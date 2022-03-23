أودي الشرق الأوسط هي الشريك الرسمي من قطاع صناعة السيارات لمتحف المستقبل

عرض سيارات أودي المستقبلية لأول مرة في الشرق الأوسط عبر معرض "مستقبلنا اليوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أودي الشرق الأوسط رسمياً اليوم عن تعاون فريد مع متحف المستقبل، المتحف الجديد والأول من نوعه في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت أودي الشريك الرسمي للمتحف في قطاع صناعة السيارات. وستتاح لزوار المتحف فرصة مشاهدة سيارات أودي التجريبية الشهيرة لأول مرة في الشرق الأوسط، مع التعرف بشكل منتظم على ابتكارات أودي الأخرى طوال مدة الشراكة.

ومن خلال شراكة أودي الشرق الأوسط مع متحف المستقبل، ستعرض الشركة الألمانية أيضاً خططها للتنقل الكهربائي والاستدامة والتي تحاكي الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتمثل الهدف من المتحف في نقل المبادرات المستقبلية للحكومة حول الاستدامة والقيادة واستكشاف الفضاء والتقدم عبر هذه التحفة المعمارية التي "يُصنع فيها التاريخ بدلاً من عرضه وحسب".

وقد وصلت سيارة AI: ME التي تعتبرأول سيارة تجريبية تصل إلى المتحف من أودي، وهي سيارة تجريبية تجسد مفهوم السيارات ذاتية القيادة للمدن الكبرى في المستقبل. ويتضمن اسم السيارة القصير، رغم معناه الكبير، اختصارين من حرفين تعمل أودي من خلالهما على تجميع كافة تقنيات التنقل المبتكرة معاً. كما سيشاهد زوار المتحف سيارة Skysphere التجريبية من أودي، وهي سيارة كهربائية ببابين وسقف قابل للطي. وتعبّر أودي من خلال هذه السيارة التجريبية عن رؤيتها للفخامة المتطورة في المستقبل، حيث تتحول مقصورة السيارة إلى عالم تفاعلي يستمتع فيه السائق والركاب بتجارب ممتعة. وينسجم كلا الطرازين مع مفهوم الشركة المستقبلي ويضعا أودي كشركة رائدة في مستقبل التنقل، ما يجعل الشراكة مع متحف المستقبل بمثابة التعاون المثالي.

توفر مجموعة Audi AI عالماً متنوعاً من الأنظمة الإلكترونية التي تخفف الضغط عن السائقين وتوفر لهم في الوقت نفسه إمكانات جديدة لاستخدام الوقت الذي يقضونه في السيارة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تستخدم Audi AI أيضاً استراتيجيات وتقنيات مستقاة من مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وبفضل Audi AI، ستصبح السيارات التي تحمل علامة الحلقات الأربع ذكية وتفاعلية في المستقبل، حيث ستتمكن من التفاعل باستمرار مع محيطها وركابها، وتكييف السيارة بطريقة أفضل من السابق مع متطلبات الركاب.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: "تمثل هذه الشراكة خطوة رائعة بالنسبة لأودي الشرق الأوسط، باعتبارها الشريك الرسمي لمثل هذه الأعجوبة المعمارية الملهمة التي ستكون بمثابة منارة للتقدم في دبي والمنطقة. ونود أولاً أن نتقدم بالتهنئة لسمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على افتتاح هذا المبنى المستقبلي. يتماشى متحف المستقبل، والمفهوم الذي يستند إليه، تماماً مع قيم ومفاهيم أودي، ونتطلع إلى تقديم حلول ومنتجات مبتكرة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل التنقل للأجيال القادمة".

يُذكر أن أودي ستعمل بموجب هذه الشراكة على تركيب نظام متطور للبنية التحتية للشحن داخل مواقف السيارات التابعة للمتحف من أجل دعم الرؤية المستقبلية للتنقل الكهربائي. لمزيد من المعلومات حول شراكة أودي مع متحف المستقبل، يرجى زيارة: https://museumofthefuture.ae/ar

#بياناتشركات

- انتهى -

مجموعة أودي مع علامتها التجارية أودي ودوكاتي ولامبورغيني، تعتبر من أنجح الشركات المصنعة للسيارات والدراجات النارية من الفئة الفاخرة. وتتواجد مجموعة أودي في أكثر من 100 سوق حول العالم وتنتج سياراتها في 17 موقعاً ضمن 11 بلداً. وتمتلك الشركة الأم ’أودي إيه جي‘ شركات فرعية تشمل ’أودي سبورت جي إم بي إتش‘ Audi Sport GmbH (نيكارسولم، ألمانيا)، و’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ (سانتا أجاثا بولونيز، إيطاليا) والعلامة المصنّعة للدراجات النارية الرياضية ’دوكاتي موتور هولدينغ‘ (بولونيا، إيطاليا).

وخلال عام 2020، سلمت مجموعة أودي لعملائها حوالي 1,693 مليون سيارة من علامة أودي، و7,430 سيارة رياضية من علامة لامبورغيني، و48,042 دراجة نارية من علامة دوكاتي. وفي السنة المالية 2019، حققت مجموعة ’أودي‘ عائدات إجمالية بقيمة 55.7 مليار يورو وأرباح تشغيلية بقيمة 4.5 مليار يورو. وفي الوقت الحالي، توظف المجموعة حوالي 87 ألف شخص حول العالم بما يشمل 60 ألف موظف في ألمانيا. وتعتير أودي اليوم من مزودي وسائل التنقل الشخصي الفاخر المستدام من خلال الطرازات الجديدة والتقنيات المبتكرة والخدمات المميزة الأخرى.

وقد أكدت AUDI AG التزامها بالمنطقة من خلال افتتاح مكتبها التمثيلي في الشرق الأوسط المملوك بالكامل للشركة الأم في العام 2005. وتشتمل سلسلة الطرازات الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط على: أودي A3، وS3، وA4 وS4 وA5/S5 كوبيه، وسبورتباك، وRS5 سبورتباك، بالإضافة إلى A6، وS6، وRS6 Avant، وA7، وS7، وRS7، وA8، وA8 L وS8 وأودي Q3، وQ3 سبورتباك، وRS Q3 سبورتباك، وQ5، وSQ5، وQ7، وQ8، وRS Q8 وe-tron، وe-tron سبورتباك، وRS e-tron GT.