مع المجتمع: هناك طلب متزايد على المجتمعات ذات المرافق ووسائل الراحة التي تعزز الروابط الإنسانية الحقيقية، وبناءً على ذلك تم تصميم مدن شركة أوراسكوم للتنمية بحيث تحتوي على مناطق ترفيهية ومساحات طبيعية - والتي تضم المحلات التجارية والمتنزهات والمراكز الرياضية - حيث يمكن للسكان التواصل وبناء صداقات للحفاظ على نمط الحياة الاجتماعية.

وتعقيبا على ذلك قال عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية: “نتوقع أن تشمل الاتجاهات المتعلقة بقطاعات العقارات والسياحة والضيافة لعام 2024، المزيد من المسافرين المستقلين ومشتري المنازل الذين يسعون إلى التواصل مع الطبيعة والمجتمع. ولتلبية هذه المتطلبات المتغيرة، سنواصل التزامنا بأن نكون شركة رائدة عالميًا في تطوير الوجهات المتكاملة والمستدامة. بالإضافة الي بناء المنازل أو الفنادق، نقوم بصياغة تجارب معيشية تتماشى مع الاحتياجات والتطلعات المتطورة للمجتمع المعاصر. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في تعزيز علاقاتنا مع عملاءنا، ودراسة احتياجاتهم، ودعم نجاحهم من خلال الابتكار والتركيز على التميز في خدمة العملاء."

بالإضافة إلى الاهتمام بتطلعات واحتياجات عملاءنا والمستثمرين، تقوم شركة أوراسكوم للتنمية أيضًا بمراقبة احتياجات الوسطاء العقاريين. وإدراكا للتحديات في العلاقات التقليدية بين الوسطاء العقاريين والمطورين، التي تتسم بصعوبة الحصول علي معلومات دقيقة بطريقة سريعة، تعيد أوراسكوم للتنمية تعريف هذه العلاقة من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية للمبيعات العقارية My Orascom والتى تم اطلاقها في حدث حصري في دبي، حضره نخبة من أكبر الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال الى جانب فريق الإدارة العليا لشركة أوراسكوم للتنمية الممثلين لوجهاتها العالمية.

توفر منصة My Orascom تجربة الخدمة الذاتية ، مما يمكّن الوسطاء من الوصول السريع إلى كل العقارات المطروحة في مختلف الوجاهات بالإضافة الي معلومات مفصلة عن الوحدات السكنية وخطط الدفع وصور من الواقع.

وأضاف الحمامصي: "هدفنا من منصة My Orascom الجديدة هو تحويل تجربة الوسطاء العقاريين إلي شراكة أكثر فاعلية، و نحن على ثقة أن هذه المنصة ستكون محفزا لنمو أعمالنا حيث انها توفر الوصول الفوري لمحفظة منتجاتنا العقارية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا."

#بياناتشركات

- انتهى -

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة. من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة صنعتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز و ملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم. تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و أو ويست)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.orascomdevelopment.com :